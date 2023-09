Scherma, Coppa del Mondo 2022: nel fine settimana fiorettiste impegnate a Guadalajara, settore maschile a Il Cairo

Il fioretto torna protagonista nel weekend del 25-27 febbraio con un doppio appuntamento valevole per la Coppa del Mondo 2021-2022. Se il contingente femminile salirà in pedana a Guadalajara, Messico, dall’altra parte dell’Oceano Atlantico gli uomini si sfideranno nella capitale egiziana Il Cairo. In programma per ambedue i settori la gara individuale e la prova a squadre.

La sponda maschile affronta il secondo capitolo del massimo circuito dopo l’esordio parigino del mese passato. Nell’occasione si distinsero Edoardo Luperi ed Alessio Foconi, rispettivamente secondo e terzo alle spalle del Campione Olimpico Cheung Ka Long, ma ancor più convincente fu l’esito del Team Event con il Bel Paese sul gradino più alto del podio ai danni dei transalpini padroni di casa.

Rivolgendo le attenzioni al gentil sesso la protagonista delle prime uscite stagionali è stata indubbiamente Alice Volpi, dominatrice tanto a St. Maur quanto a Poznan. La ventinovenne senese non teme rivali ed è pronta a trascinare il gruppo tricolore anche nella giornata dedicata ai quartetti: le azzurre vogliono riscattare lo scialbo quinto posto nella rassegna polacca che ha offuscato la vittoria inaugurale archiviata in terra francese.

Andiamo a scoprire le convocazioni diramate dal Commissario Tecnico della Nazionale Stefano Cerioni, il quale ha altresì indicato i nominativi dei partecipanti alla prova a squadre. Ricordiamo che quest’ultima andrà in scena domenica 27 febbraio, mentre venerdì 25 e sabato 26 sarà dato spazio alla manifestazione individuale.

FIORETTO FEMMINILE – GUADALAJARA

Convocate: Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Batini, Erica Cipressa, Martina Favaretto, Camilla Mancini, Francesca Palumbo, Olga Rachele Calissi, Anna Cristino, Marta Ricci, Martina Sinigalia, Elena Tangherlini.

Team Event: Erica Cipressa, Martina Favaretto, Francesca Palumbo, Alice Volpi.

FIORETTO MASCHILE – IL CAIRO

Convocati: Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Alessio Di Tommaso, Davide Filippi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Francesco Ingargiola, Edoardo Luperi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Lorenzo Nista, Damiano Rosatelli.

Team Event: Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Guillaume Bianchi, Tommaso Marini.

