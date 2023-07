Atletica, Yulimar Rojas iperuranica: record del mondo di salto triplo, 15.74 metri! Vittoria ai Mondiali Indoor

Yulimar Rojas ha scritto una memorabile pagina di storia dell’atletica leggera, firmando il Record del Mondo di salto triplo in occasione dei Mondiali Indoor. La formidabile venezuelana, padrona indiscussa della specialità da ormai quattro anni, è volata ad addirittura 15.74 metri alla Stark Arena di Belgrado: lo ha stampato all’ultimo tentativo utile, quando aveva già la medaglia d’oro al collo (ampiamente pronosticata alla vigilia) e dopo che si era già spinta a 15.36 (senza dimenticarsi i 15.19 e 15.04 iniziali).

La Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 ha migliorato di sette centimetri il primato che aveva siglato in estate ai Giochi, quando planò a 15.67 metri. Si tratta dunque del record del mondo assoluto, la sudamericana ha notevolmente migliorato il 15.43 che aveva siglato in sala il 21 febbraio 2020 a Madrid. Yulimar Rojas ha messo le mani sul terzo titolo iridato consecutivo al coperto dopo quelli di Portland 2016 e Birmingham 2018.

La 26enne, che detiene anche il titolo mondiale all’aperto, si è distinta nella capitale serba grazie alla sua tecnica impeccabile: velocissima in rincorsa, stacco perfetto, poi nel tentativo buono trova anche una bella chiusura e fa saltare il banco da autentica fuoriclasse. La venezuelana ha vinto con un metro esatto di vantaggio sull’ucraina Maryna Bekh-Romanchuk (14.74), bronzo per la giamaicana Kimberly Williams (14.62). La nostra Darya Derkach si è fermata in 15ma posizione a 13.67.

