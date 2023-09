Scherma, Coppa del Mondo 2022: prima vittoria della carriera per Valerio Cuomo

La prima volta non si scorda mai. Valerio Cuomo si regala una giornata memorabile in quel di Sochi e conquista il suo primo successo della carriera nella Coppa del Mondo di spada maschile. Lo schermidore campano si è reso protagonista di un cammino straordinario, culminato con la vittoria in finale sul francese Romain Cannone con il punteggio di 15-9 in un assalto davvero mai in discussione.

In semifinale Cuomo aveva sconfitto l’ucraino Igor Reizlin per 15-13, mentre nei quarti era arrivato il successo sullo svizzero Max Heinzer per 15-7. La svolta della giornata per il nativo di Napoli è stata senza dubbio la vittoria negli ottavi di finale contro l’ungherese Balint Bakos all’ultima stoccata per 15-14.

E’ stata comunque una giornata positiva per la squadra azzurra, che ha sfiorato anche la tripletta sul podio, visto che Andrea Santarelli e Federico Vismara si sono arresi ai quarti di finale. Il primo si è arreso per 15-13 contro l’ungherese Siklosi, mentre il secondo ha sfiorato davvero il podio, perdendo solamente per 15-14 dal francese Cannone.

Eliminazione ai sedicesimi di finale per Giacomo Paolini (15-12 con il francese Bardenet), mentre sono usciti subito al primo turno Daniele Garozzo (15-13 con il kazako Alimzhanov), Gianpaolo Buzzacchino (15-11 con il francese Philippe) e Giulio Gaetani (15-3 con l’ungherese Banyai).

FOTO: Bizzi/Federscherma