LIVE Sci alpino, Slalom donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Vlhova, rimonta d’oro! Liensberger e Holdener sul podio. Brignone out

7.50: Per oggi è tutto, appuntamento alle prossime gare di sci alpino dei Giochi di Pechino 2022. Buona giornata!

7.48: Oro alla Slovacchia con Petra Vlhova, argento all’Austria con Katharina Liensberger e bronzo alla Svizzera con Wendy Holdener: questo il podio dello slalom di Pechino 2022

7.47: Dietro a Gulli, l’altra azzurra Lara Della Mea che chiude al 30mo posto a 5″55

7.45: Prosegue la gara e l’azzurra Gulli si inserisce al 29mo posto a 4″80 da Vlhova

7.43: Questa la classifica dello slalom femminile ai giochi di Pechino 2022:

1 Vlhova Petra SVK 1:44.98

2 Liensberger Katharina AUT 1:45.06 +0.08

3 Holdener Wendy SUI 1:45.10 +0.12

4 Duerr Lena GER 1:45.17 +0.19

5 Slokar Andreja SLO 1:45.20 +0.22

6 Gisin Michelle SUI 1:45.58 +0.60

7 Rast Camille SUI 1:45.75 +0.77

8 Moltzan Paula USA 1:46.18 +1.20

9 Swenn Larsson Anna SWE 1:46.31 +1.33

10 Danioth Aline SUI 1:46.64 +1.66

7.40: Argento in rimonta anche per la austriaca Liensberger, campionessa del mondo in carica ma reduce da una stagione non straordinaria, bronzo per la svizzera Holdener che si conferma sul podio olimpico scendendo dal secondo al terzo posto. una piazzata di altissima qualità l’elvetica

7.39: La “premiata ditta” Mauro Pini come tracciatore e Petra Vlhova in gara ha sbancato Pechino. per la slovacca, dominatrice della stagione, è la prima medaglia olimpica ed è oro!

7.38: E’ ORO PER PETRA VLHOVA!!! Duerr è giù dal podio, quarta a 19 centesimi dalla testa. Argento Liensberger e Holdener bronzo!

7.37: Duerr all’intermedio ha 56 centesimi di vantaggio

7.35: Nettamente dietro anche la svizzera Gisin che subisce un ritardo pesante di 6 decimi ed è quinta. Liensberger sul podio! Ora Duerr a chiudere

7.35: Gisin all’intermedio ha un vantaggio di soli 9 centesimi

7.33: E’ fuori! Subito dopo il terzo rilevamento Hector che era nettamente avanti ha perso il ritmo ed è uscita dal tracciato. Vlhova sul podio. Ora Gisin

7.33: All’intermedio Hector ha un vantaggio di 72 centesimi

7.32: Perde tutto nel finale la slovena Slokar che chiude quarta a 22 centesimi dalla testa. Vlhova a un passo dal podio. Ora tocca a Hector

7.31: Slokar all’intermedio ha 24 centesimi di vantaggio

7.30: Niente da fare per la svizzera Holdener che ancora una volta getta al vento una grande occasione ed è terza a 12 centesimi da Vlhova che si avvicina sempre più al podio. Ora Slokar

7.29: Holdener all’intermedio ha 3 centesimi di vantaggio

7.28: Arretramenti ed errori per la statunitense Moltzan che chiude con 1″20 di ritardo ed è quarta. Ora Holdener

7.27: All’intermedio Moltzan ha 43 centesimi di ritardo

7.26: Non riesce a restare davanti l’austriaca Liensberger che combatte fino alla fine ma chiude con 8 centesimi di ritardo, seconda. Ora Moltzan

7.25: Liensberger ha un ritardo di 28 centesimi all’intermedio

7.24: Si mette al comando la slovacca Vlhova che ha 77 centesimi di vantaggio su Rast e prova la rimonta. Ora Liensberger

7.23: Vlhova all’intermedio ha 54 centesimi di vantaggio

7.22: Questa la classifica quando mancano le migliori 8 della prima manche:

1 Rast Camille SUI 1:45.75

2 Swenn Larsson Anna SWE 1:46.31 +0.56

3 Danioth Aline SUI 1:46.64 +0.89

4 Bucik Ana SLO 1:46.67 +0.92

5 Huber Katharina AUT 1:46.92 +1.17

7.20: Grande finale della svizzera Rast che guadagna tantissimo sul muro ed è prima con 56 centesimi di vantaggio su Swenn Larsson

7.20: All’intermedio Rast ha 17 centesimi di vantaggio

7.18: Errore gravissimo per l’austriaca Gallhuber sul muro finale: è sesta a 1″02 da Swenn Larsson. Ora Rast

7.18. Gallhuber all’intermedio ha 21 centesimi di ritardo

7.17: Aggressiva fin dalla prima porta la svedese Swenn Larsson che perde un po’ smalto nel finale ma mantiene 33 centesimi di vantaggio ed è prima. Ora Gallhuber

7.16: Swenn Larsson all’intermedio ha 22 centesimi di vantaggio

7.16: Perde progressivamente l’austriaca Huber che si deve accontentare del terzo posto a 28 centesimi da Danioth. Ora Swenn Larsson

7.15: Huber all’intermedio ha 10 centesimi di ritardo

7.14: Qualche sbavatura nel finale per la svizzera Danioth che riesce però a mantenere un vantaggio di 3 centesimi rispetto a Bucik e va al comando. Ora Huber

7.13: La svizzera Danioth all’intermedio ha 13 centesimi di vantaggio

7.12: Ottima prestazione per la slovena Bucik che guadagna tanto nel finale e va al primo posto con 36 centesimi di vantaggio

7.12: Bucik all’intermedio ha 4 centesimi di vantaggio

7.11: Errore grave nel finale per la britannica Guest che è ottava a 93 centesimi. Ora Bucik

7.10: Guest all’intermedio ha un ritardo di di 21 centesimi

7.08: Questa la classifica parziale dopo le prime 15 discese. Ora Guest:

1 Dubovska Martina CZE 1:47.03

2 Stjernesund Thea Louise NOR 1:47.48 +0.45

3 Mielzynski Erin CAN 1:47.52 +0.49

4 St-Germain Laurence CAN 1:47.57 +0.54

5 Aicher Emma GER 1:47.59 +0.56

7.06: Nonostante un errore nel finale la ceca Dubovska riesce a mantenere il vantaggio e chiude in testa con 45 centesimi di vantaggio

7.06: All’intermedio Dubovska ha 48 centesimi di vantaggio

7.05: Non riesce ad andare davanti la canadese Mielzynski che ha 4 centesimi di ritardo ed è seconda. Ora Dubovska

7.05: Mielzynski all’intermedio ha 12 centesimi di vantaggio

7.04: E’ fuori la norvegese Holtmann che è caduta nella porta successiva a quella che è costata cara a Brignone. Nessuna conseguenza per lei. Ora Mielzynski

7.03: Holtmann all’intermedio ha un ritardo di 48 centesimi

7.02. Perde tanto nel finale ma riesce comunque a mantenere un piccolo vantaggio la norvegese Stjernesund che è prima con 9 centesimi di vantaggio. Ora Holtmann

7.01. Stjernesund all’intermedio ha 69 centesimi di vantaggio

7.00: Nooooooooooooooo! Esce di scena proprio nella parte finale quando sembrava in vantaggio l’azzurra Brignone. Troppo veloce all’uscita dell’ultima figura

6.59: Brignone all’intermedio ha 3 centesimi di vantaggio

6.58: Prima parte di altissimo livello per la giovane tedesca Aicher che poi getta via un vantaggio enorme nella seconda parte e chiude seconda a 2 centesimi da St-Germain. Ora Brignone

6.57: Riesce a fare la differenza nel finale la canadese St-Germain che aveva perso tanto in alto ma va al comando con 29 centesimi di vantaggio su Noens. Ora Aicher

6.55: Non riesce ad andare al comando la canadese Nullmeyer che è terza a 10 centesimi da Noens. Ora St-Germain

6.54: Bene in alto la francese Noens che riesce a resistere nel finale e chiude con 3 centesimi di vantaggio su Shkanova piazzandosi al primo posto provvisorio. Ora Nullmeyer

6.52: Si conferma atleta di ottimo livello la bielorussa Shkanova che va al comando con 53 centesimi di vantaggio. La rivedremo in Coppa del Mondo. Ora Noens

6.51: Perde tanto nel finale la croata Ljutic che si inserisce al terzo posto a 49 centesimi dalla compagna

6.49: Tiene il ritmo di Popovic per tre quarti del tracciato la svedese Saefvenberg che si inserisce in seconda posizione a 28 centesimi dalla croata. Ora Ljutic

6.48: Perde progressivamente la svedese Fermbaeck che accumula un ritardo di 91 centesimi ed è terza. Ora Saefvenberg

6.47: Gara da dimenticare per la canadese Smart che commette diversi errori e chiude seconda a 9 decimi da Popovic. Ora Fermbaeck

6.46: Tracciato molto meno ritmato rispetto alla prima manche, tante figure disseminate sul tracciato, la croata Popovic chiude la sua gara con un tempo globale di 1’48″42. Tante le difficoltà. Ora Smart

6.45: Sarà la croata Leona Popovic a prende il via per prima nella seconda manche

6.44: C’è il sole sulla pista cinese, -4° la temperatura al traguardo

6.43: A tracciare la seconda manche è l’allenatore di Petra Vlhova, lo svizzero Mauro Pini

6.41: Questi i piazzamenti delle azzurre dopo la prima manche. Da ricordare che, a differenza delle gare di Coppa del Mondo, ai giochi partono per la seconda manche anche le atlete piazzate fino al 60esimo posto, seguendo i piazzamenti della prima manche dopo l’inversione delle prime 30, per cui le italiane saranno tutte al via della seconda manche:

20 Brignone Federica ITA 54.41 +2.24

32 Gulli Anita ITA 55.46 +3.29

34 Della Mea Lara ITA 56.00 +3.83

6.38: L’Italia si aggrappa a Federica Brignone per cercare di ottenere un buon risultato. L’argento olimpico del Gigante ha chiuso al 20mo posto la prima manche e proverà a recuperare qualche posizione

6.35: Questa la classifica al termine della prima manche:

1 Duerr Lena GER 52.17

2 Gisin Michelle SUI 52.20 +0.03

3 Hector Sara SWE 52.29 +0.12

4 Slokar Andreja SLO 52.64 +0.47

5 Holdener Wendy SUI 52.65 +0.48

6 Moltzan Paula USA 52.79 +0.62

7 Liensberger Katharina AUT 52.83 +0.66

8 Vlhova Petra SVK 52.89 +0.72

9 Rast Camille SUI 53.35 +1.18

10 Gallhuber Katharina AUT 53.40 +1.23

11 Swenn Larsson Anna SWE 53.44 +1.27

12 Huber Katharina AUT 53.54 +1.37

6.31: La lotta per il podio e probabilmente anche per l’oro,a meno di sorprese clamorose, sembra riservata alle prime otto della classe: Slokar è quarta a 47 centesimi, Holdener quinta a 48, Moltzan sesta a 62, Liensberger settima a 66, Vlhova ottava a 72

6.27: In testa a sorpresa a a metà gara c’è la tedesca Duerr, protagonista di una prima manche di grande spessore. le uniche che sono riuscite a restarle vicine sono la svizzera Gisin, seconda a 4 centesimi e la campionessa olimpica del Gigante, la svedese Hector, in particolare stato di grazia, terza a 12 centesimi

6.23: L’altra super favorita di giornata, la slovacca Vlhova, ha faticato tantissimo soprattutto nella prima fase di gara ed ha chiuso all’ottavo posto a 72 centesimi dalla testa. Può ancora rimontare ma le serve una delle sue seconde manche senza sbavature

6.19: Le sorprese non sono mancate nella prima manche. Una su tutte: l’uscita di scena di Mikaela Shiffrin dopo poche porte, esattamente come era accaduto nel gigante

6.15: Buongiorno e bentornati alla diretta live della seconda manche dello slalom femminile dei Giochi olimpici di Pechino 2022

4.55: Conclusa la prima manche, grazie per averci seguito. L’appuntamento è per le 6.45 per la seconda manche. A più tardi!

4.52: Questa la classifica al termine della prima manche. L’unica azzurra tra le prime 30 è Federica Brignone, 20ma:

1 Duerr Lena GER 52.17

2 Gisin Michelle SUI 52.20 +0.03

3 Hector Sara SWE 52.29 +0.12

4 Slokar Andreja SLO 52.64 +0.47

5 Holdener Wendy SUI 52.65 +0.48

6 Moltzan Paula USA 52.79 +0.62

7 Liensberger Katharina AUT 52.83 +0.66

8 Vlhova Petra SVK 52.89 +0.72

9 Rast Camille SUI 53.35 +1.18

10 Gallhuber Katharina AUT 53.40 +1.23

11 Swenn Larsson Anna SWE 53.44 +1.27

12 Huber Katharina AUT 53.54 +1.37

20 Brignone Federica ITA 54.41 +2.24

32 Gulli Anita ITA 55.46 +3.29

34 Della Mea Lara ITA 56.00 +3.83

4.50: Si sta per concludere senza novità di sorta la prima manche dello slalom olimpico: guida a sorpresa la tedesca Duerr con 4 centesimi di vantaggio sulla svizzera Gisin e 12 sulla svedese Hector ma sono una decina le atlete che possono aspirare al podio. lhova parte da molto indietro (72 centesimi di ritardo), Shiffrin è uscita dopo poche porte

4.42: Proseguono le discese senza inserimenti nelle prime 30 posizioni

4.32: Livello tecnico crollato in questa fase. Tante uscite e chi arriva si attesa a oltre 4″ dalla testa

4.28: Tutte lontane dalle prime 30 le ultime atlete scese

4.23: Non ci sono inserimenti nelle prime 30 con le ultime discese

4.21: Questa la classifica quando sono scese le prime 50 atlete:

1 Duerr Lena GER 52.17

2 Gisin Michelle SUI 52.20 +0.03

3 Hector Sara SWE 52.29 +0.12

4 Slokar Andreja SLO 52.64 +0.47

5 Holdener Wendy SUI 52.65 +0.48

6 Moltzan Paula USA 52.79 +0.62

7 Liensberger Katharina AUT 52.83 +0.66

8 Vlhova Petra SVK 52.89 +0.72

9 Rast Camille SUI 53.35 +1.18

10 Gallhuber Katharina AUT 53.40 +1.23

11 Swenn Larsson Anna SWE 53.44 +1.27

12 Huber Katharina AUT 53.54 +1.37

20 Brignone Federica ITA 54.41 +2.24

32 Gulli Anita ITA 55.46 +3.29

34 Della Mea Lara ITA 56.00 +3.83

4.19. Niente da fare per l’azzurra Gulli, che è 32ma a 3″29. Partirà nella seconda manche ma dopo le migliori

4.18: Brava la bielorussa Shkanova che è 25ma a 2″62

4.17. Non ci sono inserimenti nelle prime 30, tocca tra poco alla terza azzurra, Anita Gulli

4.15: La statunitense Hensien è 30ma a 3″26, la finlandese Honkanen è 33ma a 4″16

4.13: Fuori la finlandese Pohjolainen e la britannica Tilley

4.11: La croata Ljutic è 25ma a 2″86, la giapponese Ando esce di scena nella seconda parte

4.09: La slovena Hrovat esce nella seconda parte, la ceca Capova è 29ma a 3″79

4.08: Non ci siamo. Lara Della Mea accumula un ritardo di 3″83, è 29ma e non partirà nelle prime 30

4.07: Della Mea ha un ritardo di 1″46 all’intermedio

4.07: La svedese Fermbaeck chiude al 26mo posto a 3″09 dalla testa

4.06: Perde progressivamente l’azzurra Federica Brignone che si inserisce al 20mo posto a 2″24 dalla testa

4.05: Brignone all’intermedio ha un ritardo di 1″01

4.04: Tra poco Brignone al via

4.03: Questa la classifica dopo le prime 30 discese:

1 Duerr Lena GER 52.17

2 Gisin Michelle SUI 52.20 +0.03

3 Hector Sara SWE 52.29 +0.12

4 Slokar Andreja SLO 52.64 +0.47

5 Holdener Wendy SUI 52.65 +0.48

6 Moltzan Paula USA 52.79 +0.62

7 Liensberger Katharina AUT 52.83 +0.66

8 Vlhova Petra SVK 52.89 +0.72

9 Rast Camille SUI 53.35 +1.18

10 Gallhuber Katharina AUT 53.40 +1.23

11 Swenn Larsson Anna SWE 53.44 +1.27

12 Huber Katharina AUT 53.54 +1.37

4.01: La slovena Dvornik inforca prima dell’intermedio

4.00: Fatica la tedesca Aichner che chiude con un ritardo pesante: 2″31 che significa 20mo posto

3.59. La svizzera Danioth disputa una buona manche ed è 13ma a 1″49 da Duerr

3.58: La svedese Saefvenberg chiude con un ritardo di 3″08, 22ma

3.56: Giornata no per la squadra canadese: anche Smart non riesce ad essere competitiva, è 22ma a 3″09 dalla testa

3.55: Manche da dimenticare per la norvegese Stjernesund che accumula un ritardo di 2″05 ed è 18ma

3.54: La britannica Guest soffre nel finale e si inserisce comunque al 14mo posto con un ritardo di 1″67

3.53: Subito fuori la norvegese Tviberg

3.50: Non riesce mai a trovare il ritmo la francese Noens che chiude al 19mo posto a 2″51 dalla testa

3.49: Noens all’intermedio ha un ritardo di 87 centesimi

3.48: Ritardo di 1″76 per la canadese Mielzynski che è 15ma

3.48: Mielzynski all’intermedio ha 56 centesimi di ritardo

3.47: La norvegese Holtmann perde totalmente il ritmo nella seconda parte ed è 15ma a 2″02

3.46: Holtmann all’intermedio ha 49 centesimi di ritardo

3.45: Perde l’impugnatura del bastoncino in alto la canadese Nullmeyer e si deconcentra, accumulando un ritardo pesante, 2″50 ed è 16ma

3.45: Nullmeyer all’intermedio ha un ritardo di 92 centesimi

3.44: Perde progressivamente l’austriaca Huber che chiude al 12mo posto a 1″37 da Duerr

3.44: Huber ha un ritardo di 76 centesimi all’intermedio

3.43: Grandissima prestazione della slovena Slokar che si inserisce al quarto posto a 47 centesimi dalla vetta. La pista tiene bene, bisogna interpretare bene il tracciato

3.43: Slokar all’intermedio ha un ritardo di 22 centesimi

3.42: Non riesce ad essere efficace nella seconda parte gara la svizzera Rast che è ottava a 1″18 da Duerr

3.41: Rast all’intermedio ha un ritardo di 41 centesimi

3.39. Questa la classifica provvisoria dopo le prime 15 discese:

1 Duerr Lena GER 52.17

2 Gisin Michelle SUI 52.20 +0.03

3 Hector Sara SWE 52.29 +0.12

4 Holdener Wendy SUI 52.65 +0.48

5 Moltzan Paula USA 52.79 +0.62

6 Liensberger Katharina AUT 52.83 +0.66

7 Vlhova Petra SVK 52.89 +0.72

8 Gallhuber Katharina AUT 53.40 +1.23

9 Swenn Larsson Anna SWE 53.44 +1.27

10 Bucik Ana SLO 53.73 +1.56

3.36: Fuori anche Truppe, una delle più attese. Ha pagato l’errore in alto e per la foga di recuperare ed ha inforcato

3.36: Truppe sbaglia in alto, all’intermedio ha un ritardo di 93 centesimi

3.36: Non trova mai il ritmo giusto la slovena Bucik che chiude la sua prova al decimo posto a 1″56 dalla vetta

3.35: Bucik all’intermedio ha 78 centesimi di ritardo

3.34: Bella prestazione anche della statunitense Moltzan che è quinta a 62 centesimi di distacco da Duerr. c’è anche lei per le medaglie

3.34: Moltzan all’intermedio ha 25 centesimi di ritardo

3.32: Prova strepitosa della campionessa olimpica di Gigante, la svedese Hector che è in stato di grazia e si inserisce al terzo posto a 12 centesimi da Duerr. Da non escludere la doppietta! Ha sciato veramente bene

3.32: Hector ha 13 centesimi di ritardo all’intermedio

3.31: L’impressione è che la pista ora possa togliere qualcosa ma non tantissimo. Anche per la ceca Dubovska ritardo pesante: 1″73 e ottavo posto

3.30: Dubovska all’intermedio ha un ritardo di 65 centesimi

3.30: Prestazione da dimenticare per la croata Popovic che non trova mai il ritmo giusto ed è nona a 3″14 dalla testa

3.29: Popovic all’intermedio ha un ritardo di 1″51

3.28: Errore gravissimo dopo l’intermedio per la canadese St-Germain che accumula un ritardo di 2″34 ed è ottava, ultima

3.27: St-Germain all’intermedio ha un ritardo di 7 decimi

3.26: Prova da dimenticare dell’austriaca Gallhuber che si inserisce al sesto posto a 1″23 da Duerr

3.24: INCREDIBILE!!!! Shiffin fuori dopo tre porte!!! Olimpiade da dimenticare fin qui per la statunitense, senza particolari avvisaglie. era uscita tre volte in carriera finota in slalom

3.23: Un po’ macchinosa e brusca la svizzera Holdener che lascia qualche centesimo di troppo sulla pista ed è terza a 48 centesimi dalla testa

3.23: All’intermedio Holdener ha 24 centesimi di ritardo

3.22: Perde progressivamente l’austriaca Liensberger che rischia anche qualcosa nel finale e chiude al terzo posto a 66 centesimi da Duerr

3.21: Liensberger all’intermedio ha un ritardo di 44 centesimi

3.20: Resta in scia alla tedesca la svizzera Gisin che chiude seconda 3 centesimi dalla testa. Prestazione non impeccabile anche della svizzera

3.20: Gisin all’intermedio ha un ritardo di 4 centesimi

3.18: Incide molto sulle lamine in curva la svedese Swenn Larsson che, a differenza di Vlhova, non recupera nel finale e perde progressivamente fino ad un ritardo di 1″27, è terza

3.18: Swenn Larsson all’intermedio ha 46 centesimi di ritardo

3.17: Recupera qualcosa nel muro finale ma è lontana la slovacca Vlhova, principale favorita della vigilia, che chiude seconda a 72 centesimi da Duerr

3.17: Vlhova all’intermedio ha 61 centesimi di ritardo

3.15: La tedesca Duerr senza particolari errori chiude con 52″17. Ritmo sincopato, pochi cambi di direzione e di ritmo

3.14: C’è il sole sulla pista cinese, ci sono -5° al traguardo

3.13: Questa la startlist della gara odierna:

1 206355 DUERR Lena 1991 GER

2 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK

3 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE

4 516284 GISIN Michelle 1993 SUI

5 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT

6 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI

7 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA

8 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT

9 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN

10 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO

11 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE

12 506399 HECTOR Sara 1992 SWE

13 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA

14 565401 BUCIK Ana 1993 SLO

15 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT

16 516562 RAST Camille 1999 SUI

17 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO

18 56253 HUBER Katharina 1995 AUT

19 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN

20 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR

21 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN

22 196806 NOENS Nastasia 1988 FRA

23 426043 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR

24 225518 GUEST Charlie 1993 GBR

25 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR

26 107747 SMART Amelia 1998 CAN

27 506583 SAEFVENBERG Charlotta 1994 SWE

28 516504 DANIOTH Aline 1998 SUI

29 507168 AICHER Emma 2003 GER

30 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO

31 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA

32 506867 FERMBAECK Elsa 1998 SWE

33 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA

34 565471 HROVAT Meta 1998 SLO

35 155727 CAPOVA Gabriela 1993 CZE

36 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO

37 307493 ANDO Asa 1996 JPN

38 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN

39 225525 TILLEY Alex 1993 GBR

40 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA

41 185430 HONKANEN Riikka 1998 FIN

42 385092 KOMSIC Andrea 1996 CRO

43 486028 GORNOSTAEVA Anastasia 1999 ROC

44 6536392 HURT A J 2000 USA

45 665009 SHKANOVA Maria 1989 BLR

46 299983 GULLI Anita 1998 ITA

47 306977 MUKOGAWA Sakurako 1992 JPN

48 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 ROC

49 6536232 VESTERSTEIN Kaitlyn 1999 EST

50 155962 SOMMEROVA Elese 2001 CZE

51 486140 MELNIKOVA Polina 2001 ROC

52 435432 LUCZAK Magdalena 2001 POL

53 45398 PARKER Kathryn 1998 AUS

54 325119 GIM Sohui 1996 KOR

55 245084 TOTH Zita 2002 HUN

56 325124 KANG Youngseo 1997 KOR

57 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN

58 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG

59 945000 CLERC Mialitiana 2001 MAD

60 435401 CZAPSKA Zuzanna 1998 POL

61 285021 SZOLLOS Noa 2003 ISR

62 255406 FRIDGEIRSDOTTIR Holmfridur Dora 1998 ISL

63 705499 JANCOVA Rebeka 2003 SVK

64 595020 GUERILLOT Vanina 2002 POR

65 685018 TSIKLAURI Nino 1993 GEO

66 95155 VUKADINOVA Eva 2001 BUL

67 365034 TEN RAA Gwyneth 2005 LUX

68 555035 BONDARE Liene 1996 LAT

69 235347 TSIOVOLOU Maria-Eleni 2001 GRE

70 516697 JAIMAN Mida Fah 2002 THA

71 715183 ALIC Esma 2002 BIH

72 960752 SALEHHUDDIN Aruwin 2004 MAS

73 115254 ARAMBURO Emilia 2002 CHI

74 695130 SHEPILENKO Anastasiia 2000 UKR

75 197848 ARBEZ Tess 1997 IRL

76 125039 NI Yueming 1995 CHN

77 315226 VUJICIC Jelena 2001 MNE

78 955000 OETTL REYES Ornella 1991 PER

79 465118 CONSTANTIN Maria Ioana 2001 ROU

80 125038 KONG Fanying 1996 CHN

81 265053 AHMADI Atefeh 2000 IRI

82 525085 CARIKCIOGLU Ozlem 1994 TUR

83 345157 OUAISS Manon 2000 LBN

84 785018 SINKUNAITE Gabija 2004 LTU

85 675049 TROITSKAYA Alexandra 2003 KAZ

86 959004 KING Audrey Alice 2002 HKG

3.11. La prima manche sarà tracciata dall’allenatore statunitense Michael Day, la seconda dal tecnico di Petra Vlhova Mauro Pini

3.09: Questi i pettorali di partenza delle tre azzurre al via: Federica Brignone con il 31, Lara Della Mea con il 33, Anita Gulli con il 45

3.05: L’Italia c’è anche se non si preannuncia grande protagonista. In questa specialità le azzurre hanno faticato tantissimo quest’anno. L’attesa è per l’argento del Gigante Federica Brignone che, se trova il giusto ritmo, può puntare alla top 10

3.01: La connazionale austriaca Katharina Truppe, apparsa in grande forma in gigante, può rivelarsi un’outsider di rilievo al pari della svedese Anna Swenn-Larsson, rientrata quest’anno da un infortunio e tornata su buoni livelli

2.57: Tra le outsider di lusso che quest’anno si sono già prese soddisfazioni in questa specialità ci sono da tenere d’occhio le elvetiche Michelle Gisin e Wendy Holdener (data in gran forma dai tecnici svizzeri) senza dimenticare Katharina Liensberger, Campionessa iridata a Cortina 2021.

2.53: Le due dominatrici della stagione arrivano dalla bruciante delusione dello slalom gigante olimpico. Vlhova lontana dalle prime e Shiffrin fuori nella prima manche e dunque attendono con ansia questa gara per potersi rifare

2.49: Tutti si aspettano una battaglia a due fra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, le due sfidanti che hanno di fatto dominato la stagione. La slovacca ha vinto cinque dei sette slalom di Coppa del Mondo, la statunitense gli altri due

2.45: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live dello slalom femminile, valevole per i Giochi Olimpici invernali 2022 di sci alpino

I PETTORALI DI PARTENZA DELLO SLALOM FEMMINILE

Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE testuale dello slalom femminile, valevole per i Giochi Olimpici invernali 2022 di sci alpino. I pali snodabili rappresentano il punto debole del movimento azzurro ma le nostre portacolori Lara Della Mea, Anita Gulli e Federica Brignone, d’argento in gigante, tenteranno di invertire la rotta rispetto alle uscite stagionali di Coppa del Mondo.

Obiettivo minimo è la qualificazione alla seconda manche, se dovessero allinearsi tutti i pianeti è lecito sperare anche in una top10. Trattasi della primissima rassegna a cinque cerchi per Della Mea e Gulli, reduci entrambe da infortuni importanti e decise a ben figurare nella manifestazione olimpica.

Tutti si aspettano una battaglia a due fra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, occhio però alle elvetiche Michelle Gisin e Wendy Holdener (data in gran forma dai tecnici svizzeri) senza dimenticare Katharina Liensberger, Campionessa iridata a Cortina 2021. La connazionale austriaca nonché omonima Katharina Truppe può rivelarsi un’outsider di rilievo al pari della svedese Anna Swenn-Larsson, improbabile che altre atlete riescano ad inserirsi nella lotta per il podio.

La prima manche prenderà il via alle 3.15 ora italiana, inversione delle trenta alle 6.45. OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE dell’evento commentando in modo dettagliato tutte le fasi della gara, dalla prima all’ultima atleta. Rimanete in nostra compagnia, la sfida Vlhova-Shiffrin si preannuncia incandescente!

Foto: Lapresse