Basket: Milano e Brescia volano nel 22° turno di Serie A, Delfino lancia Pesaro, clamoroso Cinciarini con 18 assist

In attesa del derby di Bologna e di Napoli-Varese, tantissime emozioni nel 22° turno del campionato di Serie A 2021-2022. Non sorprende Milano, chiaramente, mentre Venezia rientra in zona playoff e i successi esterni arrivano da Tortona e Reggio Emilia. Andiamo a vedere tutto nel dettagio.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO-HAPPY CASA BRINDISI 86-84

Tra i 21 punti di Vee Sanford e i 24 di Nick Perkins, a spuntarla è una vecchia volpe alle soglie dei quarant’anni: Carlos Delfino, l’uomo immortale di Santa Fe, porta via un pallone decisivo a Clark lanciato verso la ricerca del supplementare e regala un successo fondamentale alla VL di coach Luca Banchi. Diventa quasi paradossale la situazione: i biancorossi sono ora a quota 16, quattro punti sopra la zona retrocessione, ma anche a quattro di distanza dalla zona playoff. Il tutto dopo aver dovuto subire un primo quarto in stile sfuriata degli uomini di Vitucci, arrivati con il solo Perkins rimasto sul 15-26. Poi il rientro, valide performance dello stesso Delfino, di Lamb e di Tyrique Jones, la lotta negli ultimi due quarti che non ha sosta e infine la conclusione inattesa eppure gioiosa per la Vitifrigo Arena.

TOP SCORER

PESARO – Sanford 21, Jones 14, Delfino e Lamb 13

BRINDISI – Perkins 24, Clark 14, Harrison 13

UMANA REYER VENEZIA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 72-65

Nonostante la brutta notizia del mese di stop forzato per Michele Vitali, la Reyer Venezia fa buon viso a cattivo gioco, batte Trento in un fondamentale scontro in zona playoff e vi entra a quota 20 punti. Tonut e Watt provano a spaccare la partita nel secondo quarto, Flaccadori prima e Caroline poi replicano riportando a contatto la Dolomiti Energia, ma ci pensa Bramos a rimettere ampie distanze tra le due squadre: a fine terzo periodo c’è un 57-44 che non verrà più recuperato. Per gli uomini di coach Lele Molin è la sesta sconfitta consecutiva, mentre si interrompe la striscia di tre perse in fila della Reyer.

TOP SCORER

VENEZIA – Watt 19, Bramos 14, Theodore 11

TRENTO – Caroline 21, Flaccadori 16, Reynolds 15

A|X ARMANI EXCHANGE MILANO-ALLIANZ TRIESTE 102-84

Le notizie buone per l’Olimpia sono due. Una è che la forma è quella giusta per il finale di stagione di Eurolega, che può e deve, stante la situazione, regalare un posto tra le prime quattro a fine regular season. L’altra è che Shavon Shields, di ritorno, c’è e si vede: 16 punti in una partita nella quale non è neanche il primo violino, ma il terzo. Il mattatore è infatti Kaleb Tarczewski, in doppia doppia con 20 punti e 10 rimbalzi. Trieste regge però bene almeno per i primi 20 minuti: ben organizzata, con protagonisti sempre diversi (ora Grazulis, ora Campogrande, ora Konate). Dal 44-40 dell’intervallo, però, è solo marchio Armani, con una fuga spinta dalla copia Tarczewski-Shields e non più fermata.

TOP SCORER

MILANO – Tarczewski 20, Shields 16, Rodriguez 13

TRIESTE – Davis 14, Grazulis 13, Banks 12

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-BERTRAM TORTONA 83-87

Il Derthona Basket piazza il colpo esterno e si gode la quarta posizione in classifica, motivando ancora di più la propria candidatura a un ruolo importante nei playoff, qualora li dovesse raggiungere nell’estremo caos che regna in questa parte di graduatoria. Negata la gioia a un grande Eimantas Bendzius, 29 punti con 5/8 da tre e 38 di valutazione. Gara combattuta lungo tutti i 40 minuti, e che vede Tortona avere sempre un piccolo, ma significativo margine di vantaggio. O almeno così è fino a metà ultimo periodo, in cui la Dinamo mette la testa avanti (79-75) prima dell’affondo decisivo di Severini, Wright, Cain e Sanders.

TOP SCORER

SASSARI – Bendzius 29, Robinson 17, Bilan e S. Gentile 10

TORTONA – Sanders 23, Wright 15, Severini 14

GERMANI BRESCIA-NUTRIBULLET TREVISO 101-78

Ha ben poco da raccontare la sfida del PalaLeonessa, che si risolve in modo netto a favore di una Germani sempre più consolidata al terzo posto in classifica. Se di storia della partita si può parlare, lo si può fare per certa misura soltanto nei primi cinque minuti, visto che Petrucelli e poi Della Valle fanno fuoco e fiamme, aiutati poi da Mitrou-Long nel secondo periodo. Bortolani è quasi l’unico che cerca di tenere il passo per la Nutribullet, ma il trio Gabriel-Della Valle-Collins diventa una spina nel fianco troppo grande per gli ospiti, che cedono di schianto e proseguono in un periodo da più ombre che luci. Terza vittoria in fila per gli uomini di coach Magro.

TOP SCORER

BRESCIA – Della Valle 23, Petrucelli, Mitrou-Long e Cobbins 15

TREVISO – Bortolani, Imbrò e Dimsa 14

VANOLI CREMONA-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 62-76

Successo esterno importante per l’Unahotels di coach Attilio Caja, che va ad agguantare la quarta posizione e, complessivamente, continua a giovarsi del buon periodo che è contrassegnato anche dalle vicende di FIBA Europe Cup. Clamorosa la performance di Andrea Cinciarini, non tanto per i punti (10), quanto per gli assist (18): è il suo record assoluto in carriera, ottenuto alla soglia delle 36 primavere. La partita in quanto tale vive di strappi: vola Reggio Emilia nel primo quarto, rientra e passa (37-34) la Vanoli nel secondo con tutta la batteria di americani che si adopera per il cambio di leadership. Spagnolo firma il 40-34 al rientro dagli spogliatoi, ma di lì è tutto biancorosso, con Cinciarini e Olisevicius che agiscono come in un ambiente di loro sola proprietà.

TOP SCORER

CREMONA – Tinkle 15, Pecchia 11, Cournooh 10

REGGIO EMILIA – Olisevicius 20, Johnson 15, Hopkins 14

Fortitudo Bologna-Virtus Bologna in corso, Napoli-Varese domani alle 20:00

CLASSIFICA

1 Milano 36

2 V. Bologna 32

3 Brescia 28

4 Reggio Emilia, Tortona 22

6 Sassari, Venezia, Brindisi, Trieste 20

10 Varese, Trento 18

12 Napoli, Treviso, Pesaro 16

15 F. Bologna, Cremona 12

