LIVE Pattinaggio di figura, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Papadakis-Cizeron incantano col record mondiale! Settimi Guignard-Fabbri!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.45: Per oggi è tutto, l’appuntamento è per la notte fra domenica e lunedì alle 2.15 per la free dance che assegna le medaglie. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio!

15.43: Questa la classifica alla fine del rhythm dance:

1 FRA PAPADAKIS Gabriella / CIZERON Guillaume 90.83 Q

2 ROC SINITSINA Victoria / KATSALAPOV Nikita 88.85 Q

3 USA HUBBELL Madison / DONOHUE Zachary 87.13 Q

4 USA CHOCK Madison / BATES Evan 84.14 Q

5 ROC STEPANOVA Alexandra / BUKIN Ivan 84.09 Q

6 CAN GILLES Piper / POIRIER Paul 83.52 Q

7 ITA GUIGNARD Charlene / FABBRI Marco 82.68 Q

8 CAN FOURNIER BEAUDRY Laurence / SOERENSEN Nikolaj 78.54 Q

9 ESP SMART Olivia / DIAZ Adrian 77.70 Q

10 GBR FEAR Lilah / GIBSON Lewis 76.45 Q

11 USA HAWAYEK Kaitlin / BAKER Jean-Luc 74.58 Q

12 CHN WANG Shiyue / LIU Xinyu 73.41 Q

13 CAN LAJOIE Marjorie / LAGHA Zachary 72.59 Q

14 ROC DAVIS Diana / SMOLKIN Gleb 71.66 Q

15 POL KALISZEK Natalia / SPODYRIEV Maksym 70.32 Q

16 FIN TURKKILA Juulia / VERSLUIS Matthias 68.23 Q

17 CZE TASCHLEROVA Natalie / TASCHLER Filip 67.22 Q

18 GEO KAZAKOVA Maria / REVIYA Georgy 67.08 Q

19 ARM GARABEDIAN Tina / PROULX SENECAL Simon 65.87 Q

20 UKR NAZAROVA Oleksandra / NIKITIN Maksym 65.53 Q

21 GER MUELLER Katharina / DIECK Tim 65.47

22 JPN KOMATSUBARA Misato / KOLETO Tim 65.41

23 LTU RAMANAUSKAITE Paulina / KIZALA Deividas 58.35

15.40: I francesi Papadakis/Cizeron si confermano i più forti vincendo nettamente la rhythm dance. Secondo posto per i campioni del mondo ed europei in carica, i russi Sinitsina/Katsalapov che però sono distanti 2 punti, difficilmente colmabili, terza piazza per gli statunitensi Hubbell/Donohue che partono nettamente favoriti per il bronzo. Guignard/Fabbri sono settimi, partiranno nel penultimo gruppo ma il quarto posto è a un punto e mezzo

15.38: Prestazione di altissimo spessore per la coppia statunitense Madison Hubbell e Zachary Donohue che sono in lotta per il podio: punteggio di 87.13 (48.82+38.31) che significa terzo posto provvisorio

15.32: Si chiude il primo segmento di gara con gli statunitensi Madison Hubbell e Zachary Donohue. 30 anni lei, di Lansing e abitante a Sylvana, 30 anni lui, di Madison dove vive. Si allenano a Montreal sotto la guida di M.F. Dubreuil, P. Lauzon, R. Haguenauer, J. Piche, P. Denis, B. Brisebois. Sono stati tre volte sul podio mondiale, secondi alla rasegna iridata 2021, quarti a PyeongChang, terzi nel Four Continents 2020. Musica. Hip Hop: Nasty di Janet Jackson. Blues: Rope Burn di Janet Jackson. Hip Hop: Rhythm Nation Janet Jackson

15.31: Gli azzurri Charlene Guignard / Marco Fabbri totalizzano un punteggio di 82.68 (45.85+36.83) un po’ meno del team event, purtroppo difficilmente saranno nell’ultimo gruppo. Sono sesti al momento

15.28: Buona la prestazione degli azzurri che hanno un punteggio tecnico alto, vediamo se riescono a guadagnare sui review

15.25: CI SIAMO! Tocca alla la coppia di punta del movimento italiano che ha come obiettivo una medaglia: Charlene Guignard / Marco Fabbri, 32 anni lei, di Brest (Francia), 33 anni lui, nato a Milano. Li allenano a Milano Barbara Fusar Poli, Roberto Pelizzola. Vantano due bronzi europeo nel 2019 e in questa stagione. Sono stati sesti lo scorso anno al Mondiale. La musica. Funk: Michael Jackson x Mark Ronson: Diamonds Are Invincible. Hip Hop: Smooth Criminal di Michael Jackson. Disco: Don’t Stop ‘Til You Get Enough di Michael Jackson

15.25: Qualche problema sul secondo tweezle di Gilles e anche qualche sbavatura qua e là. I canadesi Piper Gilles e Paul Poirier totalizzano un punteggio di 83.52 (46.17+37.35) che li piazza al quinto posto

15.19: Sul ghiaccio i canadesi Piper Gilles e Paul Poirier. Lei, 30 anni da poco compiuti è nata a Rockford (Usa) e vive a Toronto, lui 30 anni, è nato a Ottawa e vinve a Unionville. Sono allenati a Scarborough (Canada) da Carol and Jon Lane, Juris Razgulajevs. Sono stati terzi ai Mondiali 2022, prima medaglia iridata in carriera, secondi al Four Continents 2020. Musica. I Guess That’s Why They Call It the Blues di Elton John, Still Standing di Elton John

15.17: Nonostante l’errore in avvio, la coppia statunitense Madison Chock e Evan Bates presentano un programma originale e coinvolgente. Punteggio di 84.14 (46.39+37.75) e terzo posto per soli 5 centesimi sui russi

15.13: Errore grave con rischio di caduta in apertura per gli statunitensi

15.12: Tocca ora agli statunitensi Madison Chock e Evan Bates. Di Redondo Beach, 29 anni lei, di Ann Arbor, 32 anni lui. Si allenano a Montreal sotto la guida di Marie-France Dubreuil, P. Lauzon, R. Haguenauer. Sono stati noni agli ultimi Giochi Olimpici, hanno vinto le ultime due edizioni dei Four Continents a cui hanno partecipato, quarti agli ultimi Mondiali. Musica. Blues: Myboi di Billie Eilish. Blues: Therefore I am di Billie Eilish. Hip Hop: Bad Guy di Billie Eilish

15.10: Prestazione di alta qualità dei campioni mondiali ed europei Victoria Sinitsina / Nikita Katsalapov. Sicuramente meno coinvolgenti dei francesi, qualcosa in meno sulle componenti del programma per loro che totalizzano un punteggio di 88.85 (50.26+38.59) primato personale e secondo posto a 2 punti dai francesi

15.05: Si apre l’ultimo gruppo con l’ultima coppia russa, Victoria Sinitsina / Nikita Katsalapov. Entrambi di Mosca, 26 anni lei, 30 anni lui. Si allenano a Mosca agli ordini di Alexander Zhulin, Petr Durnev. Sono i campioni europei in carica, avendo vinto il titolo nel 2020 e nel 2022 e sono anche i campioni mondiali in carica grazie al titolo ottenuto lo scorso anno a Stoccolma. La musica. Blues: You Can Leave Your Hat On (colonna sonora di 9 settimane e mezzo) interpretata da Joe Cocker. Funk: Brick House di The Commodores

14.57: Ammalianti ed incantevoli come sempre i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron che mulinano le braccia dall’inizio alla fine del programma, lasciando addirittura qualche livello sul ghiaccio. Punteggio di 90.83 (51.64+39.18) primato mondiale e primo posto difficilmente attaccabile

14.52: Momento importante! Si chiude il penultimo gruppo con i favoriti per la medaglia d’oro, i francesi Gabriella Papadakis, 26 anni di Clermont Ferrand e Guillaume Cizeron, di Montbrison, 27 anni. Sono allenati da Romain Haguenauer, Marie-France Dubreuil, Patrice Lauzon a Montreal. Dal 2015 sono stati cinque volte oro e una volta argento agli Europei, sempre dal 2015 quattro volte oro e una argento ai Mondiali, argento a PyeongChang. Non gareggiano a livello internazionale dall’Europeo 2020 a causa di un infortunio. La musica. Hip Hop: Made To Love di John Legend. Blues: U Move, I Move di John Legend. Made To Love di John Legend

14.48: Grande energia ma diversi errori per la coppia britannica Lilah Fear / Lewis Gibson che restano al di sotto delle loro potenzialità. per loro punteggio di 76.45 (41.70+34.75) che significa quarto posto provvisorio

14.46: Tocca ora alla coppia britannica Lilah Fear / Lewis Gibson. Lei ha 22 anni ed è di greenwich (Stati Uniti), lui è di Prestwick ed ha 27 anni. Si allenano a Montreal con la guida di Romain Haguenauer, Patrice Lauzon, Marie-France Dubreuil. Sono stati quinti all’Europeo 2020 e quinti anche a Tallinn, settimi al Mondiale dello scorso anno. La musica. Disco: I Was Made For Lovin’ You (dalla colonna sonora del film L’eroe della strada) dei Kiss. Blues: Forever dei Kiss. Disco: Rock and Roll All Nite (dalla colonna sonora di Vestito per uccidere) dei Kiss

14.45: Si alza ulteriormente il livello della gara con la prestazione dei vice-campioni d’Europa, i russi Alexandra Stepanova / Ivan Bukin che totalizzano 84.09 (47.09+37.00), al di sotto del punteggio di Tallinn, sono comunque primi

14.39: Sul ghiaccio ora la seconda coppia russa, Alexandra Stepanova / Ivan Bukin. 26 anni lei, di San Pietroburgo, 28 anni lui di Mosca. Sono allenati da Alexander Svinin e Irina Zhuk tra Moswca e Novogorsk. Sono stati quattro volte sul podio europeo, secondi nel 2019 e tre volte teri, l’ultima nel 2020. Mai sul podio mondiale: quarti lo scorso anno a Stoccolma. argento europeo a Tallinn. La musica: Hip Hop: Everybody di Backstreet Boys (Apashe, Oski, Lennon Unofficial Remix). Blues: Monster di Shawn Mendes, Justin Bieber. Hip Hop: Everybody dei Backstreet Boys (Apashe, Oski, Lennon Unofficial Remix)

14.38: Buonissima la prestazione della coppia canadese Laurene Fournier Beaudry e Nikolaj Soerensen con una piccola sbavatura. Per loro arriva un punteggio di 78.54 (43.89+34.65) che significa primo posto provvisorio per un’incollatura

14.31: Si prosegue con la seconda coppia canadese in gara: Laurene Fournier Beaudry, 29 anni di Montreal e Nikolaj Soerensen, nato a Copenaghen e di stanza a Montreal. Sono allenati a Montreal da Patrice Lauzon, Marie-France Dubreuil, Romain Haguenauer, Josée Piché, Pascal Denis, Benjamin Brisebois, Ginette Cournoyer, Samuel Chouinard, Emilie Josset, Sebastien Soldevila, Emilie Bonnavaud, Eva Airapetian. Sono al debutto olimpico, sono stati decimi ai Mondiali 2019, ottavi alla rassegna iridata dello scorso anno. La musica. Blues: Careless Whisper di George Micheal interpretato dagli WHAM! Funk: I Want Your Sex di George Michael. Funk: Freedom! ’90 di George Michael. Funk: Freedom! ’90 di Hyannis Sound

14.29: Prestazione di grande qualità della coppia spagnola Olivia Smart / Adrian Diaz: energia ed espressività per gli iberici che totalizzano un punteggio di 77.70 (42.78+34.92) e primo posto provvisorio

14.23: Iniziano le prove del quarto gruppo con la coppia spagnola Olivia Smart / Adrian Diaz. Di Sheffield lei, 24 anni, di Barcellona lui, 31 anni. Sono allenati a Montreal da Marie-France Dubreuil, Patrice Lauzon, Romain Haguenauer, Pascal Denis. Sono stati due volte agli Europei del 2019 e 2020 e quarti all’ultima edizione della rassegna continentale a Tallinn. Blues: Proud Mary di Tina Turner. Swing: Proud Mary di Tina Turner

14.04: Ora la pausa per il rifacimento del ghiaccio, questa la classifica dopo i primi tre gruppi:

1 13 USA HAWAYEK Kaitlin / BAKER Jean-Luc 74.58 Q

2 11 CHN WANG Shiyue / LIU Xinyu 73.41 Q

3 12 CAN LAJOIE Marjorie / LAGHA Zachary 72.59 Q

4 9 ROC DAVIS Diana / SMOLKIN Gleb 71.66 Q

5 7 POL KALISZEK Natalia / SPODYRIEV Maksym 70.32 Q

6 2 FIN TURKKILA Juulia / VERSLUIS Matthias 68.23 Q

7 4 CZE TASCHLEROVA Natalie / TASCHLER Filip 67.22 Q

8 8 GEO KAZAKOVA Maria / REVIYA Georgy 67.08 Q

9 10 ARM GARABEDIAN Tina / PROULX SENECAL Simon 65.87 Q

10 3 UKR NAZAROVA Oleksandra / NIKITIN Maksym 65.53 Q

11 1 GER MUELLER Katharina / DIECK Tim 65.47

12 6 JPN KOMATSUBARA Misato / KOLETO Tim 65.41

13 5 LTU RAMANAUSKAITE Paulina / KIZALA Deividas 58.35

14.01: Cala qualche livello rispetto alla prima chiamata per gli statunitensi Kaitlin Hawayek e Jean-Luc Baker che hanno trascinato il pubblico. Punteggio di 74.58 (40.80+33.78) che significa primo posto provvisorio. Tripletta della scuola di Montreal in testa per ora

13.56: Si chiude il terzo gruppo con la prima coppia statunitense composta da Kaitlin Hawayek e Jean-Luc Baker. Lei ha 25 anni ed è nata a Buffalo. Lui ha 28 anni ed è di Burnley (Gran Bretagna). Si allenano a Montreal sotto la guida di Marie-France Dubreuil, Patrice Lauzon, Romain Haguenauer, I.AM Coaching Staff. Sono stati noni agli ultimi Mondiali, sesti al Four Continents 2020. La musica. Blues: Love to Love You Baby – Giorgio Moroder Remix di Donna Summer. Disco: Bad Girl – Gigamesh Remix di Donna Summer.

13.55: Programma di qualità e travolgente per la coppia canadese Marjorie Lajoie e Zachary Lagha che totalizza il punteggio di 72.59 (39.67+32.92) non riescono ad andare in testa per poco, sono secondi

13.49: Tocca ora alla prima coppia canadese, composta da Marjorie Lajoie e Zachary Lagha. 21 anni lei, nata a Boucherville, 21 anni lui, di Greenfield Park. Sono allenati a Montreal da Romain Haguenauer, Marie-France Dubreuil, Pascal Denis, Patrice Lauzon. Sono stati 14mi ai Mondiali dello scorso anno. La musica. Funk: Funkytown di Lipps, Inc. Blues: Super Solid Soul Vehicul di Tom McGuire & the Brassholes. Disco: Far From Over di Frank Stallone

13.49: I cinesi risultano meno brillanti rispetto alla prestazione del Team Event. Qualche sbavatura di troppo per Shiyue Wang e Xinyu Liu che totalizzano un punteggio di 73.41 (40.16+33.25) e primo posto provvisorio

13.43: Sul ghiaccio c’è la coppia cinese, Shiyue Wang, 27 anni di Changchun Jilin, Xinyu Liu, 27 anni, di Changchun Jilin. Si allenano a Pechino sotto la guida di P. Lauzon, M.-F. Dubreuil, R. Haguenauer, P.Denis. Sono stati 13mi all’ultimo Mondiale, quarti al Four Continents 2020, 22mi a Pyeongchang. La musica. Blue: Trouble di Elvis Presley, Jerry Leiber, Mike Stoller. Hip Hop: Blue Suede Shoes di Elvis Presley, Carl Perkins

13.42: Prova senza grandi sbavature per la coppia armena Tina Garabedian / Simon Proulx Senecal che totalizza un punteggio di 65.87 (35-57+30-30) sono sesti e ci saranno nella Ice Dance

13.35: Si procede con la coppia armena Tina Garabedian / Simon Proulx Senecal. Lei ha 24 anni ed è nato e vive a Laval in Canada, lui ha 30 anni, è nato e vive a Montreal in Canada. Sono allenati a Montreal da Marie-France Dubreuil, P. Lauzon, R. Haguenauer, P. Denis e J. Piche. Hanno quattro edizioni degli Europei alle spalle e sono stati 17mi nel 2020 e tredicesimi a gennaio a Tallinn. La musica. Soul: Respect di Aretha Franklin. Blues: Bridge Over Troubled Water. R&B: Think di Aretha Franklin feat. The Blues Brothers

13.34: Prestazione di buon livello per la coppia russa Diana Davis / Gleb Smolkin che totalizzano il punteggio di 71.66 (39.31+32.35) e primo posto provvisorio

13.28: Si apre il terzo gruppo con la prima coppia russa, Diana Davis / Gleb Smolkin. Lei, 20 anni, è di Las Vegas, lui, 21 anni di San Pietroburgo. Sono allenati da Igor Shpilband a Novi negli States. Sono stati settimi agli Europei 2022 a Tallinn, dopo essere stati vice-campioni del mondo juniores. Musica. Boom Boom Pow di The Black Eyed Peas. Bom Bidi Bom (colonna sonora di Cinquanta sfumature di nero) di Nick Jonas, Nicki Minaj

13.21: Buona prestazione della coppia georgiana Maria Kazakova e Georgy Reviya che totalizzano un punteggio di 67.08 (37.17+29.91) che significa quarto posto e qualificazione per il libero

13.16: Si chiude il secondo gruppo con la coppia georgiana Maria Kazakova e Georgy Reviya. 20 anni lui, nato a Mosca, 22 anni lei, nata ad Odintsovo, entrambi in Russia. Sono allenati da Denis Samokhin e Maria Borovikova a Balashikha. Sono stati 14mi agli Europei del 2020. La musica. Blues: Chosen One di Valley Of Wolves, Hip Hop: Yeah di Usher Feat. Lil Jon and Luda

13.14: Meglio decisamente rispetto al deludente Europeo di Tallinn per la coppia polacca Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev che totalizza un punteggio di 70.32 (39.51+30.81) che significa primo posto provvisorio e qualificazione ottenuta

13.09: Si prosegue con con la coppia polacca Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev. Lei ha 25 anni ed è di Torun, lui è ucraino di Kharkov. Li allenano Sylwia Nowak-Trebacka e Lloyd Jones a Torun. Sono stati quinti all’Europeo 2019 e noni nel 2020, 12mi al Mondiale dello scorso anno, 14mi agli Europei 2022 di Tallinn. La musica. Blues: Quick Musical Doodles di Two Feet. Hip Hop: Glory di The Score

13.08: Un po’ macchinosi i giapponesi Misato Komatsubara e Tim Koleto che hanno commesso qualche sbavatura totalizzando un punteggio di 65.41 (35.58+29.83) al momento sono quinti e non qualificati

13.02: Tocca ora alla coppia giapponese composta da Misato Komatsubara e Tim Koleto. Lei, 29 anni nata a Tokyo e residente a Montreal, lui 30 anni, nato a Kalispell negli Stati Uniti e residente a Okayama. Sono allenati da Romain Haguenauer, Marie-France Dubreuil, Patrice Lauzon, Pascal Denis, Josée Piché, Benjamin Brisebois, Rie Arikawa tra colorado Springs, Montreal e Tokyo. Sono stati 19mi all’ultimo Mondiale. La musica. Funk: Le Freak di Bernard Edwards, Nile Rodgers, interpretata dagli Chic. Blues: What You Won’t Do For Love di Bobby Caldwell, Alfons Kettner. Disco: You Make Me Feel di James Wirrick, Sylvester.

13.01: Livello inferiore rispetto alle coppie precedenti per i lituani Paulina Ramanauskaite e Deividas Kizala che non supereranno il taglio con il punteggio di 58.35 (32.49+25.86), ultimo posto provvisorio con season best

12.56: Inizia il secondo gruppo con la coppia lituana composta da Paulina Ramanauskaite e Deividas Kizala. E’ nata 19 anni e vive a Kaunas lei, è nato esattamente 24 anni fa, oggi il suo compleanno, e vive a Kaunas lui. Sono allenati a Helsinki da Maurizio Margaglio. Sono al debutto assieme. La musica. Russian Roulette e Hard di Rihanna

13.34: Ora la pausa per il rifacimento del ghiaccio

13.32: Qualche sbavatura sulla sequenza di passi per la coppia ceca Natalie Taschlerova / Filip Taschler che arrivano a 67.22 (37.07+30.15) che significa secondo posto. Si qualificano i finlandesi

12.27: Si chiude il primo gruppo con la coppia ceca Natalie Taschlerova / Filip Taschler. Lei ha 20 anni ed è di Brno, come lui che ha 22 anni. Si allenano in Italia a Bolzano sotto la guida di Matteo Zanni e Barbora Silna Reznícková. Sono stati 11mi agli Europei 2022 e 22mi ai Mondiali dello scorso anno. La musica. Music di Madonna, arrangiata da Matteo Zanni. Dance 2night di Madonna, arrangiata da Matteo Zanni. Give Me All Your Luvin’ di M.I.A., Madonna, Nicki Minaj

12.26: Programma con qualche errore per gli ucraini Oleksandra Nazarova / Maksym Nikitin che totalizzano un punteggio di 65.53 (35.44+30.09) che significa secondo posto provvisorio

12.20: Tocca ora alla coppia ucraina Oleksandra Nazarova / Maksym Nikitin. Lei ha 25 anni ed è di Kharkiv, come lui che ha 27 anni. Sono allenati a casa da Galina Churilova, Alexander Zhulin e Petr Durnev. Hanno come miglior risultato un nono posto agli Europei, sono stati decimi nel 2020 e nel 2022, 20mi lo scorso anno ai Mondiali, 21mi a PyeongChang. La musica. Blues: Hit The Road Jack performed by Mariana, Dondi, Iggy

12.20: Qualche sbavatura per la coppia finlandese Juulia Turkkila e Matthias Versluis che totalizza il punteggio di 68.23 (38.14+31.09) con una detrazione di un punto per il sollevamento troppo lungo. primo posto provvisorio

12.14: Si prosegue con la coppia finlandese compista da Juulia Turkkila e Matthias Versluis. lei ha 28 anni, è nata e vive a Helsinki, lui è nato in Svizzera a Genolier e vive ad Helsinki. Sono allenati da Maurizio Margaglio, Neil Brown a helsinki. Sono stati undicesimi all’Europeo 2019 e 21mi lo scorso anno al Mondiale. La musica. Blues: Breathe You In My Dreams di Trixie Whitley. Hip Hop: River di Bishop Briggs – Ian Scott, Mark Andress Jackson, Sarah McLaughlin.

12.12: Buona prova per i tedeschi Katharina Mueller / Tim Dieck che fanno meglio rispetto al team event e totalizzano un punteggio di 65.47 (35.56+29.91)

12.06: Inizia la gara con la coppia tedesca Katharina Mueller / Tim Dieck. Lei è originaria di Nizhnevartovsk in Russia, ha 26 anni, lui è di Dortmund ed ha 25 anni. Sono allenati da Anjelika Krylova, Vitali Schulz e Martin Skotnicky tra Mosca e Dortmund. Agli europei vantano un 23mo, un 13mo posto nel 2020 e un 12mo quest’anno, lo scorso anno ai Mondiali sono stati 18mi. La musica. Spirit in the Sky di Norman Greenbaum. Toxic di Britney Spears. Seven Nation Army di The White Stripes

12.03: L’Italia sarà rappresentata splendidamente da Charlène Guignard-Marco Fabbri, bronzo agli Europei di Tallinn, motivati a conquistare una più che possibile posizione in top 7, rosicchiando quanti più punti possibili a diretti avversari come Alexandra Stepanova-Ivan Bukin e Piper Gilles-Paul Poirier.

11.58: Anche gli statunitensi Madison Chock-Evan Bates e Madison Hubbell-Zachary Donohue sono in lizza per una posizione sul podio.

11.54: Non saranno assolutamente da sottovalutare i principali antagonisti, ovvero i russi Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov, chiamati a una risposta sul campo dopo aver perso due confronti diretti nel team event

11.49: Tra le coppie favorite impossibile non citare quella francese composta da Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron, già argento a PyeongChang e pronta a conquistare il metallo più pregiato.

11.45: Dopo l’entusiasmante prova maschile ci proietteremo nel sempre affascinante universo della danza, in cui per la prima prova tutte le 23 coppie partecipanti (20 passeranno al libero) proporranno un programma con un tema in comune, la street dance, inserendo cinque elementi obbligati (twizzles, pattern di blues e relativo pattern style type, un sollevamento e una sequenza di passi).

11.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della rhythm dance, prima parte della danza sul ghiaccio, terza gara di pattinaggio di figura ai giochi Olimpici di Pechino 2022

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della rhythm della danza sul ghiaccio, terza gara di pattinaggio di figura ai giochi Olimpici di Pechino 2022. Dopo l’entusiasmante prova maschile ci proietteremo nel sempre affascinante universo della danza, in cui per la prima prova tutte le 23 coppie partecipanti (20 passeranno al libero) proporranno un programma con un tema in comune, la street dance, inserendo cinque elementi obbligati (twizzles, pattern di blues e relativo pattern style type, un sollevamento e una sequenza di passi).

Tra le coppie favorite impossibile non citare quella francese composta da Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron, già argento a PyeongChang e pronta a conquistare il metallo più pregiato. Tuttavia non saranno assolutamente da sottovalutare i principali antagonisti, ovvero i russi Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov, chiamati a una risposta sul campo dopo aver perso due confronti diretti nel team event con gli statunitensi Madison Chock-Evan Bates e Madison Hubbell-Zachary Donohue, anche loro in lizza per una posizione sul podio.

L’Italia sarà invece rappresentata splendidamente da Charlène Guignard-Marco Fabbri, motivati a conquistare una più che possibile posizione in top 7, rosicchiando quanti più punti possibili a diretti avversari come Alexandra Stepanova-Ivan Bukin e Piper Gilles-Paul Poirier.