Calcio femminile, le migliori italiane della 16a giornata di Serie A. Imprese di Napoli, Pomigliano e Lazio

La Serie A di calcio femminile 2022 è giunta alla sua giornata numero 16, in cui la Juventus è stata fermata sul pari dalla Roma, mentre le inseguitrici non ne hanno approfittato, con il Milan unica a non perdere nel trittico insieme a Sassuolo ed Inter. Tante anche questa volta le buone prestazioni delle atlete italiane, che andiamo ad analizzare nel dettaglio.

3) Martina Toniolo (Napoli): una stagione non facile per le partenopee, che però pian piano stanno trovando risultati e si stanno togliendo notevoli soddisfazioni. Ultima in ordine di tempo il pareggio inflitto al Milan, per 1-1, siglato proprio dalla classe 2001 nei minuti finali.

2) Giorgia Tudisco (Pomigliano): una vera e propria impresa quella delle campane, capaci di avere la meglio contro un’Inter in forma e lanciatissima, disputando una partita egregia, soprattutto in fase difensiva. La firma sul gol vittoria l’ha messa proprio la 27enne, uno dei simboli della crescita del team.

1) Giulia Ferrandi (Lazio): la classifica vede la Lazio a quota sette punti, in penultima posizione, ma ciò che le bianco-celesti hanno messo in campo contro il Sassuolo è il simbolo di quanto meriterebbero davvero, con il gol del momentaneo 2-1 siglato dalla 29enne su calcio di rigore.

Foto: Photo LiveMedia/Fabio Fagiolini