LIVE Sci alpino, Prova Discesa Olimpiadi in DIRETTA: Sofia Goggia esulta! “Non ho sentito dolore, un miracolo esserci”. Il video

5.20 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo.

5.15 Domani alle 4.00 la seconda prova, neve permettendo. Le previsioni meteo sono poi migliori per lunedì e per la gara di martedì.

5.12 Oggi però contava solo capire le condizioni di Sofia Goggia. La bergamasca è partita molto guardinga. Poi si è visto proprio come abbia iniziato a prendere fiducia man mano che scendeva. All’arrivo ha alzato le braccia ed ha urlato di gioia, non riuscendo a trattenere le lacrime per l’emozione. Sofia c’è! E ci ha già insegnato che nulla è impossibile quando il corpo e la mente sono protesi verso lo stesso obiettivo.

5.10 I piazzamenti degli italiani: 12ma Sofia Goggia a 1″55, 15ma Nadia Delago a 1″71, 17ma Nicol Delago a 2″17, 18ma Elena Curtoni a 2″31, 20ma Federica Brignone a 2″42, 21ma Marta Bassino a 2″46, 29ma Francesca Marsaglia a 3″00. Le azzurre hanno tirato solo a tratti, i tempi odierni non sono così indicativi.

5.07 La classifica della prima prova:

Priska Nufer (Svizzera) 1’33″47 con salto di porta Kira Weidle (Germania) +0.44 Christine Scheyer (Austria) +0.67 Corinne Suter (Svizzera) +0.83 Michelle Gisin (Svizzera) +0.86 Lara Gut-Behrami (Svizzera) +0.94 Laura Gauche (Francia) +0.99 Joana Haehlen (Svizzera) +1.24 Mikaela Shiffrin (Usa) +1.33 Ragnhild Mowinckel (Norvegia) +1.40

5.03 La neozelandese Alice Robinson è 19ma a 2″34.

4.59 L’americana Cashman è 27ma a 3″67.

4.58 Buona prova di Mikaela Shiffrin, nona a 1″33. Se ritrovasse fiducia, sarebbe la logica favorita per l’oro in combinata.

4.56 La svizzera Wendy Holdener, tra le favorite della combinata, prende semplicemente le misure e chiude a 5 secondi.

4.55 Domani non è scontato che si disputi la seconda prova: è prevista neve.

4.53 Marsaglia accusa 3 secondi secchi, con salto di porta. E’ 24ma. Sono scese 30 atlete, ne mancano ancora 7-8 di buon livello.

4.51 La russa Pleshkova chiude a 3″62 dalla vetta. Tocca a Francesca Marsaglia.

4.49 Altra francese: Romane Miradoli è 20ma a 2″66.

4.48 La francese Laura Gauche è settima a 0.99. La prima italiana è Sofia Goggia, undicesima a 1″55.

4.46 La svizzera Priska Nufer si porta al comando, ma ha saltato nettamente una porta. Per lei 0.44 su Weidle.

4.45 Nicol Delago salta una porta e commette diversi errori. Nel finale si rialza ed è 14ma a 1″73.

4.43 L’americana Wiles è undicesima a 1″23. Vediamo ora Nicol Delago.

4.42 La svizzera Joana Haehlen è sesta a 8 decimi. Le svizzere stanno tirando perché c’è selezione interna per i quattro posti in palio martedì.

4.41 La svizzera Kolly è 16ma a 2″35. Non parte l’austriaca Raedler a causa di problemi al ginocchio.

4.38 Sono scese le prime 20. Al comando Weidle con 0.23 su Scheyer, 0.39 su Suter, 0.42 su Gisin, 0.50 su Gut-Behrami. Sofia Goggia, al rientro, è ottava a 1″11: la bergamasca ha esultato, scoppiando in un pianto liberatorio. Decima Nadia Delago a 1″27.

4.37 Alto invece il tempo dell’austriaca Tamara Tippler, 15ma a 2″24.

4.35 Nuovo cambio al vertice. La tedesca Kira Weidle è prima con 23 centesimi su Scheyer.

4.33 L’austriaca Christine Scheyer vola al comando in 1’34″14. Fa meglio di 0.16 rispetto a Corinne Suter. La sensazione è che la pista si stia velocizzando.

4.31 Lara Gut-Behrami fa paura anche in discesa. La svizzera aveva 52 centesimi di vantaggio al terzo intermedio, poi si è rialzata ed ha chiuso terza a 0.11. Abbiamo tre svizzere ai primi tre posti! Goggia sesta a 0.72.

04.30 Michelle Gisin si inserisce in seconda posizione a tre centesimi da Corinne Suter. Due svizzera davanti.

04.28 Corinne Suter non si risparmia ed è scatenata! Disputa la prova come se fosse in gara e stampa un roboante 1:34.30, precedendo Mowinckel di 57 centesimi. Sofia Goggia quarta a 72 centesimi.

04.25 La svizzera Jasmine Flury accumula tre decimi di vantaggio nel tratto iniziale, poi perde progressivamente ed è quarta a 0.26 dalla leader. La slovacca Petra Vlhova ha deciso di non prendere il via. Ora tocca alla svizzera Corinne Suter.

04.23 La norvegese Ragnhild Mowinckel balza al comando col tempo di 1:34.87, precedendo Ledecka di 7 centesimi. Sofia Goggia è terza a 15 centesimi.

04.21 Sofia Goggia ci è piaciuta: ha sciato senza paura, palesando una grande velocità in alcuni tratti e sciando con convinzine. La bergamasca non si è tirata indietro. Ci scaldano il cuore il suo sorriso e l’esultanza al traguardo. Molto, molto bene dopo settimane di paure e dubbi.

04.20 Sofia Goggia parte in un momento con poca visibilità. Frena un po’ più delle altre nei pressi del primo salto, dove tante hanno saltato la porta. La bergamasca accusa 55 centesimi al primo intermedio, sembra un po’ sofferente sul piede destro, ma poi inizia a prendere confidenza. Brava a fare velocità, nonostante un paio di sbavature. Spiana nel finale con grande personalità e chiude a 8 centesimi da Ledecka. Una volta giunta al traguardo alza i bastoncini sopra il casco e mostra un sorriso raggiante! L’AZZURRA CONVINCE ED E’ SODDISFATTA!

04.19 Pausa tecnica prima della discesa di Sofia Goggia. Cresce l’attesa.

04.18 La slovena Ilka Stuhec si ferma nei pressi del penultimo intermedio. Sembra abbia un po’ di dolore. Poi arriva al traguardo con un ritardo di 10 secondi. ORA SOFIA GOGGIA!

04.16 Anche Ester Ledecka salta la porta sul salto iniziale, poi è molto veloce nella seconda parte di gara e recupera sei decimi a Nadia Delago: la ceca vola al comando con 24 centesimi di vantaggio. La Campionessa Olimpica di snowboard PGS non si è risparmiata.

04.14 Marie-Michele Gagnon è decisamente veloce. Attenzione alla canadese perché questa pista potrebbe essere congeniale alle sue caratteristiche: è seconda a 14 centesimi da Nadia Delago. Ora la ceca Ester Ledecka.

04.12 Ramona Siebenhofer studia il tracciato, non cercando il tempo. Tra l’altro l’austriaca non aveva fatto nemmeno il superG, dunque doveva apprendere al meglio la pista. Chiude con un ritardo di 2.17. Ora la canadese Cagnon, cresce l’attesa per Sofia Goggia: altre due atlete e poi toccherà a lei.

04.10 Marta Bassino è brava a non saltare la porta nel tratto iniziale, poi riesce anche a fare velocità ed è decisamente precisa. Una bella prova da parte della piemontese, che tiene il passo di Nadia Delago nel tratto centrale (quattro decimi dietro), poi nel finale è un po’ lenta e chiude con 75 centesimi di ritardo.

04.08 Puchner si nasconde moltissimo, non spinge e cerca di capire alcuni segreti della pista. L’austriaca non salta porte, ma in diversi tratti si è rialzata. Accumula 2.45 di ritardo. Ora Marat Bassino.

04.06 Federica Brignone ha saltato una porta nel tratto iniziale, come Huetter. Non è facile leggere al meglio una nuova pista. La valdostana è stata bravissima nel finale, dove ha guadagnato su Nadia Delago e chiude a 0.71 (è terza). Ora l’austriaca Mirijam Puchner.

04.05 Elena Curtoni risulta più precisa di Nadia Delago nella parte alta, ma è meno veloce. Ottima conduzione dell’azzurra, che si spiana nel finale e conclude con 60 centesimi di ritardo: la maggior parte del ritardo è stata accumulata nella parta alta. Ora Federica Brignone.

04.03 Cornelia Huetter salta una porta nel tratto iniziale, sul primo salto. L’austriaca risulta pulita nella fase iniziale, poi si rialza un po’ prima di entrare nel tratto iniziale e chiude con un ritardo di 1.16 da Delago. Ora Elena Curtoni.

04.02 Bella visibilità in pista. Nadia Delago va larga prima di un salto nella fase centrale, pochi istanti prima dell’intermedio. Attenzione all’entrata nel canyon, è andata un po’ larga: lì serve precisione perché c’è poi il lungo tratto pianeggiante dove serve velocità. Si rialza nel finale, chiude col tempo di 1:35.18.

04.00 SI INIZIA! Nadia Delago al cancelletto di partenza.

03.56 Cresce l’attesa. Tra quattro minuti il via con Nadia Delago. Sofia Goggia scenderà attorno alle 04.15-04.20.

03.54 In prova anche Mikaela Shiffrin. La statunitense, col pettorale numero 32, è reduce dalle cadute in gigante e in slalom, in superG ha faticato.

03.52 Impegnate in prova anche Nicol Delago (25) e Francesca Marsaglia (30). L’Italia ha a disposizione quattro posti per la gara, dunque queste prove servono per decidere la formazione da schierare martedì 15 febbraio.

03.50 Dieci minuti all’inizio della prima prova cronometrata della discesa femminile alle Olimpiadi.

03.48 Lara Gut ha vinto il superG di ieri ed è tra le favorite in discesa. La svizzera ha scelto il pettorale numero 17. Attenzione anche all’austriaca Ramona Siebenhofer (7), alla ceca Ester Ledecka (9), alle altre elvetiche Jasmine Flury (13), Corinne Suter (15) e Michelle Gisin (16).

03.46 Avremo ben quattro italiane nelle prime sei a scendere: Nadia Delago (1), Elena Curtoni (3), Federica Brignone (4), Marta Bassino (6). Le intruse sono le austriache Cornelia Huetter (2) e Mirjam Puchner (5).

03.44 Sofia Goggia ha lavorato alacremente nelle ultime tre settimane: fisioterapie, allenamenti intensi, riabilitazione proprio per cercare di ritrovare la giusta forma e cercare il colpaccio in discesa ai Giochi. La missione sarà riuscita? Oggi sarà importante capire la condizione e studiare un po’ le linee del tracciato, senza strafare.

03.42 Sofia Goggia conquistò la medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Se stesse bene dal punto di vista fisica sarebbe naturalmente la grande favorita della vigilia.

03.40 Sofia Goggia scenderà col pettorale numero 11. Ricordiamo che in stagione ha vinto quattro discese in Coppa del Mondo.

03.38 La speranza è che Sofia Goggia stia bene e che possa gareggiare tra tre giorni. L’azzurra ha più volte dichiarato che non sarà “la Goggia”, ma staremo a vedere. Oggi verosimilmente non forzerà più di tanto, sarà importante capire quali saranno le sensazioni che manifesterà.

03.36 Si è parlato tanto negli ultimi giorni riguardo alla forma della bergamasca: ottimista sui social, un po’ più coperta con i giornalisti. Oggi ne sapremo qualcosa in più.

03.34 C’è grande attesa per la nostra Sofia Goggia, che finalmente debutta ai Giochi. La Campionessa Olimpica di discesa libera aveva dovuto rinunciare al superG di ieri e sta cercando la sua forma ottimale dopo l’infortunio di Cortina d’Ampezzo.

03.32 Le ragazze avranno la possibilità di testare la pista di Yanqing. Si inizierà alle ore 04.00 con la prima delle tre prove in programma (una domani, l’altra lunedì). La gara è prevista per martedì 15 febbraio (ore 04.00).

03.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova cronometrata della discesa libera femminile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.

Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE della prima prova cronometrata di discesa. Le donne più veloci del globo affilano gli artigli in vista della libera olimpica e si preparano ad affrontare nuovamente la “Rock” di Yanqing, pista finora avara di soddisfazioni per i colori azzurri.

L’attenzione di appassionati e atlete è rivolta alla favorita della vigilia Sofia Goggia, infortunatasi piuttosto gravemente a Cortina poche settimane fa ma decisa a tentare il tutto per tutto per difendere l’oro conquistato a Pyeongchang nel 2018. Assieme a “Super Sofi” saranno della partita in questo allenamento anche le sorelle Nadia e Nicol Delago, Federica Brignone, Marta Bassino, Francesca Marsaglia ed Elena Curtoni.

Le nostre portacolori dovranno guardarsi le spalle dalle elvetiche Corinne Suter e Lara Gut-Behrami, fresca vincitrice del SuperG a cinque cerchi. Anche la ceca Ester Ledecka ha ben figurato sul pendio cinese, mentre le austriache Mirjam Puchner e Tamara Tippler vogliono bissare la bella prestazione di 24 ore fa.

Prima prova cronometrata tutta da seguire per comprendere meglio il potenziale di Sofia, anche se difficilmente le velociste (lei in primis) spingeranno al massimo sull’acceleratore. Attraverso la DIRETTA LIVE curata da OA Sport potrete rimanere aggiornati in tempo reale sull’andamento del trial, rimanete in nostra compagnia!

Foto: Lapresse