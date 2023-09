Tennis, Lucia Bronzetti: “Sogno di essere un modello per i piccoli tennisti”

Sacrificio e dedizione, è questa la ricetta perfetta per puntare in alto. Lucia Bronzetti lo sa bene ed è pronta per migliorarsi sempre di più. In un’intervista andata in onda sul canale di Twich di Sportface, nel programma Spazio Tennis Live, la 23enne azzurra ha iniziato a parlare raccontando le emozioni vissute agli Australian Open, dove è stata nettamente sconfitta dalla numero 1 al mondo Ashleigh Barty, poi vincitrice.

“Lì per lì ero frastornata, ancora fatico a ricordare tutti i dettaglia a causa dell’emozione. È stato bellissimo, tornerei indietro per viverlo ancora. Sicuramente, ora che ho fatto questa esperienza, saprò come gestire una sfida del genere se ricapiterà”. Davvero un’esperienza unica per l’azzurra, che ha anche ricevuto dei complimenti da Barty al termine della partita: “Mi ha detto che per me è stato il primo di tanti grandi incontri. Io l’ho ringraziata e le ho risposto che è stato un onore”.

La stessa Bronzetti ha poi continuato delineando il suo futuro: “Devo cercare di giocare più tornei WTA possibili. Ovviamente l’obiettivo immediato è entrare tra le prime 100 giocatrici del mondo, ma inizio a vedere anche le prime 50 posizioni del ranking come qualcosa di raggiungibile. A 16 anni avevo una classifica ancora bassa, ma non ho mai smesso di allenarmi con intensità e fiducia. Ammetto che non ho sempre pensato di potercela fare, ma ho sempre fatto il mio percorso con serietà e credo che tutti dovrebbero fare lo stesso”.

La nativa di Rimini ha già programmato i suoi prossimi impegni: “Partirò con Alessandro e Francesco (i suoi allenatori ndr) per i tornei di Guadalajara e Monterrey, poi andremo ad Indian Wells e Miami”. Infine, arriva anche un commento sul suo idolo tennistico e sulle sue ambizioni future: “Federer è sicuramente il mio tennista preferito, è un peccato che la sua carriera sia in fase di chiusura. A livello personale, oltre che tennistico, mi piacerebbe trasmettere allegria, così come l’importanza di fare sacrifici e dare sempre il massimo per raggiungere i proprio obiettivi. Sogno di essere un modello per i piccoli tennisti”.

