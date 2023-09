Pattinaggio artistico, Pechino 2022: Michal Brezina annuncia il ritiro dalle competizioni

Dopo lo sfortunato short program individuale a Pechino 2022, dove non è riuscito a passare il taglio per il libero, Michal Brezina, veterano di pattinaggio artistico, ha annunciato il suo ritiro ufficiale dalle competizioni. La notizia è stata diffusa dal diretto interessato con un lungo post pubblicato su instagram.

Il ceco, portabandiera in questa rassegna a cinque cerchi, ha scelto quattro foto ritraenti le sue quattro esperienze olimpiche, da Vancouver 2010 a Pechino 2022, scrivendo tutte le sue sensazioni nella caption: “Fin dall’inizio è stato un mio sogno diventare un olimpionico, non mi sarei mai aspettato dodici anni fa, quando ho partecipato alle mie prime Olimpiadi, di ritrovarmi ancora qui – ha detto Brezina – Sono grato per le opportunità che mi sono state date e per le opportunità che ho creato durante la mia vita di pattinatore, e sarò sempre orgoglioso delle cose che ho ottenuto per me e per il mio Paese.

Brezina è poi passato alla parte più difficile: “Non è facile dire che questa è stata l’ultima volta sul ghiaccio olimpico, non sarei mai stato qui senza il supporto della mia famiglia, dei miei amici, dei miei allenatori tutti. Non sarei mai stato in grado di divertirmi ancora a pattinare senza l’incredibile conoscenza del mio allenatore Rafael Arutunian che mi ha mostrato cosa posso ancora fare anche alla mia età, quindi un ringraziamento speciale a lui. Non sarei qui senza l’amore incondizionato di mia moglie che mi ha sostenuto negli ultimi quattro anni mentre continuavo a pattinare anche dopo il 2018″.

L’atleta ha quindi chiosato: “Amo quello che mi ha dato il pattinaggio, non lo cambierei per niente, senza il pattinaggio non avrei fatto amicizie in tutto il mondo. Ora non vedo l’ora di abbracciare mia moglie e mia figlia e raccontarle tutte le storie pazze che mi sono successe in tutti questi anni”.

In carriera Michal Brezina ha conquistato una medaglia di bronzo continentale a Zagabria 2013, un argento ai Mondiali Juniores nel 2009, oltre che sette podi nelle tappe di Grand Prix.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michal Brezina (@mick_brezina)

Foto: LaPresse