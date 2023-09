Olimpiadi Pechino 2022, Cerimonia di Chiusura: calato il sipario e testimone a Milano-Cortina 2026

E’ calato il sipario. E’ andata in scena la Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Si è così conclusa la rassegna a Cinque Cerchi che ha catalizzato l’attenzione degli appassionati nelle ultime due settimane e le emozioni sul ghiaccio e sulla neve non sono certo mancate.

In totale sono stati stati assegnati 109 titoli e 327 medaglie, la Norvegia ha vinto il medagliere: il team scandinavo è stato capace di conquistare 16 ori (record assoluto), 8 argenti e 13 bronzi, precedendo nell’ordine la Germania (12 ori, 10 argenti, 5 bronzi) e la Cina (9 ori, 4 argenti, 2 bronzi). L’Italia ha concluso in 13ma posizione con 17 medaglie complessive frutto di 2 ori, 7 argenti e 8 bronzi. Se si prende in considerazione invece la somma dei podi della spedizione nostrana, il posizionamento è in top-10 (nona piazza ex aequo con i Paesi Bassi)

Il presidente cinese Xi Jinping e il numero uno del CIO Thomas Bach sono giunti sul palco d’onore del Bird’s Nest per la cerimonia e tra le protagoniste in casa Italia, Francesca Lollobrigida e Arianna Fontana. La “Lollo”, nel pattinaggio pista lunga velocità, si è portata a casa due medaglie (argento nei 3000 metri e bronzo nella mass start) e ha avuto l’onore di sfilare in questa Cerimonia in qualità di portabandiera. Per Fontana, ancor di più, una rassegna storica con tre medaglie all’attivo nello short track (1 oro, 2 argenti) e il record di atleta con più podi nello sport invernale italiano, nonché n.1 a livello mondiale per medaglie conquistate a livello olimpico nella disciplina. Non a caso il CIO ha scelto cinque atleti simbolo di ogni continente e Arianna ha rappresentato tutta l’Europa.

Cerimonia, inoltre, importante per il passaggio di consegne a Milano-Cortina 2026, edizione che si disputerà in Italia e in cui si vorrà mettere in mostra la bellezza del nostro Paese con l’augurio che la squadra sappia ottenere i risultati che ci si aspetta nei Giochi di casa. Un momento emozionante con la consegna della bandiera olimpica ai sindaci di Milano e Cortina che ospiteranno il prossimo evento a Cinque Cerchi, Giuseppe Sala e Giampietro Ghedina.

A cantare l’inno di Mameli è stata poi Malika Ayane, accompagnata da Giovanni Andrea Zanon, il talentuoso violinista, che ha suonato con un preziosissimo Guarneri del Gesù del valore di oltre 5 milioni. Suggestiva la versione offerta da Zanon, veneto, e Ayane, milanese, mentre sul display dello stadio è apparsa l’immagine dell’Italia e salita la bandiera dell’Italia sul terzo pennone a fianco di quella cinese e greca.

Due bambini che rappresentavano Milano e Cortina, hanno poi rappresentato il globo terrestre al centro dello stadio grazie alla dicitura DUALITY TOGETHER. Un modo per introdurre un filmato in cui rappresentare l’abbinamento tra atto agonistico e le meraviglie dei passaggi italiani coinvolti.

“Nella comunità olimpica siamo tutti uguali, indipendentemente dal nostro aspetto e da dove veniamo. Lo spirito olimpico è più forte di coloro che ci vogliono dividere. Date alla pace un’opportunità. Che i leader politici siano ispirati dal vostro esempio di solidarietà e pace. Il saluto agli atleti che a causa della pandemia non hanno potuto realizzare i loro sogni“, le parole del presidente del CIO Bach che ha fatto anche un appello per estendere l’uso dei vaccini a tutto il mondo. Immancabile, ovviamente, il ringraziamento al popolo cinese che ha organizzato i Giochi in modo eccellente e sicuro.

Foto: LaPresse