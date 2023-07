Ciclismo, i risultati degli italiani nelle gare U23: vittorie per Ansaloni, Epis e Pongiluppi

Weekend a fortissime tinte azzurre nelle corse su strada riservate ai ciclisti U23. Nella giornata di ieri si sono corse tre gare ormai tradizionali nel calendario dilettanti: il GP Industria Civitanova Marche, il Trofeo Fubine Porta del Monferrato e il GP Città di Nonantola.

A Civitanova Marche è arrivata la vittoria di Matteo Pongiluppi, classe 2000 della Gallina Ecotek Lucchini Colosio. Sul traguardo il giovane modenese è riuscito a battere gli avversai in volata, regolando con forza Francesco Carollo della MG.KVIS Colors for Peace SVM e il compagno di squadra Francesco di Felice che, dopo aver lavorato per Pongiluppi, si è buttato nella mischia completando il trionfo della sua formazione.

In contemporanea al Trofeo Porta di Monferrato, tenutosi a Fubine è stato Giosuè Epis a centrare il successo. Prima vittoria nella categoria per il giovanissimo corridore in forza alla Carnovali Rime Sias. Nello sprint decisivo, dopo 139 km di gara Epis ha regolato il danese Anders Foldager della Biesse Carrera e Andrea Debiasi del Cycling Team Friuli.

Prima vittoria stagionale per Emanuele Ansaloni e per la sua formazione, il Team InEmilia Romagna al GP Città di Nonantola. Dopo esserci arrivato molto vicino lo scorso anno con un terzo posto il classe 2000 emiliano è riuscito a mettere il suo timbro sul circuito di Nonantola. La squadra rende la corsa durissima sin dal primo momento fin quando se ne vanno in 11. Dal gruppo di testa prova a partire l’ucraino Kyrylo Tsarenko della Gallina Ecotek Lucchini Colosio, ma Ansaloni riesce a raggiungerlo e beffarlo negli ultimissimi metri.

Foto: LaPresse