Tennis, Danil Medvedev puÃ² diventare il nuovo numero 1 al mondo al termine della prossima settimana: le combinazioni

Il tennis non si ferma mai. Se questa settimana è stata caratterizzata da ben quattro tornei, con le città di Rio de Janeiro, Qatar, Delray Beach e Marsiglia sugli scudi, la prossima ne avrà uno in meno, con Santiago del Cile, Acapulco e Dubai a diventare protagoniste con i loro appuntamenti. Un occhio di riguardo verrà dato su Messico ed Emirati Arabi, poiché si rinnoverà la sfida per il numero 1 al mondo fra Daniil Medvedev e Novak Djokovic.

Il serbo scenderà per la prima volta in campo a Dubai in questo 2022, dopo tutto quello che è successo in Australia che non gli ha permesso di disputare il primo Slam dell’anno. Il suo primato, che dura da due anni, però è in serissimo pericolo: nell’aggiornamento del ranking di domani il suo ammontare di punti scenderà a quota 8875 poiché scadranno i 2000 conquistati all’Australian Open, mentre il 28 febbraio perderà altri 500 punti, corrispondenti al torneo di Dubai 2020.

In questo modo sarà vulnerabile agli attacchi di Medvedev, che torna in campo anche lui a distanza di tre settimane, dopo la sconfitta in finale con Rafa Nadal. Perdendo ‘solo’ 1200 punti scende a quota 8435, a 440 punti da Djokovic, mentre non ha punti in gioco nella settimana successiva, operando un sorpasso virtuale: ad Acapulco potrà mettere la freccia e diventare per la prima volta il primo giocatore al mondo. Ma in che modo?

In primis, gli basterebbe vincere il torneo: i 500 punti in Messico lo porterebbero fino ad 8935, impossibile da raggiungere per Djokovic che, anche vincendo a Dubai tornerebbe al massimo a 8875, 60 punti dietro al russo. In caso di finale per Medvedev, il serbo non dovrebbe vincere il titolo per marcare il sorpasso; con la semifinale servirebbe un Djokovic che si ferma prima della finale, e via a lungo andare: in pratica, per ogni turno che il numero 2 dovesse raggiungere, gli serve che Djokovic non faccia meglio di lui e che si fermi al massimo al suo stesso step, con l’eccezione di una sconfitta al secondo (il serbo ha bisogno delle semifinali per difendersi) o al primo turno (quarti di finale per Nole).

Se dovesse succedere, Daniil Medvedev diventerebbe il ventisettesimo giocatore della storia a diventare il numero 1 al mondo dall’introduzione del ranking computerizzato nel 1973; sarebbe il terzo russo a riuscirci dopo Yevgeny Kafelnikov, nel 1999, e Marat Safin, tra il 2000 e il 2001.

RANKING ATP, I PUNTI DA SCARTARE PER DJOKOVIC E MEDVEDEV NELLE PROSSIME DUE SETTIMANE

Punti persi da Novak Djokovic il 21 febbraio: 2000 (Australian Open 2021). Punti in classifica: 8875

Punti persi da Novak Djokovic il 28 febbraio: 500 (Dubai 2020). Punti in classifica: 8375

Punti persi da Daniil Medvedev il 21 febbraio: 1200 (Australian Open 2021). Punti in classifica: 8435

Punti persi da Daniil Medvedev il 28 febbraio: 0. Punti in classifica: 8435.

RANKING ATP, MEDVEDEV DIVENTA NUMERO 1 SE…

Vince il torneo di Acapulco.

Arriva in finale e Djokovic non vince a Dubai

Arriva in semifinale e Djokovic non arriva in finale a Dubai

Arriva ai quarti e Djokovic non arriva in semifinale

Arriva al secondo turno e Djokovic non arriva in semifinale

Perde al primo turno e Djokovic non raggiunge i quarti.

