Calcio, Valentina Vezzali: “C’è bisogno di riforme. Ci aspettiamo delle riflessioni”

Dopo l’esclusione della nazionale italiana di calcio dai Mondiali di Qatar 2022, i dirigenti dello sport di casa nostra si interrogano su cosa si possa fare per cercare di evitare che in futuro questa circostanza, già avvenuta anche coi Mondiali di Russia 2018, si ripeta una terza volta consecutiva.

A fare il punto della situazione in merito alla situazione ci ha pensato Valentina Vezzali, Sottosegretaria alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, che in occasione di un’inaugurazione di un progetto di “Sport e Salute” si è così espressa: “Ritengo che il calcio abbia bisogno di una serie di riforme per essere rilanciato”.

“Veniamo – riporta l’ANSA – da una settimana delicata con il risultato della nazionale che non è stato quello che tutti noi italiani ci aspettavamo e questo ci impone una riflessione”. “Domani – 29 marzo – si terrà il primo tavolo con tutto il mondo istituzionale che cercherà di prendere delle misure importanti per rilanciare il sistema”.

Vedremo quindi cosa verrà fuori da questo incontro, in vista delle prossime stagioni: momento in cui bisognerà cercare di rilanciare la “creazione” di giocatori italiani all’interno dei settori giovanili che poi vadano a irrorare l’alto livello.

Foto: Lapresse