Sanremo 2022: programma di oggi, orari e palinsesto. Ospiti della serata i Maneskin e Raoul Bova

Comincia questa sera la 72esima edizione del Festival della Canzone italiana, in onda in diretta su Rai 1 in prima serata, e in streaming su RaiPlay. Sulla piattaforma online sarà possibile rivedere le puntate anche in differita. Il Festival si potrà seguire in diretta anche su Rai Radio 2.

https://www.oasport.it/2022/02/live-sanremo-2022-1-febbraio-in-diretta-subito-gianni-morandi-e-noemi-super-ospiti-i-maneskin/

Ognuna delle cinque serate di Sanremo, in programma fino a sabato 5 febbraio 2022, sarà preceduta dall’anteprima, in onda dalle 20.30 alle 20.45. L’inizio di ogni serata del Festival è previsto per le 20.50, mentre la durata delle singole serate sarà variabile. Le prime quattro, stando ai listini, termineranno all’1.20, mentre la serata finale del sabato durerà 40 minuti in più circa, con la chiusura prevista alle ore 2.00.

Il programma della prima serata

Ad affiancare Amadeus sul palco per la serata di debutto del Festival sarà Ornella Muti, icona del cinema italiano e non solo, insieme a Fiorello. Nella prima serata, si esibirà la prima metà dei 25 concorrenti in gara. Essendo il cast composto da un numero dispari di cantanti, ancora non è chiaro se ne saliranno sul palco 12 oppure 13. Saranno votati dalla Sala stampa, che quest’anno è divisa equamente tra carta stampata, tv e radio.

Questi i cantanti in gara questa sera:

Achille Lauro – “Domenica”

Ana Mena – “Duecentomila ore”

Dargen D’Amico – “Dove si balla”

Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”

Giusy Ferreri – “Miele”

La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”

Mahmood e Blanco – “Brividi”

Massimo Ranieri – “Lettera di là dal mare”

Michele Bravi – “Inverno dei fiori”

Noemi – “Ti amo non lo so dire”

Rkomi – “Insuperabile”

Yuman – “Ora e qui”

Gli ospiti di questa sera

Super ospiti della prima serata del Festival saranno i Måneskin, che dopo la vittoria dello scorso anno tornano sul palco dove tutto è iniziato. È stato proprio l’Ariston infatti a dare il via al loro anno trionfale, con successi e riconoscimenti in tutto il mondo. Saranno presenti anche i Meduza, trio di producer italiani, tra i più ascoltati nel mondo della musica dance. Raoul Bova e Nino Frassica interverranno per presentare la nuova stagione di “Don Matteo”.