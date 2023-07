Biathlon, Coppa del Mondo 2022: magnifico terzo posto di Lukas Hofer. Trionfa ancora un immenso Fillon Maillet

Dopo il magnifico secondo posto di Dorothea Wierer arriva un altro grande risultato per l’Italia. Lukas Hofer è terzo nell’inseguimento maschile di Kontiolahti (Finlandia), gara valida per la nona tappa della Coppa del Mondo 2022 di biathlon. Davvero straordinaria la rimonta dell’azzurro (partiva dall’ottava posizione), condita da un grande 19/20 al poligono e un ottimo passo sugli sci. Il nativo di Brunico conquista così il primo podio stagionale, il 24° in carriera.

La vittoria va invece al solito Fillon Maillet, autore di un’altra grandissima prova (con un solido 19/20 al poligono) che gli permette di portare a casa il sesto inseguimento consecutivo tra Coppa del Mondo e Olimpiadi. Un traguardo davvero assurdo. Ora l’obiettivo è superare il mito Martin Fourcade, fermo a sei vittorie consecutive.

Secondo posto per Erik Lesser, che dopo uno strepitoso 20/20 vince la volata proprio con Hofer (+8” da Fillon Maillet) e ottiene il 33° podio in carriera. Chiudono la top 5 il francese Emilien Jacquelin, quarto a 22”6 dalla prima posizione (0+0+1+1) e il norvegese Vetle Sjaastad Christiansen, quinto a 31”9 (0+0+0+0).

Sesto il norvegese Sturla Holm Laegreid a 51”1 (0+1+0+1), settimo il norvegese Sivert Guttorm Bakken a 1’02” (2+0+1+0), ottavo l’altro norvegese Filip Fjeld Andersen a 1’03” (0+1+1+1), nono il tedesco Roman Rees a 1’11” (0+0+1+0) e decimo il francese Simon Desthieux a 1’16” (0+1+0+1). Per quanto riguarda gli altri azzurri 23° Thomas Bormolini a 1’55” da Fillon Maillet (1+0+1+1), 34° un ottimo Didier Bionaz a 2’56” (1+0+0+1) e 42° Tommaso Giacomel a 3’42” (0+1+1+1).

In seguito a questo risultato Fillon Maillet si porta a 325 punti nella classifica dell’inseguimento e conquista ufficialmente la coppa di specialità con una gara di anticipo. Secondo Samuelsson (oggi 24°) a 239 punti e terzo Jacquelin con 222. Hofer sale al 15° posto con 129 punti. Nella classifica generale Fillon Maillet consolida il primato (756 punti). Secondo il connazionale Jacquelin (582) e terzo Samuelsson (541). Hofer guadagna posizioni anche qui ed è ora 20° con 299 punti.

Foto: Federico Angiolini