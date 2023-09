Skicross, Simone Deromedis: “Sono rimasto incastrato, finale sfumata all’ultimo”

L’azzurro Simone Deromedis ha vinto la Small Final della gara di skicross maschile dello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, classificandosi così al quinto posto assoluto. Il 21enne trentino, appartenente al Centro Sportivo Esercito, a fine gara ha parlato al sito della FISI.

Così Simone Deromedis: “Sono venuto a Pechino con aspettative alte, cercando però di non mettermi troppa pressione. La stagione è andata molto bene per ora, sono in forma e questa finale è sfumata proprio all’ultimo momento. Ero primo a due curve dall’arrivo, son rimasto incastrato e mi hanno superato, poi ho vinto la finalina e comunque ci sono e spero che le prossime gare continuino ad andare bene“.

Questa l’analisi dell’azzurro: “In semifinale è che, essendo le Olimpiadi, tutti vanno al massimo e tutti si prendono i rischi che bisogna prendersi, si gioca anche sul fisico con qualche spallata ed è anche la parte divertente. Anche prima ci sono stati un sacco di contatti, alla fine è il bello dello skicross. Non si chiude qui la stagione, domani andremo direttamente in Russia per due gare di Coppa del Mondo prima delle Finali. Sarebbe bellissimo replicare un altro podio, io non mi pongo obiettivi: do sempre il massimo e prendo quello che arriva”.

Foto: LaPresse