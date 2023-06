Volley femminile, Serie A1: Conegliano e Novara si avvicinano a Monza, Mingardi dice 33 e Busto vince

Oggi pomeriggio si sono disputate cinque partite valide per la 21ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Conegliano travolge Trento con un secco 3-0, infila la quarta vittoria consecutiva e si porta in seconda posizione solitaria a due punti di distacco dalla capolista Monza, ma con due partite disputate in meno rispetto alle brianzole. Tutto estremamente facile per le Campionesse d’Italia, guidate in trasferta da una sempre tonica Paola Egonu (18 punti), 7 marcature per Miriam Sylla.

Novara ha la meglio su Roma per 3-1, prosegue la sua striscia vincente e ora occupa il quarto posto a quattro lunghezze di distacco da Monza, ma con tre partite disputate in meno. Le piemontesi hanno nel mirino la vetta, lo scontro diretto con le Pantere del prossimo 3 marzo ci dirà tantissimo sulla lotta per il primo posto. L’opposto Ebrar Karakurt rumoreggia con 21 punti, spalleggiata dal martello Nika Daalderopp (18), mentre alle capitoline non sono bastate Lena Stigrot e Alessia Arciprete (14 punti a testa).

Scandicci viene costretta al tie-break da Perugia. Le toscane, avanti 2-0, subiscono la rimonta e poi vincono spinte da Ekaterina Antropova (19 punti), Louisa Lippmann (14) e Marina Lubian (11) contro Anastasia Guerra (25) e compagne: Scandicci terza a -3 da Monza, a parità di incontri disputati. Busto Arsizio sorride nel derby lombardo con Bergamo: 3-1 per mano di una straripante Camilla Mingardi (33 punti) affiancata da Alexa Gray (14), una superba Khalia Lanier (28 punti) non è bastata alle orobiche per firmare il colpaccio.

Sylvia Nwakalor mette a segno 22 punti e, in tandem con Terry Enweonwu (cugina di Paola Egonu), trascina Firenze verso il bel successo per 3-1 in casa di Vallefoglia, guidata da Kenia Carcaces (21). Di seguito i risultati dettagliati della 21ma giornata di Serie A1 e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley femminile.

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Delta Despar Trentino vs Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 0-3 (19-25; 18-25; 16-25)

Savino Del Bene Scandicci vs Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-2 (25-22; 25-23; 23-25; 20-25; 15-9)

Acqua & Sapone Roma Volley Club vs Igor Gorgonzola Novara 1-3 (25-22; 18-25; 21-25; 19-25)

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 1-3 (25-23; 26-28; 22-25; 13-15)

Unet E-Work Busto Arsizio vs Volley Bergamo 1991 3-1 (23-25; 25-23; 25-21; 25-17)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Monza 50 punti (21 partite giocate), Conegliano 48 (19), Scandicci 47 (21), Novara 46 (18), Busto Arsizio 44 (21), Chieri 29 (18), Firenze 26 (19), Cuneo 25 (19), Vallefoglia 19 (20), Casalmaggiore 18 (20), Roma 15 (19), Trento 14 (21), Perugia 14 (17), Bergamo 13 (19).

Photo LiveMedia/Lorena Bonapace