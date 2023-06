Scherma, Coppa del Mondo: Alice Volpi cala il tris a Guadalajara. Sul podio anche Olga Rachele Calissi

Sotto la guida tecnica di Stefano Cerioni, Alice Volpi sa solo vincere. Terzo successo consecutivo nella Coppa del Mondo di fioretto femminile per la toscana, che, dopo Saint Maur e Poznan, conquista la vittoria anche a Guadalajara. Come già era successo in terra francese, l’azzurra si è trovata in finale contro l’americana Lee Kiefer e l’ha battuta nuovamente all’ultima stoccata per 15-14.

Giornata di grande festa per l’Italia, perchè sul podio sale anche per la prima volta in carriera Olga Rachele Calissi. Davvero bravissima la livornese, che si è spinta fino alla semifinale, dove poi è stata sconfitta da Volpi per 15-3. Sul podio anche la canadese Eleanor Harvey, che era stata finalista a Poznan, ma sconfitta in semifinale da Kiefer per 15-9.

Per Volpi è stato quasi come vivere un campionato italiano, visto che nei quarti di finale ha superato per 15-12 un’ottima Elena Tangherlini, arrivata alle porte del podio, mentre negli ottavi la toscana aveva sconfitto Erica Cipressa con il punteggio di 15-6. Nei primi due turni erano arrivate le vittorie con le tedesche Dhuique-Hein (15-11) e Sauer (15-5).

Ottimo davvero anche il cammino di Olga Rachele Calissi. Anche per la livornese un derby tricolore, quello ai sedicesimi con la rientrante Arianna Errigo, battuta per 15-12. Splendida anche la vittoria nei quarti di finale contro la francese Ysoara Thibus, con un 15-12 che ha aperto la strada per il primo podio.

Ottavi di finale fatali, invece, per Francesca Palumbo e Martina Batini, entrambe sconfitte di una sola stoccata rispettivamente da Elena Tangherlini (12-11) e dalla giapponese Yuka Ueno (13-12). Detto di Arianna Errigo, fuori ai sedicesimi anche Martina Favaretto e Martina Sinigalia, mentre sono uscite subito al primo turno Camilla Mancini, Marta Ricci ed Anna Cristino.

Oggi si terrà anche la prova a squadre ed il quartetto azzurro sarà composto da Alice Volpi, Erica Cipressa, Francesca Palumbo e Martina Favaretto.

Foto: Augusto Bizzi/Federscherma