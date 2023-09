LIVE Sanremo 2022 1° febbraio in DIRETTA: Mahmood e Blanco in testa dopo la prima serata! Ariston scatenato con i Maneskin

https://www.oasport.it/2022/02/live-sanremo-2022-2-febbraio-in-diretta-super-ospite-laura-pausini-entrano-in-gara-elisa-e-sangiovanni/

1.15: Per questa sera è tutto. Appuntamento a domani per la seconda serata del Festival di Sanremo. Grazie per averci seguito. Buonanotte!

1.13: Delusione per Achille Lauro che meritava di più e per Yuman, non capito dalla giuria ma del resto il soul in Italia non ha mai riscosso particolare successo

1.12: Pronostico rispettato con Mahmood e Blanco al comando della graduatoria. Premiate le arie dance di La Rappresentante di lista e di Dargen d’Amico e l’esperienza di Gianni Morandi e Massimo Ranieri

1.10: 3. Dargen D’Amico, 2. la Rappresentante di Lista, 1. Mahmood e Blanco

1.10: 6. Noemi, 5. Massimo Ranieri, 4. Gianni Morandi

1.09: 9. Achille Lauro, 8. Rkomi, 7. Michele Bravi

1.08: 12. Ana Mena, 11. Yuman, 10. Giusy Ferreri

1.01: Dopo la pubblicità è il momento della classifica

0.56: E’ il momento della classifica

0.53: La gag tra Amadeus e Fiorello diverte

0.45: Fiorello consegna il premio del Comune di Sanremo ad Amadeus

0.43: C’è il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri sul palco dell’Ariston

0.41: Il pubblico di Sanremo in piedi per salutare il maestro Battiato

0.40: L’omaggio di Franco Battiato dell’orchestra di Sanremo. L’ologramma di Battiato canta “La cura”

0.34: Amadeus annuncia la prima classifica provvisoria, dopo la pubblicità

0.30: Si chiude la promozione di Don Matteo 13

0.25: Prosegue la gag di Frassica, Raul Bova e Amadeus

0.19: Riparte il collegamento dall’Ariston e gli ospiti sono Raul Bova e Nino Frassica. La promozione è per la prossima serie di Don Matteo

0.12: E’ stata una prima serata finora in versione pocket. Tre ore finora, hanno già cantato tutti gli artisti in gara

0.06: C’è Hozier (take me to church) sul palco di Sanremo a cantare Tell it to my heart

0.04: Si prosegue a ballare con Paradise

0.03: I Meduza proseguono con Lose Control, altro grandissimo successo mondiale

0.01: Piece of your heart, uno dei grandissimi successi dei Meduza

23.59: E’ il momento dei Meduza, italianissimi, protagonisti della dance a livello mondiale

23.58: Ha stupito in qualche modo Giusy Ferreri, pezzo da riascoltare e comunque con buone potenzialità

23.57: Non è un pezzo classico sanremese e lontano anche dalle hit estive

23.55: Takagi e Ketra con i consueti ritmi spagnoleggianti

23.53: E’ il momento della ultima cantante in gara. Tocca a Giusy Ferreri

23.50: Sul palco di Sanremo sale Claudio Gioè, protagonista della fiction I Makari

23.44: Vestiti da marinaretti, Colapesce e Di Martino si esibiscono nella hit che ci ha tenuto compagnia per tutto l’anno

23.43: Fabio Rovazzi e Orietta Berti presentano Colapesce e Di Martino

23.37: Tra poco Il collegamento con la Costa Toscana dove ci sono Colapesce e Di Martino, grandi protagonisti dello scorso anno

23.33: Ornella Muti sta raccontando di Tognazzi, Sordi e Villaggio

23.31: E’ il momento celebrazione per Ornella Muti con le più belle foto della sua carriera

23.28: Pezzo scanzonato, senza troppe esigenze. Molto Rock’n’roll robot di Camerini. Revival anni 80

23.26: Base elettronica, nello stile classico, per Dargen D’Amico. Si balla, come dice il titolo

23.25: Dargen D’Amico – “Dove si balla”

Dove si balla

di J. M. L. D’Amico – E. Roberts – G. Fazio – J. M. L. D’Amico – E. Roberts – G. Fazio – A. Bonomo

Ed. Music Union/Giada Mesi/Visionary Sapiens Publishing – Milano – Parma

DARGEN D’AMICO

Rapper, cantautore e produttore, Dargen D’Amico è stato definito in più occasioni tra i rappresentanti più eclettici e poetici della scena cantautorale italiana contemporanea. Nel suo percorso dieci album, tra cui due episodi che hanno cambiato la storia dell’hip-hop italiano: “Musica senza musicisti” (2006) e “Di vizi di forma virtù” (2008).

Ha spostato i confini di genere fondendo, per la prima volta in Italia, il rap con la musica colta italiana. Uno stile unico caratterizzato dalla destrutturazione del linguaggio e da giochi di equilibrio tra i sensi delle parole. Ha ripetutamente collaborato con Fedez, Fabri Fibra, Marracash, Rkomi, Benny Benassi, Enrico Ruggeri, 883, Tedua.

23.25: Dopo le emozioni forti dei Maneskin, si torna alla gara con Dargen D’Amico

23.23: Si è emozionato Damiano che si lascia andare ad un pianto a dirotto

23.21: Splendida l’interpretazione di Damiano. Un animale da palcoscenico, regala emozioni forti

23.18: Intenso il pezzo presentato dai Maneskin, una splendida ballad

23.17: Tornano sul palco i Maneskin con Coraline

23.14: Molto Tha Supreme, non aggiunge granchè alla storia della musica però lo ascolteremo e lo canticchieremo

23.11: Base blues, vocoder, pezzo radiofonico

23.11: Rkomi – “Insuperabile”

Insuperabile

di A. La Cava – M. M. Martorana – F. Catitti – A. La Cava – M. M. Martorana

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/DO RE MI Corp./Thaurus Publishing – Milano

RKOMI

Tra i più giovani del cast (nonché esordiente) al Festival di quest’anno, Mirko Manuele Martorana in arte Rkomi è nato nel 1994 e da pochi anni è entrato a far parte del ventaglio degli artisti di successo. Comincia la sua carriera ad appena 17 anni con i primi mixtape autoprodotti.

Nel 2017 ha pubblicato il suo primo album Io in terra, ne seguiranno altri due: nel 2019 (“Dove gli occhi non arrivano”) e nel 2021 (“Taxi Driver”), anno che ha siglato la candidatura come miglior artista italiano agli MTV Europe Music Awards.

23.10: In gara il decimo artista di questa sera, Rkomi

23.07: Qualità tutto sommato scadente per il pezzo di Ana Mena che non aggiunge nulla di nuovo

23.05: Sonorità ovviamente mediterranee per Ana Mena. Fisarmoniche e arie gitane

23.03: Ana Mena – “Duecentomila ore”

Duecentomila ore

di R. Pagliarulo – S. Tognini – F. Abbate – R. Pagliarulo

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Diana/Spiraglio di Periferia – Milano – Salerno

ANA MENA

È l’unica cantante straniera e per di più al debutto in gara. Nata A Estepona in Andalusia (Spagna) nel 1997, Ana Mena non solo è cantante ma anche attrice. Ha preso parte a miniserie e serie tv spagnole tra il 2009 e il 2014 e varietà come Tu cara me suena (versione spagnola di Tale e quale show). Il primo successo è del 2017 con “AHORA LLORAS TU” con la collaborazione di CNCO, l’artista latino rivelazione dell’anno in Spagna e America Latina. Il brano, che ottiene il DISCO D’ORO in Spagna. A settembre 2017, Ana Mena lancia “MENTIRA”, insieme all’artista colombiano RK. A marzo 2018, Ana Mena lancia il suo singolo “Ya Es Hora” insieme a Becky G e De La Ghetto, due delle super star latine più importanti del momento. Il successo di YA ES HORA è impressionante: raggiunge cifre spettacolari di stream su Spotify e visualizzazioni su YouTube e ottiene un disco di platino in Spagna. Il suo primo album INDEX si posiziona direttamente al nono posto sulla lista di vendite di Promusicae in Spagna.

Da qualche anno è conosciuta anche in Italia per alcuni brani portati al successo con Fred de Palma e Rocco Hunt. Nel 2020 è stata ospitata al Festival di Sanremo per la serata delle cover duettando con Riki (Riccardo Marcuzzo).

23.01: Torna il collegamento con l’Ariston e Ornella Muti “alla Jessica Rabbit” raggiunge Amadeus per presentare Ana Mena

22.55: Berrettini dà appuntamento a Rio de Janeiro

22.50: Fiorello svela di aver lavorato con il papà di Matteo Berrettini, Luca Berrettini che faceva il maestro nei villaggi ed è presente in studio. Piccola carrambata

22.47: Berrettini parla della fidanzata e ora Amadeus presenta Fiorello

22.45: In smoking Matteo Berrettini, stile Armani. Si dice pronto a dare l’assalto alle prime posizioni

22.44: E’ il momento di MATTEO BERRETTINI! Semifinalista degli Australian Open non più tardi di venerdì

22.43: Standing ovation per Mahmood e Blanco che hanno cantato tecnicamente in modo perfetto

22.42: Quello che si aspettava da due fuoriclasse dell’ultima generazione della musica italiana. Amalgama pressochè perfetta. L’ensemble funziona

22.40: Il classico Mahmood in apertura, sonorità mediterranee, pezzo intenso

22.39: Mahmood e Blanco – “Brividi”

Brividi

di A. Mahmoud – R. Fabbriconi – M. Zocca – A. Mahmoud – R. Fabbriconi

Ed. Music Union/Eclectic Music Group/

Universal Music Publishing Ricordi/Milotic/Morning Bell – Milano

MAHMOOD E BLANCO

Alessandro Mahmoud, classe 1992 ha partecipato nel 2012 alla sesta edizione di X Factor nel 2012. Nel 2015 partecipa ad Area Sanremo vincendo il concorso e qualificandosi di diritto a gareggiare nelle nuove proposte dell’edizione 2016 dove arriva quarto con Dimentica. Si ripresenta a Sanremo Giovani 2018 con Gioventù Bruciata, lo vince ed entra di diritto tra i Big del Festival 2019 con Soldi, brano vincitore di quell’edizione. Per lui sarà la terza partecipazione.

Blanco (Riccardo Fabbriconi), classe 2003 è uno degli artisti emergenti del panorama musicale italiano. E’ alla sua prima volta in gara al Festival. Dopo diversi singoli di successo, lo scorso settembre 2021 ha pubblicato il suo primo album.

22.38: E’ il momento più atteso della prima giornata. Mahmood e Blanco, i grandio favoriti della vigilia

22.37: E’ un classico pezzo di Massimo Ranieri, non può colpire al primo ascolto ma cucito addosso a lui

22.36: Interpretazione intensa anche se arriva una piccola stecca

22.34: Introduzione al piano e poi parte, teatrale, la voce di Ranieri

22.32: Massimo Ranieri – “Lettera di là dal mare”

Lettera di là dal mare

di F. Ilacqua

Ed. BMG Rights Management (Italy)/Rama 2000 International – Milano – Roma

MASSIMO RANIERI

Nasce nel 1951 a Napoli, l’esordio nel mondo della musica avviene fin da giovane, nel 1964. Nel suo albo d’oro oltre 30 album venduti in tutto il mondo. La scalata al successo passa per esperienze cinematografiche e televisive. Nel 1968 è al Festival di Sanremo con “Da bambino” (in coppia con I Giganti) Nel 1969 torna al Festival di Sanremo con “Quando l’amore diventa poesia” (in coppia con Orietta Berti). Dagli anni ’70 in poi Ranieri ha avuto modo di trasformarsi anche in conduttore. Si segnalano negli ultimi anni trasmissioni da lui condotte come Tutte donne tranne me su Rai 1 nel 2007, Sogno e son desto dal 2014 al 2016, Qui e adesso su Rai 3 nel 2020. Il 1988 segna la consacrazione di Massimo Ranieri: torna al Festival di Sanremo vincendo con “Perdere l’amore”, (canzone scritta da Marcello Morrocchi e Giampiero Artegiani) ed entrata nella storia della musica leggera italiana.

Nel 1992 figura di nuovo tra i partecipanti al Festival di Sanremo con “Ti penso”, brano che sarà inserito nell’omonimo album. Nel 1995 si presenta nuovamente a Sanremo con “La vestaglia” che precede l’uscita del quattordicesimo album “Ranieri”. Ritorna a Sanremo nel 1997 con la canzone “Ti parlerò d’amore”, scritta da Gianni Togni e contenuta nell’album “Canzoni in corso”,una raccolta di brani famosi di cantautori italiani.

E’ stato giudice per Sarà Sanremo (Sanremo Giovani) nel 2016. Le partecipazioni a Sanremo sono fino ad ora sei (escluse le ospitate), l’ultima nel 1997.

22.30: Ci sono Ornella Muti e Amadeus per presentare Massimo Ranieri

22.21: Finalmente possono cantare il loro pezzo davanti al pubblico scatenato a Sanremo

22.20: Undici mesi fa erano sullo stresso palco a festeggiare, sono successe migliaia di cose e loro sono ancora qui a cantare il pezzo che li ha lanciato in tutto il mondo

22.19: Zitti e buoni per I Maneskin

22.17: I Maneskin sono entrati dietro le quinte dell’Ariston. Amadeus dismette il vestito da autista e torna presentatore per annunciarli

22.15: In nero, vestiti Gucci, i Maneskin salgono sul caddy

22.14: Amadeus sale su una macchina per il golf allungata

22.13: Sarà lo stesso Amadeus, vestito da autista, a guidarli all’Ariston

22.11: Sono in arrivo da trionfatori i Maneskin, che lo scorso anno hanno trionfato su questo palco

22.10: Potrebbe essere il momento dei Maneskin

22.09: Voce esageratamente roca per Michele Bravi. Molto bello l’arrangiamento. Non è sicuramente un pezzo da primo ascolto

22.08: Prima parte sussurrata da un Michele Bravi magrissimo

22.07: Michele Bravi – “Inverno dei fiori”

Inverno dei fiori

di Cheope – M. Bravi – A. Raige Vella – F. Abbate – F. Catitti – M. Bravi

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Dodo Music Italia/CVLTO Music Group/Warner Chappell Music Italiana – Milano

MICHELE BRAVI

Classe 1994, Michele ha vinto la settima edizione di X Factor nel 2013. Nello stesso anno pubblica il suo primo singolo La vita e la felicità, stesso titolo del suo primo EP. Nel 2014 pubblica l’album d’esordio A passi piccoli. Ne segue un secondo nel 2017 ed un terzo nel 2021.

E’ stato tutor ad Amici nella stagione 2017/2018 ed ha partecipato come concorrente ad Amici Speciali nel 2020. E’ la sua seconda partecipazione in gara a Sanremo, la prima nel 2017 con Il diario degli errori. Le altre esperienze sul palco dell’Ariston: nel 2018 ospite duettante con Annalisa e nel 2021 per la stessa ospitata, ma con Arisa.

22.06: E’ il momento di Michele Bravi

22.05: Il saluto di Amadeus a Tito Stagno, scomparso oggi

22.03: Basso incalzante, pezzo estivo, si balla e si canta! Travolgente. Sicuramente manca un po’ l’impegno che ha caratterizzato il passato di questo duo. E’ la “Musica leggerissima” di quest’anno

22.02: Atmosfere funky per La Rappresentante di Lista, un viaggio tra anni 70 e anni 80

22.01: La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”

Ciao ciao

di V. Lucchesi – D. F. Mangiaracina – V. Lucchesi –

F. Mangiaracina – R. Calabrese – R. Cammarata – C. Drago – S. Privitera

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Woodworm Publishing Italia/DiPiù – Milano – Arezzo – Milano

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

Il ritorno ad un anno dalla prima partecipazione in gara per il duo formato nel 2011. Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina pubblicano il loro primo album nel 2014, a seguire un secondo nel 2015 e ancora nel 2018 il terzo. Il quarto lavoro discografico comprende anche Amare, il brano presentato a Sanremo 2021.

Nel 2020 sono stati ospitati nella serata delle cover con Dardust per cantare insieme a Rancore (rapper in gara quell’anno).

21.59: Ornella Muti presenta La Rappresentante di Lista

21.57: Dopo la pubblicità riparte la gara

21.51: Una delle specialità di Fiorello, trasformare pezzi tristissimi in allegri con un ritmo samba

21.49: Coletta e Amadeus si baciano

21.47: Per esorcizzare gli ascolti negativi Fiorello propone ad Amadeus di baciare il direttore di Raiuno

21.42: Mi sento come Mattarella. Sai che cosa voleva fare il prossimo anno? The Voice Senior. Poi il coro per il presidente

21.39: Amadeus era al Tg1 tutti i giorni. Lo hanno scambiato per un virologo

21.37: Sono curioso di sapere che voto ha dato ad Achille Lauro l’Osservatore Romano

21.36: Sono la vostra terza dose! Il vostro booster!

21.33: Prova febbre in mano, mascherina glitterata, sottofondo di “La nebbia agli irti colli”, entra in scena Fiorello

21.32: Presentazione stile wrestling per Fiorello! Il “Mattarella dell’intrattenimento”

21.31: Ad Amadeus viene consegnata una serie di schede da leggere. E’ in arrivo Fiorello?

21.30: Standing ovation anche in uscita per Gianni Morandi

21.28: Pezzo freschissimo, quello scritto da Jovanotti per Gianni Morandi. Sulla giacca di Gianni qualche dubbio: sembra il coprisedile della Fiat Punto…

21.27: Sembra di ascoltare Nino Ferrer, Pelle Nera

21.26: Un blues-rhythm and blues anni ’60! Sembra essere tornati a Canzonissima

21.25: Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”

Apri tutte le porte

di L. Cherubini – R. Onori – L. Cherubini

Ed. Soleluna/Mormora Music – Milano – Roma

GIANNI MORANDI

Cantante, attore, conduttore. Morandi torna a Sanremo nel 60° anno di carriera dopo esser stato partecipante in gara per 5 volte (una di queste vinta con Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi per Si può dare di più) e a distanza di 50 anni dalla prima volta. Morandi è stato anche secondo a Sanremo con “In amore” in coppia con Barbara Cola.

Nel 2011 e 2012 Sanremo lo ha anche condotto. L’edizione numero 61 l’ha condotta con Belén Rodríguez, Elisabetta Canalis e Luca e Paolo. La numero 62 invece con Rocco Papaleo e Ivana Mrázová.

21.25: Grande applauso per Gianni Morandi!

21.23: Riparte la gara e arriva uno dei grandi protagonisti di questo Sanremo: tocca a Gianni Morandi!

21.19:

21.17: Bello il ritornello, travolgente. Mahmood ci ha messo lo zampino ma non è il suo marchio di fabbrica

21.15: Grinta e schitarrate rock per Noemi. Si sente l’orchestra e lei dal punto di vista tecnico è impeccabile

21.14: Noemi – “Ti amo non lo so dire”

Ti amo non lo so dire

di A. Mahmoud – A. La Cava – D. Faini – A. Mahmoud – A. La Cava

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Milotic – Milano

NOEMI

Ritorna all’Ariston per la settima volta in gara dopo esserci stata anche un anno fa con il brano Glicine. Precedentemente ha partecipato al Festival nel 2010, poi 2012, 2014, 2016 e 2018.

La conoscenza al grande pubblico avviene grazie ad X Factor, nel 2009 è una delle concorrenti della seconda edizione. Più avanti è stata giudice per The Voice of Italy dal 2013 al 2015, Sanremo Young 2019, per il Festival di Castrocaro 2021.

21.12: Ci sono ancora Ornella Muti e Amadeus che presentano Noemi, che è elegantissima in Armani

21.10: C’è qualcosa di Ghemon nel pezzo, tutto molto gradevole

21.09: Voce soul, bel pezzo per Yuman, timbro baritonale

21.07: YUMAN

YUMAN, classe ‘95, nasce a Roma da padre capoverdiano e mamma romana. Nel 2016 torna a Roma ed entra in contatto con la Leave Music, che se ne innamora e decide di produrlo, affiancandogli Francesco Cataldo come

produttore artistico. Nascono nuovi brani e nel 2017 firma con la Leave Music e va in licenza Polydor. Il 9 novembre 2018 esce “Twelve”, il primo singolo, mixato da Chris Lord Alge (Green Day, Muse, Joe Cocker), che entra in rotazione in radio fm come 102.5, Radio Deejay, Radio Rai e arriva in vetta ad alcune importanti playlist Spotify, come Viral 50 Italy e Viral 50 Swiss. A marzo 2019 esce il secondo singolo “Run”, inserito nella DSCVR New Music Italia di Vevo, la playlist dedicata ai nuovi artisti da tenere d’occhio. Grazie a “Run”, YUMAN viene notato anche in Germania: parte un tour estivo e viene ospitato dal Die Pierre M. Krause Show del network nazionale SWR3″.

Non solo. In primavera, YUMAN è sulla copertina de Il Venerdì di Repubblica, assieme a Mahmood, Rancore e Chadia Rodriguez, MTV lo proclama “Artista del mese” e YouTube lo inserisce tra 10 artisti più promettenti del 2019. A settembre esce il disco d’esordio “Naked Thoughts”.

A metà del 2021, YUMAN pubblica il suo nuovo singolo, “I AM”. Il 15 dicembre 2021 YUMAN accede alla finale di Sanremo Giovani con il brano MILLE NOTTI (Leave Music/Polydor/Universal Music), superando due selezioni e distinguendosi tra le oltre 700 domande pervenute, che vince diventando uno dei venticinque big che saliranno sul palco dell’Ariston il primo febbraio 2022.

21.06: Ora è il momento del primo prodotto di Sanremo Giovani: Yuman

21.04: E’ il momento di Ornella Muti che scende le scale di Sanremo, vestito di Scognamiglio, elegantissima

21.02: Un simil auto-battesimo in chiusura del pezzo, lo show non manca mai con Achille Lauro

21.01: Il pezzo è indubbiamente orecchiabile, radiofonico e il gruppo gospel sicuramente aiuta

21.00: In apparenza niente di nuovo, solito ritmo, una sorta di collage delle sue vecchie canzoni. Stile Rolls Royce. “Rockettino” leggero

20.59: Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir

Domenica

di L. De Marinis – S. P. Manzari – D. Petrella – M. Ciceroni – M. Cutolo – G. Calculli – S. P. Manzari

Ed. Brioche Ed. Mus./Red Music Edizioni Musicali/

Universal Music Publishing Ricordi/De Marinis Publishing/

Azuni Records/Proprietà degli Autori – Milano – Roma

Vero nome Lauro de Marinis, 31 anni. Dal 2014 ad oggi ha pubblicato 2 mixtape, 1 Ep, e 5 album in studio: Barabba Mixtape (2012), Harvard (2012), Achille Idol – Immortale (2014), YoungCrazy (2015), Dio c’è (2015), Ragazzi, Madre (2016), Pour l’Amour (2018), Lauro (2021). Ha sfruttato la sua passione per il cinema partecipando come attore a diversi lungo/cortometraggi. Personaggio rivelazione della 69esima e 70esima edizione del festival di Sanremo, Achille Lauro sconvolge il più grande Gala della musica italiana, portando in scena performance artistico/culturali ispirate a celebri personaggi storici (San Francesco D’Assisi, Ziggy Stardust, la Marchesa Luisa Casati Stampa, e la Regina Elisabetta Tudor) con un concept che mira ad incentivare la libertà personale e l’autodeterminazione.

Per la 71esima edizione, l’artista è ospite fisso di tutte le serate del Festival, portando in scena un viaggio nei generi musicali che più lo rappresentano e hanno segnato la sua attività musicale. 5 quadri, 5 generi, 5 anime e 5 benedizioni scandiscono un viaggio musicale e visivo, ricco di ospiti quali Emma Marrone, Boss Doms, Monica Guerritore, Francesca Barra e Claudio Santamaria.

Achille Lauro colleziona dischi di platino, affiancato da grandi multinazionali di settore, e, parallelamente, raccoglie innumerevoli collaborazioni, dai capisaldi della musica urban ai giganti del pop, ai brand, ai fashion Designer.

20.57: E’ già il momento del primo artista in gara, Achille Lauro che scende le scale a petto nudo

20.56: Amadeus sta spiegando il regolamento della gara

20.55: Il ringraziamento di Amadeus a tutti i reparti Rai

20.54: La standing ovation del pubblico e Amadeus, emozionato, che saluta: bentornati!

20.52: Iniziata la sigla, a metà fra rock e classica! C’è subito Amadeus che scende dalla scalinata sul palco. Scenografia in blù simile a quella dello scorso anno

20.51: Partita la sigla dell’Eurovisione

20.47: Si sta concludendo il pre-Festival, tra pochi istanti inizia il 72mo Festival

20.44: Gli altri ospiti di questa sera: Raoul Bova e Nino Frassica interverranno per presentare la nuova stagione di “Don Matteo”, Colapesce e Di Martino e il tennista azzurro Matteo Berrettini.

20.41: Questo l’ordine di uscita degli artisti in gara questa sera:

Achille Lauro – “Domenica”

Yuman – “Ora e qui”

Noemi – “Ti amo non lo so dire”

Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”

La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”

Michele Bravi – “Inverno dei fiori”

Massimo Ranieri – “Lettera di là dal mare”

Mahmood e Blanco – “Brividi”

Ana Mena – “Duecentomila ore”

Rkomi – “Insuperabile”

Dargen D’Amico – “Dove si balla”

Giusy Ferreri – “Miele”

20.38: Nella prima serata del Festival, questa sera, si esibiranno 12 dei 25 artisti in gara e nella seconda, domani, gli altri 13 e sarà il modo per dare il primo giudizio ai pezzi.

20.36: A condurre il Festival sarà Amadeus, affiancato questa sera dall’attrice Ornella Muti, mentre gli ospiti saranno Fiorello e Checco Zalone. Questa sera gli ospiti musicali del Festival saranno i vincitori dello scorso anno, nonchè trionfatori dell’Eurofestival, i Maneskin e il trio italiano che spopola nel mondo dance, i Meduza, trio di producer italiani, tra i più ascoltati nel mondo della musica dance.

20.33: Vi racconteremo tutto, dalla qualità delle canzoni in gara al comportamento di presentatori e ospiti italiani e internazionali, vi terremo aggiornati su classifiche, votazioni, immancabili polemiche e novità, fino ad arrivare alla proclamazione del vincitore dell’edizione 2022 al termine della serata finale di sabato 5 febbraio.

20.30: Buonasera e benvenuti alla diretta live della prima serata della 72ma edizione del Festival di Sanremo

Il programma di Sanremo 2022 giorno per giorno: ospiti, cantanti, conduttrici – Tutti i vincitori e l'albo d'oro del Festival – Il regolamento di Sanremo 2022: come funziona la gara – Sanremo 2022, i cachet e quanto guadagnano Amadeus, cantanti, ospiti e conduttrici – Sanremo 2022, i cantanti in gara: testi e titoli delle canzoni – Sanremo 2022, i favoriti e le scommesse – Il programma di martedì 1 febbraio: big in gara, presentatori, ospiti – Matteo Berrettini ospite a Sanremo 2022 – Sanremo 2022: come funziona il televoto, quanto costa e quanto conta nel designare il vincitore

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima serata della 72ma edizione del Festival di Sanremo. OA Sport seguirà minuto per minuto le cinque serate del Festival con l’aiuto di alcuni esperti del settore che vi aiuteranno nell’ascolto delle canzoni in gara, nell’individuare le qualità sonore e nel giudicare i look dei partecipanti. Vi racconteremo tutto, dalla qualità delle canzoni in gara al comportamento di presentatori e ospiti italiani e internazionali, vi terremo aggiornati su classifiche, votazioni, immancabili polemiche e novità, fino ad arrivare alla proclamazione del vincitore dell’edizione 2022 al termine della serata finale di sabato 5 febbraio.

Saranno cinque serate piene di musica: nella prima, questa sera, si esibiranno 12 dei 25 artisti in gara e nella seconda, domani, gli altri 13 e sarà il modo per dare il primo giudizio ai pezzi, tenendo conto che al primo ascolto non sempre la canzone riesce ad avere il giusto riscontro su chi ascolta. Nella prima e nella seconda serata (martedì 1 e mercoledì 2 febbraio, con 12 o 13 artisti in gara ciascuna) voteranno la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web, divisa per l’occasione in 3 componenti di voto, ognuna delle quali esprimerà la propria votazione in maniera indipendente: giuria della carta stampata e tv, con peso di un terzo sul risultato complessivo delle votazioni in Serata, giuria delle radio, con peso di un terzo sul risultato complessivo delle votazioni in Serata, giuria del web, con peso di un terzo sul risultato complessivo delle votazioni in Serata. Il risultato complessivo determinerà una classifica delle 12 o 13 canzoni eseguite in ciascuna serata. Al termine della seconda serata verrà stilata una classifica generale congiunta di tutte le 25 canzoni in gara.

A condurre il Festival sarà Amadeus, affiancato questa sera dall’attrice Ornella Muti, mentre gli ospiti saranno Fiorello e Checco Zalone. Questa sera gli ospiti musicali del Festival saranno i vincitori dello scorso anno, nonchè trionfatori dell’Eurofestival, i Maneskin e il trio italiano che spopola nel mondo dance, i Meduza, trio di producer italiani, tra i più ascoltati nel mondo della musica dance. Raoul Bova e Nino Frassica interverranno per presentare la nuova stagione di “Don Matteo” e il tennista azzurro Matteo Berrettini.

Questi i Big in gara oggi: Achille Lauro – “Domenica”, Ana Mena – “Duecentomila ore”, Dargen D’Amico – “Dove si balla”, Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”, Giusy Ferreri – “Miele”, La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”, Mahmood e Blanco – “Brividi”, Massimo Ranieri – “Lettera di là dal mare”, Michele Bravi – “Inverno dei fiori”, Noemi – “Ti amo non lo so dire”, Rkomi – “Insuperabile”, Yuman – “Ora e qui”

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prima serata della 72ma edizione del Festival di Sanremo: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo spettacolo. Appuntamento alle 20.30 circa. Buon divertimento!

