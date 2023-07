Combinata nordica: ad Oslo week-end perfetto per Jarl Magnus Riiber, il norvegese riapre la Coppa del Mondo

L’aria di casa e il pubblico festante danno una marcia in più a Jarl Magnus Riiber: quando sembrava tutto perso o quasi il norvegese trova il week-end perfetto in quel di Oslo e riapre la Coppa del Mondo di combinata nordica. Per lui due vittorie e tantissimi punti recuperati in chiave sfera di cristallo.

Anche oggi c’è stato davvero poco da fare con il fenomeno norvegese: nonostante un salto non mostruoso (al confronto di quello di ieri dove aveva praticamente chiuso i giochi) è andato a riprendere in vetta Mario Seidl, scavalcandolo e chiudendo a braccia alzate in solitaria.

Battuto proprio l’austriaco Seidl, staccato di 17.8”, mentre a completare il podio troviamo ancora una volta l’altro norvegese Jens Luraas Oftebro. Top-5 con Franz-Josef Rehrl e Ilkka Herola, mentre il leader di Coppa, Johannes Lamparter stecca ed è solo ottavo. Per lui restano, a due gare dal termine (quelle di Schonach, in Germania), solamente 19 punti da gestire su un Riiber scatenato.

Ancora prestazioni deludenti in casa Italia: Raffaele Buzzi trova la zona punti in 29ma piazza, a quasi 3′ dalla vetta. Samuel Costa ed Alessandro Pittin sono 38mo e 42mo.

Foto: Lapresse