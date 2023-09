LIVE Slittino, Team Relay Olimpiadi 2022 in DIRETTA: la Germania beffa l’Austria, quinta l’Italia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Si chiude qui la nostra diretta, termina l’Olimpiade di Pechino per lo slittino che ci ha regalato la gioia del bronzo di Dominik Fischnaller.

15.33 Germania, Austria e poi Lettonia. Quarta la Russia, quinta l’Italia che paga quasi un secondo e mezzo dalla vetta, cinque decimi dal podio. Difficile fare di più.

15.32 CHE GARA ENTUSIASMANTE! Vince la Germania per solamente 80 millesimi, ma l’Austria ha fatto faticare e non poco i teutonici. Austriaci al comando dopo le prime due frazioni, poi Wendl/Arlt hanno fatto la differenza per l’oro. 3:03.406 il tempo.

15.28 Tocca alla Germania, favoritissima per il titolo, con tutti campioni olimpici: Ludwig, Geisenberger e Wendl/Arlt.

15.27 Devastanti gli austriaci, nonostante un errore sul finale del doppio. Miglior tempo, ma battere la Germania sembra quasi impossibile.

15.24 Tocca all’Austria: Egle, Kindl e Steu/Koller. Favoriti gli austriaci per l’argento.

15.23 Vola la Lettonia: medaglia sicura per loro, 3:04.354. Italia terza e praticamente fuori dal podio quando mancano Austria e Germania.

15.20 Ora tocca alla Lettonia: Tiruma, Aparjods e Bots/Plume. Per sperare bisogna mettere dietro i lettoni.

15.18 CHE PECCATO! Grandissima rimonta del doppio azzurro che si ferma solamente a 185 millesimi dalla Russia. Discreta la prova di Voetter e Felderer, difficile chiedere qualcosa in più. Per il podio si fa dura, se non impossibile.

15.15 Ora il momento decisivo: tocca all’Italia, fondamentale stare davanti alla Russia. Andrea Voetter, Leon Felderer e Rieder/Kainzwaldner.

15.14 Vanno al comando i russi: mostruosa Ivanova, in gestione Repilov, non perfetto il doppio, ma in ogni caso record della pista e 3:04.667 che può valere le medaglie.

15.11 Ora il momento decisivo, la lotta per le medaglie. Comitato olimpico russo con Ivanova, Repilov e Denisev/Antonov. Quartetto importante.

15.09 Il doppio statunitense spreca un margine importantissimo e dunque gli americani chiudono dietro al Canada, distacco di 506 millesimi.

15.06 Subito un confronto importante con gli Stati Uniti: Farquharson, Mazdzer e Di Gregorio/Hollander.

15.05 Occhio al Canada: 3:05.235, record della pista. È la prima squadra che può provare a giocarsi qualche chance per il podio.

15.02 Ora si inizia a far sul serio con le compagini di terza fascia: il Canada con Ellis, Watts e Walker/Snith.

15.00 Si ribalta il duo slovacco: squalifica per loro.

14.58 È la volta della Slovacchia: Simonakova, Ninis e Vavercak/Zmij.

14.56 Ottimo tempo della Polonia: 3:07.136, mezzo secondo di margine sulla Romania.

14.54 Scende la Polonia: Domaradzka, Sochowicz e Chmielewski/Kowalewski.

14.52 Ucraina in terza piazza, resta al comando la Romania.

14.49 È la volta dell’Ucraina: Tunytska, Dukach e Stakhiv/Lysetskyi.

14.47 Tantissimi errori per la Corea: tre secondi e mezzo di ritardo e ultima piazza per gli asiatici.

14.45 Ora la Corea che potrebbe dare filo da torcere alla Romania: Frisch, Lim e Park/Cho.

14.43 Sbagliano tanto i cinesi e sono ultimi a 2”490 di ritardo dalla Romania.

14.40 È il momento dei padroni di casa della Cina: Wang, Fan e Huang/Peng.

14.38 Al comando la Romania: 3:07.692, quasi due secondi di margine sui cechi.

14.36 Ora tocca alla Romania: Stramaturaru, Cretu e Gitlan/Serban.

14.34 Primo crono quello per i cechi, con il doppio che rischia di ribaltarsi: 3:09.556 il tempo.

14.30 Inizia la gara con la Repubblica Ceca! Cezikova, Lejsek e Vejdelek/Pekny.

14.27 Ricordiamo il regolamento della gara: prima singolo femminile, poi singolo maschile ed infine il doppio. Ognuno che arriva al traguardo deve toccare assolutamente il tabellone, altrimenti ci sarà la squalifica.

14.24 L’Italia sarà l’undicesima squadra a partire. Dopo gli azzurri le tre favorite alle medaglie: Lettonia, Austria e Germania.

14.21 Andando a guardare al passato, nell’ultimo appuntamento di Coppa del Mondo sulla pista cinese si impose l’Austria davanti agli USA e proprio all’Italia. C’era ovviamente Fischnaller. Clamoroso fu il ribaltamento della Germania con Eggert/Benecken.

14.18 A breve inizieranno a scendere sul ghiaccio dello Yanqing National Sliding Centre le varie compagini.

14.14 A giocarsi il bronzo, oltre all’Italia, anche Lettonia, Russia e Stati Uniti. Da segnalare che su una pista così tecnica e in una specialità così aleatoria le carte in tavola potrebbero cambiare da un momento all’altro.

14.10 Gli azzurri ci provano comunque ad andare a caccia di un colpaccio. La formazione azzurra prevede Leon Felderer, Andrea Voetter e il duo Rieder/Kainzwaldner.

14.08 Mission impossible per l’Italia che deve fare a meno della sua stella Dominik Fischnaller, fermato dal Covid-19.

14.04 I teutonici, soprattutto, appaiono quasi irraggiungibili: schierano un tris d’assi con tutti i campioni olimpici di Pechino. Da Ludwig a Geisenberger fino ad arrivare a Wendl/Arlt.

14.02 Le favorite della gara, almeno sulla carta, sono ovviamente Austria e Germania, che nelle tre prove classiche sono apparse nettamente superiori alle rivali.

14.00 Buongiorno e benvenuti all’ultima gara del programma olimpico di Pechino per quanto riguarda lo slittino su pista artificiale. A breve in programma la prova a squadre, il team relay.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di team relay di slittino valevole per i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Sul budello di Yanqing cala il sipario su questa disciplina ma ci attende comunque una gara davvero interessante, con alcune Nazioni pronte a dettare legge, ma la corsa al podio appare apertissima.

Sul budello di Yanqing dalle ore 14.30 italiane prenderà il via la gara che andrà quindi ad assegnare l’ultimo titolo per lo slittino in queste Olimpiadi. Le favorite non potranno che essere Germania e Austria. L’Austria appare la reale candidata a mettere i bastoni tra le ruote ai formidabili teutonici, con la medaglia d’argento, quantomeno, già in tasca. Per quella del metallo meno pregiato, invece, gli scenari si fanno molto più ampi e coinvolgono anche l’Italia. Assieme ai nostri portacolori (Leon Felderer, Andrea Voetter e il duo Rieder/Kainzwaldner) saranno pronte alla battaglia Russia, Stati Uniti e Canada, salvo inserimenti al momento poco preventivabili.

Il team relay di slittino dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 prenderà il via alle ore 14.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo dello slittino olimpico.

Foto: Lapresse