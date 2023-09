LIVE Pattinaggio artistico, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Chen straripante! Sorprese Uno e Kagiyama, delude Hanyu. Grassl e Rizzo a ridosso della top ten

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

6.35: Per ora è tutto, l’appuntamento è a dopodomani, giovedì per il programma lungo maschile. Grazie per averci seguito e buona giornata!

6.33: Questa la classifica al termine del programma corto del pattinaggio artistico:

1 USA CHEN Nathan 113.97 Q

2 JPN KAGIYAMA Yuma 108.12 Q

3 JPN UNO Shoma 105.90 Q

4 KOR CHA Junhwan 99.51 Q

5 GEO KVITELASHVILI Morisi 97.98 Q

6 USA BROWN Jason 97.24 Q

7 ROC SEMENENKO Evgeni 95.76 Q

8 JPN HANYU Yuzuru 95.15 Q

9 CAN MESSING Keegan 93.24 Q

10 FRA AYMOZ Kevin 93.00 Q

11 CHN JIN Boyang 90.98 Q

12 ITA GRASSL Daniel 90.64 Q

13 ITA RIZZO Matteo 88.63 Q

14 FRA SIAO HIM FA Adam 86.74 Q

15 ROC KONDRATIUK Mark 86.11 Q

16 LAT VASILJEVS Deniss 85.30 Q

17 AUS KERRY Brendan 84.79 Q

18 AZE LITVINTSEV Vladimir 84.15 Q

19 MEX CARRILLO Donovan 79.69 Q

20 SWE MAJOROV Nikolaj 78.54 Q

21 BLR MILYUKOV Konstantin 78.49 Q

22 UKR SHMURATKO Ivan 78.11 Q

23 ROC MOZALEV Andrei 77.05 Q

24 SUI BRITSCHGI Lukas 76.16 Q

6.30: E’ battaglia tra Giappone e Stati uniti per l’oro ma i giapponesi che inseguono il campione del mondo Nathan Chen si chiamano Kagiyama e Uno, mentre Hanyu insegue da molto lontano. Gli italiani sono a ridosso della top ten: Grassl 12mo e Rizzo 13mo ma una posizione tra i primi dieci è alla portata di entrambi. Ricordiamo che Rizzo era quinto dopo il corto a Tallinn e ha chiuso al secondo posto

6.28: Lo statunitense Jason Brown totalizza un punteggio di 97.24 (49.95+47.29) sesto posto per lui

6.26: Prova senza errori dello statunitense che chiude un ottimo programma corto

6.25: Bene il triplo Flip, bene il triplo Axel, bene la combinazione triplo Lutz-triplo Toeloop

6.23: Si chiude il primo segmento di gara con Jason Brown, statunitense, 27 anni, di Los Angeles. Vive e si allena a Toronto (Canada) sotto la guida di Tracy Wilson, Brian Orser, Karen Preston. E’ stato settimo agli ultimi Mondiali di Stoccolma. Si esibisce su Sinnerman di Nina Simone

6.23: Il georgiano Morisi Kvitelashvili totalizza il punteggio di 97.98 (55.69+42.29) primato personale e quinto posto provvisorio

6.20: Prestazione solida del georgiano Kvitelashvili che potrebbe sopravanzare Hanyu e toglierlo dal primo gruppo nel libero

6.19: Bene quadruplo Salchow-triplo Toeloop, bene triplo Axel, bene quadruplo Toeloop

6.18. E’ il momento di Morisi Kvitelashvili, georgiano nato a Mosca 26 anni fa. E’ allenato a Mosca da Eteri Tutberidze e Sergei Dudakov. E’ stato terzo all’Europeo 2020, 14mo ai Mondiali dello scorso anno, sesto agli Europei di Tallinn. Si esibisce su Tout l’universe di Gjon’s Tears

6.15: Spettacolare prestazione dello statunitense Nathan Chen che totalizza un punteggio di 113.97 (65.98+47.99) è primato mondiale e ovviamente frutta il primo posto con un +18 su Hanyu

6.14: Un Nathan Chen a cinque stelle! Un altro sport rispetto a Hanyu

6.13: Bene quadruplo Flip, bene il triplo Axel, bene la combinazione quadruplo Lutz-triplo Toeloop

6.11: Altro momento clou della gara con Nathan Chen, statunitense, 22 anni. E’ nato e vive a Salt Lake City, dove è allenato da Rafael Arutiunian. E’ stato tre volte campione del mondo, l’ultima edizione vinta lo scorso anno a Stoccolma, a PyeongChang è stato quinto. Si esibisce su La Boheme nella versione di Charles Aznavour

6.10: Il giapponese Yuma Kagiyama senza errori totalizza un punteggio di 108.12 (60.91+47.21) che significa primo posto provvisorio

6.08: Prestazione solida di Kagiyama che, senza errori sui salti, si propone per un posto sul podio con un programma corto di grande qualità

6.06: Quadruplo Salchow bene, bene la combinazione quadruplo Toeloop-triplo Toeloop, bene il triplo Axel

6.05: Tocca ora a Yuma Kagiyama, 18 anni, in rappresentanza del Giappone. Nato a Yokohama, è allenato a Yokohama da Masakazu Kagiyama. Secondo al Mondiale 2021, si esibisce su When You’re Smiling di Michael Buble

6.04: Il canadese Keegan Messing, che ha sofferto tanto nella seconda parte del programma, totalizza un punteggio di 93.24 (49.30+43.94) che significa quinto posto provvisorio

6.02: Un paio di incertezze sulle sequenze di passi e trottole nel finale per il canadese Messing che pagherà dazio nonostante gli ottimi salti

6.01: Bene la combinazione quadruplo Toeloop-triplo Toeloop, bene triplo Axel, bene triplo Lutz

5.58: Sul ghiaccio c’è il canadese Keegan Messing, 20 anni da poco compiuti nato a Girdwood negli Usa. Vicve ad Anchorage (Usa) dove si allena sotto la guida di Ralph Burghart. E’ stato 12mo a PyeongChang e sesto agli ultimi Mondiali. Si esibisce su un mix: Never Tear Us Apart interpretato dagli INXS e Never Tear Us Apart interpretato da Joe Cocker

5.58: Daniel Grassl viene un po’ penalizzato sui salti e totalizza un punteggio di 90.64 (48.70+41.94) è settimo al momento

5.56: Buon programma corto per Daniel Grassl che ha commesso forse un paio di sbavature sui primi due salti ma nulla di grave

5.54: Bene anche il triplo Axel, finiti gli elementi di salto

5.54: Bene il quadruplo Lutz, bene la combinazione triplo Lutz-triplo Toeloop

5.51: Ancora Italia in apertura dell’ultimo gruppo. C’è Daniel Grassl! L’azzurro, 19 anni, di Merano, allenato tra Egna, Fondo e Pralognon da Lorenzo Magri, Angelina Turenko, Alisa Mikonsaari e Eva Martinek. Prima del bronzo continentale era stato quarto all’Europeo 2020, 12mo al Mondiale dello scorso anno, argento agli europei di gennaio a Tallinn. Si esibisce su Nureyev (dalla colonna sonora di “The White Crow”) di Ilan Eshkeri

5.42: L’azzurro Matteo Rizzo, nonostante la combinazione non riuscita fino in fondo, totalizza un punteggio di 88.63 (46.71+41.92) ed è settimo al momento

5.41: Positiva la prova di Matteo Rizzo che non ha completato la combinazione quadruplo-triplo

5.39: Combinazione quadruplo Toeloop-doppio Toeloop, bene triplo Lutz, bene triplo Axel con qualche piccolo problema in atterraggio

5.38: Si chiude il penultimo gruppo con il primo degli italiani, Matteo Rizzo, nato a Roma 21 anni fa. Si allena a Bergamo sotto la guida di Franca Bianconi, Valter Rizzo, Ondrej Hotarek. E’ stato bronzo europeo nel 2019, 21mo a PyeongChang, undicesimo ai Mondiali dello scorso anno. Si esibisce su Volare

5.37: Prestazione senza errori di sorta per il coreano Junhwan Cha che totalizza un punteggio di 99.51 (54.30+45.21) personal best e seconda posizione provvisoria

5.35: Prova solida per il coreano Junhwan Cha che non commette errori

5.33: Bene il quadruplo Salchow, bene la combinazione triplo Lutz-Triplo Rittberger, bene il triplo Axel

5.31: Sul ghiaccio il coreano Junhwan Cha, 20 anni, di Seul, dove è allenato da Brian Orser. E’ il vincitore dell’ultima edizione dei Four Continents, è stato 15mo a PyeongChang e decimo agli ultimi Mondiali. Si esibisce su un mix: Fate of the Clockmaker di Eternal Eclipse, Flynn Hase Spence e Cloak and Dagger di Bianca Ban

5.30: Qualche problema sulla combinazione per il giapponese Shoma Uno che va comunque al comando con il punteggio di 105.90 (59.05+46.85)

5.29: Qualche sbavatura anche per Shoma Uno che forse aveva fatto meglio nella gara a squadre

5.28: Bene triplo Flip, combinazione quadruplo Toeloop-triplo Toeloop con problemi in atterraggio, bene il triplo Axel

5.26: E’ il momento di un altro protagonista atteso, il giapponese Shoma Uno, 24 anni, di Nagoya, Aichi dove vive. E’ allenato tra Aichi e Champery in Svizzera da stephane Lambiel. E’ stato argento a Pyeongchang, tre volte argento Mondiale dal 2016 al 2018, quarto nell’ultima edizione della rasegna iridata. Ha vinto il Four Continents nel 2019. Si esibisce su un mix: Oboe Concerto di A. Marcello e Oboe Concerto (Concerto In C Minor For Cello) di A. Vivaldi

5.24: Un errore gravissimo in apertura per il giapponese Yuzuru Hanyu, che totalizza un punteggio di 95.15 (48.07+47.08) ed è solo secondo

5.23: Clamoroso! Hanyu ha completamente sbagliato il primo salto, lasciando sul ghiaccio una valanga di punti, corsa ad inseguimento la sua

5.22: Salchow solo semplice (doveva essere quadruplo), clamoroso errore! Bene quadruplo Toeloop-triplo Toeloop, bene triplo Axel

5.20: Tocca ora al più atteso di tutti, il giapponese Yuzuru Hanyu, 27 anni, di Sendai. Si allena tra Toronto e Sendai sotto la guida di Brian Orser, Ghislain Briand, Tracy Wilson. E’ campione olimpico in carica, è stato campione del mondo nel 2017, argento iridato nel 2019 e bronzo nel 2021. Si esibisce su Introduction e Rondo Capriccioso di Camille Saint-Saëns, interpretato da Shinya Kiyozuka

5.18: Doppio errore grave sui salti per il russo Andrei Mozalev che totalizza un punteggio di 77.05 (36.76+41.29) ed è 13mo, qualificato per un soffio

5.16: Due errori molto gravi per il russo Mozalev che chiude un programma corto da dimenticare

5.14: Bene la combinazione quadruplo Toeloop-triplo Toeloop, caduta sul quadruplo Salchow, Axel solo semplice

5.13: Si prosegue con il russo Andrei Mozalev, 18 anni, di San Pietroburgo dove è allenato da Kirill Davydenko. Quarto agli Europei di Tallinn dove ha debuttato a livello internazionale. Si esibisce su Heart Cry di Drehz

5.13: Il lettone Deniss Vasiljevs, senza quadrupli e con un errore sulla combinazione, totalizza un punteggio di 85.30 (43.08+42.22) che significa sesta posizione provvisoria

5.10: Mancherà qualcosa a Vasiljevs che senza quadrupli non si poteva permettere errori

5.09: Bene il triplo Flip, bene il triplo Axel, combinazione con errore: Triplo Lutz-solo doppio Toeloop

5.07: In apertura del quarto gruppo c’è il lettone Deniss Vasiljevs, 22 anni, di Daugavpils. E’ allenato da Stephane Lambiel, Yoann Deslot, Angelo Dolfini a Champery. E’ bronzo europeo a Tallinn, 19mo a PyeongChang, 18mo agli ultimi Mondiali. Si esibisce su un mix. Sarakiz: II. Romanza di Karl Jenkins, interpretata da Marat Bisengaliev & London Symphony Orchestra e The Battle Drums di Joe Hisaishi

5.03: Tra poco riparte la gara con un penultimo gruppo stellare

4.47: Questa la classifica prima della pausa per il rifacimento del ghiaccio e gli ultimi due gruppi:

1 17 ROC SEMENENKO Evgeni 95.76 Q

2 18 FRA AYMOZ Kevin 93.00 Q

3 5 CHN JIN Boyang 90.98 Q

4 15 FRA SIAO HIM FA Adam 86.74 Q

5 16 ROC KONDRATIUK Mark 86.11 Q

6 14 AUS KERRY Brendan 84.79 Q

7 6 AZE LITVINTSEV Vladimir 84.15 Q

8 8 MEX CARRILLO Donovan 79.69 Q

9 2 SWE MAJOROV Nikolaj 78.54 Q

10 13 BLR MILYUKOV Konstantin 78.49 Q

11 9 UKR SHMURATKO Ivan 78.11 Q

12 3 SUI BRITSCHGI Lukas 76.16 Q

13 11 CZE BREZINA Michal 75.19

14 10 ISR BYCHENKO Alexei 68.01

15 7 KOR LEE Sihyeong 65.69

16 4 EST SELEVKO Aleksandr 65.29

17 1 CAN SADOVSKY Roman 62.77

4.45: Ha rinunciato al secondo quadruplo il francese Kevin Aymoz che non ha commesso errori sui salti: punteggio di 93.00 (49.93+43.07) che significa secondo posto

4.43: Prestazione di buonissimo livello per il francese Aymoz

4.42: Bene la combinazione quadruplo Toeloop-triplo Toeloop, bene triplo Salchow, bene il triplo Axel

4.40: Si chiude il terzo gruppo con il francese Kevin Aymoz, 24 anni, di Echirolles. Si allena tra Grenoble e Tampa negli States sotto la guida di Françoise Bonnard e dell’ex azzurra Silvia Fontana. E’ stato quarto agli Europei 2009, 26mo alla rassegna continentale 2020, nono ai Mondiali dello scorso anno, settimo agli Europei di Tallinn. Si esibisce su The Question Of You di Prince

4.38: Prestazione solida per il russo Evgeni Semenenko che non sbaglia sui salti e totalizza un punteggio di 95.76 (55.23+40.53) scavalca Boyang Jin e va in testa!

4.36: Programma di grande qualità per il russo Semerenko che non ha commesso errori di sorta

4.35: Bene la combinazione quadruplo Toeloop-triplo Toeloop, bene quadruplo Salchow, bene triplo Axel

4.33: In gara il secondo dei russi in gara, Evgeni Semenenko, 18 anni di San Pietroburgo, dove si allena sotto la guida di Tatiana Mishina e Alexei Mishin. E’ stato ottavo lo scorso anno ai Mondiali, quinto agli europei di Tallinn. Si esibisce su What Is It About Her? di Nadim Naaman

4.32: Due errori gravi per il russo Mark Kondratiuk che totalizza un punteggio di 86.11 (45.08+41.03) secondo posto provvisorio

4.30: Doppio errore per il campione d’Europa russo che è apparso poco brillante e al di sotto delle attese

4.29: Quadruplo Toeloop con qualche problema in atterraggio, bene triplo Axel, problemi nella combinazione quadruplo Salchow salvato al limite-Toeloop solo doppio

4.27: Sul ghiaccio ora il russo Mark Kondratiuk, 20 anni, di Podolsk. E’ allenato tra Mosca e Kislovodosk da Svetlana Sokolovskaia e Lilia Biktagirova. Campione d’Europa in carica, è al debutto olimpico. Si esibisce su un medley della colonna sonora di Magnificent Century: Kösem Opening Theme di Aytekin Atas, Silence of the Clouds di Aytekin Atas e Sound Of Darbuka di Yasar Akpence

4.26: Il francese Adam Siao Him Fa con la caduta nel quadruplo Salchow totalizza un punteggio di 86.74 (47.28+40.46) che significa secondo posto

4.24: Peccato per l’errore nel secondo quadruplo, programma interessante per il francese Adam Siao Him Fa

4.22: Bene la combinazione quadruplo Toeloop-triplo Toeloop, bene il triplo Axel, caduta rovinosa sul quadruplo Salchow

4.20: Tocca ora al francese Adam Siao Him Fa, 21 anni da poco compiuti, nato a Bordeaux, vive a Courbevoie dove si allena in alternanza con La-Roche-sur-Yon, sotto la guida di Laurent Depouilly, Nathalie Depouilly. E’ stato 12mo agli Europei 2019 e 11mo agli Europei 2020. Si esibisce su Star Wars arrangiato da Maxime Rodriguez

4.20: Un solo errore per l’australiano Brendan Kerry che totalizza un punteggio di 84.79 (45.93+38.86) e secondo posto provvisorio

4.18: Bella prestazione dell’australiano che commette una sola imprecisione sul quadruplo

4.14: E’ il momento dell’australiano Brendan Kerry, 27 anni, di Sydney. E’ allenato a Mosca da Elena Buianova, Maxim Zavozin, Alexander Uspenski. E’ stato ventesimo a Pyeonghang e anche all’ultimo Mondiale a cui ha partecipato nel 2019. Si è piuazzato sesto all’ultimo Four Continents. Si esibisce su Leave A Light On di Tom Walker

4.13: Il bielorusso Konstantin Milyukov arriva a quota 78.49 (41.92+36.57) che significa quinto posto e qualificazione

4.12: Discreta prestazione del bielorusso Milyukov che commette qualche sbavatura sui salti

4.08: Riparte la gara con il bielorusso Konstantin Milyukov, 18mo dopo il corto, nato a Kazan in Russia 27 anni fa. E’ allenato tra Raubichi, Minsk e Mosca da Oleg Vasiliev. E’ stato 17mo lo scorso anno ai Mondiali, 21mo agli Europei di Tallinn. Si esibisce su Lo schiaccianoci di Petr Tchaikovski

3.59: Diversi errori per il ceco Michal Brezina che totalizza un punteggio di 75.19 (36.69+39.50) è settimo e primo degli esclusi

3.57: Ancora un programma corto non all’altezza delle aspettative per il ceco Brezina

3.55: Slchow solo triplo con problemi, combinazione triplo Flip-triplo Toeloop con caduta, bene il triplo Axel

3.54: Vista l’assenza di Vincent Zhou si chiude il secondo gruppo con l’esperto ceco Michal Brezina, 15mo dopo il corto, 31 anni di Brno, in gara per la Repubblica Ceca. E’ allenato a Irvine negli States da Rafael Arutiunian, Nadezhda Kanaeva e Vera Arutiunian. Sempre nella top ten tranne una volta negli ultimi sei Europei, è stato settimo nel 2020, 19mo lo scorso anno ai Mondiali. Si esibisce su Baby Did a Bad Bad Thing di Chris Isaak

3.53: Tanti errori per l’israeliano Alexei Bychenko che totalizza un punteggio di 68.01 (33.02+35.99) settimo posto provvisorio e per ora niente qualificazione

3.51: Programma deludente con tante sbavature e una caduta per l’israeliano Alexei Bychenko

3.49: Quadruplo Toeloop con step out, caduta sul triplo Axel, bene la combinazione triplo Lutz-triplo Toeloop

3.47: Sul ghiaccio ora l’isreliano Alexei Bychenko, 32 anni da tre giorni, nato a Kiev in Ucraina e di stanza ad Hackensack negli Usa dove è allenato da Galit Chait Moracci. E’ stato 11mo a Pyeongchang, argento agli Europei 2016. E’ stato 12mo agli europei 2020, 24mo lo scorso anno ai Mondiali. Si esibisce su un mix: Secret Hopes di Karl Hugo e Peer Gynt Suite No. 1, Op. 46: In the Hall of the Mountain King di Edvard Grieg

3.46: L’ucraino Ivan Shmuratko totalizza un punteggio di 78.11 (41.08+37.03) che significa quinto posto provvisorio

3.44: Buon programma corto per Shmuratko, senza errori gravi

3.43: Bene triplo Axel, bene la combinazione triplo Lutz-triplo Toeloop, qualche sbavatura sul triplo Flip

3.41: E’ il momento dell’ucraino Ivan Shmuratko, 20 anni di Kiev. E’ allenato a Kiev da Marina Amirkhanova. E’ stato 22mo all’Europeo 2019, 21mo lo scorso anno al Mondiale e 12mo quest’anno all’Europeo di Tallinn. Si esibisce su Une vie d’amour di Charles Aznavour, G.Garvarentz

3.40: Il messicano Donovan Carrillo protagonista di una buona prestazione totalizza un punteggio di 79.69 (43.08+36.61) che significa terzo posto

3.37: Una sbavatura sulla combinazione ma per il resto un buon programma per il messicano Carrillo

3.35: Bene il quadruplo Toeloop, bene il triplo Axel, combinazione triplo Lutz-triplo Toeloop con qualche problema in atterraggio

3.35: Si procede con il messicano Donovan Carrillo, di Zapopan e abitante a Leon dove è allenato da Gregorio Nuñez. Agli ultimi Mondiali è stato 20mo. Si esibisce su un medlesi di Carlos Santana: Black Magic Woman di Gregg Alan, Carlos Santana e Shake It di Carlos Santana

3.34: Due errori sui tre elementi di salto per il coreano Sihyeong Lee che totalizza un punteggio di 65.69 (30.75+35.94) che significa quinto posto

3.31: Errore grave per il coreano Sihyeong Lee nella combinazione, manca anche un po’ di qualità nei vari elementi

3.30: Quadruplo Salchow con problema in atterraggio, bene il triplo Axel, brutta caduta sul triplo Lutz, salta la combinazione triplo Lutz-triplo Toeloop

3.27: Inizia il secondo gruppo con il coreano Sihyeong Lee, 21 anni, si Seul, dove si allena sotto la guida di Hyungkyung Choi. E’ al debutto olimpico, è stato settimo ai Four Continents 2022. Si esibisce su Prince Igor di Alexander Borodin

3.18: Tra poco si riprende con gli atleti del secondo gruppo

2.59: Questa la classifica dopo i primi sei atleti, ora la pausa per il rifacimento del ghiaccio:

1 5 CHN JIN Boyang 90.98 Q

2 6 AZE LITVINTSEV Vladimir 84.15

3 2 SWE MAJOROV Nikolaj 78.54

4 3 SUI BRITSCHGI Lukas 76.16

5 4 EST SELEVKO Aleksandr 65.29

6 1 CAN SADOVSKY Roman 62.77

2.58: L’azero Vladimir Litvintsev totalizza un punteggio di 84.15 (47.14+37.01) personal best e secondo posto provvisorio

2.57: Buona prestazione per l’azero Litvintsev, non ci sono errori

2.55: Bene il quadruplo Toeloop, bene il triplo Axel, bene la combinazione triplo Flip-triplo Toeloop

2.54: Si chiude il primo gruppo con l’azero Vladimir Litvintsev, 20 anni, di Ukhta Komi Republic. Si allena a Mosca sotto la guida di Alexei Chetverukhin e Sergei Rozanov a Mosca. E’ stato nono agli europei 2020, 27mo ai Mondiali dello scorso anno, ottavo a Tallinn. Si esibisce su Morceaux de fantasie Op. 3 di Sergei Rachmaninov

2.54: Prova positiva per il cinese Boyang Jin che con un punteggio di 90.98 (51.62+39.36) va nettamente al comando e dà l’assalto alla top ten

2.51: Programma di qualità per Jin Boyang che riesce sempre a metterci una sbavatura

2.50: Bene combinazione quadruplo Lutz-triplo Toeloop, bene il quadruplo Toeloop, errore sul triplo Axel

2.48: Sul ghiaccio ora il padrone di casa Boyang Jin. Nato a Harbin 24 anni fa, vive a Pechino dove è allenato da Zhaoxiao Xu, Caishu Fu. E’ stato due volte, nel 2016 e 2017 sul terzo gradino del podio mondiale. Nell’ultima edizione della rassegna iridata è stato 22mo, quarto ai Four Continents 2020 e quarto a PyeongChang. Si esibisce su Night Fight da Crouching Tiger, Hidden Dragon ost) di Tan Dun, Eternal Vow (da Crouching Tiger, Hidden Dragon ost) di Tan Dun

2.45: Troppi errori per l’estone Aleksandr Selevko che totalizza un punteggio di 65.29 (28.79+36.50) terzo posto provvisorio

2.44: Prestazione al di sotto delle aspettative per Selevko che è a rischio eliminazione

2.42: Axel solo doppio, bene il triplo Flip, non entra la combinazione: triplo Lutz, step out, doppio Toeloop

2.41: E’ il momento dell’estone Aleksandr Selevko, 20 anni, nato a Jogeva e di stanza a Tallinn dove è allenato da Irina Kononova, Katerina Kalenda, Kirill Davydenko. Ha chiuso al 16mo posto sia gli Europei 2020 che i Mondiali 2021. Si esibisce su I Step Out For A While di Patrick Watson

2.40: Lo svizzero Lukas Britschgi, con diverse sbavature, totalizza un punteggio di 76.16 (39.76+36.40) che significa secondo posto

2.38: Prova non priva di sbavature per lo svizzero Britschgi che difficilmente andrà in testa

2.37: Combinazione quadruplo Toeloop-solo doppio Toeloop, bene il triplo Axel, triplo Lutz con step out e mano a terra

2.35: Tocca ora allo svizzero Lukas Britschgi, 23 anni di Schaffhausen. E’ allenato tra Oberstdorf e Frauenfeld da Michael Huth e Alexei Pospelov. E’ stato 19mo all’Europeo 2020, 15mo al Mondiale dello scorso anno, undicesimo all’Europeo di Tallinn. Si esibisce su Keeping Me Alive di Acoustic

2.34: Lo svedese Nikolaj Majorov, con un errore sull’ultimo salto, totalizza un punteggio di 78.54 (41.22+37.32), primo posto provvisorio

2.32: Prova discreta per lo svedese Majorov che riesce a fare bene i tre elementi di salto

2.31: Bene triplo Lutz-triplo Toeloop, bene il triplo Axel, triplo Flip con doppio step out

2.29: Si prosegue con lo svedese Nikolaj Majorov, 21 anni, nato a Lulea di stanza a Norkopping dove è allenato dal padre Alexander Majorov. E’ stato 15mo agli europei del 2020 e 23mo ai Mondiali in casa del 2021. Si esibisce su Sound of Silence interpretato da Disturbed

2.28: Tanti errori per il canadese Sadovsky che totalizza un punteggio lontano dal season best di 62.77 (24.99+37.78)

2.26: Brutta prova del canadese Sadovsky che è a rischio taglio

2.24: Quadruplo Salchow con step out, solo doppio l’Axel, male la combinazione Lutz semplice-triplo Toeloop

2.23: Inizia la gara con Roman Sadovsky, in rappresentanza del Canada, 21 anni nato a Toronto, vive a Vaughan. E’ allenato da Tracey Wainman, Gregor Filipowski a Richmond Hill. E’ stato 16mo ai Four Continents 2020. Si esibisce su Breath For Me di Unsecret, ft. Lonas

2.23: Solo i primi 24 classificati del programma corto accederanno al programma libero

2.22: Tanta voglia di ben figurare anche per Matteo Rizzo, medaglia di bronzo europea nel 2019, assente a Tallinn ma pronto ad affrontare la sfida per entrare nella top 10 olimpica o addirittura scalare qualche gradino in più.

2.20: L’Italia si affida a due protagonisti annunciati della gara che possono puntare molto in alto: il vice campione europeo in carica Daniel Grassl che ha confermato anche nel Team Event di attraversare un grande momento di forma e vuole stupire, inserendosi nella lotta per le posizioni che contano.

2.16: Non ci saranno per via del Covid Vincent Zhou e Mikhail Kolyada, in lotta per il podio potrebbero esserci i giapponesi Shoma Uno, già argento in Corea del Sud quattro anni fa, e il giovanissimo Yuma “Piuma” Kagiyama, personalità che ha fatto della qualità la sua più grande peculiarità, e il campione europeo, il russo Mark Kondratiuk.

2.13: Yuzuru Hanyu, forte dei suoi due trionfi a Sochi e PyeongChang, avrà due tentativi per scrivere ancora pagine di storia indelebili della disciplina. L’alieno infatti potrà cercare di vincere per la terza volta consecutiva il titolo olimpico, qualcosa di veramente fantascientifico, e provare a diventare il primo pattinatore di sempre a completare in gara il quadruplo axel, salto da quattro giri e mezzo di rotazione.

2.09: La grande capacità realizzativa è certamente la sua arma vincente: riuscendo ad atterrare una moltitudine di salti quadrupli, a costo di sacrificare non poco la componente coreografica, Chen è diventato negli ultimi quattro anni il pattinatore più vincente, trionfando in undici delle dodici gare di prima fascia disputate.

2.05: Per i due atleti sarà il quarto incontro del quadriennio e i precedenti sono tutti a favore del nativo di Salt Lake City. Dalla scorsa rassegna a cinque cerchi infatti l’allievo di Rafel Arutunian si è imposto ai Mondiali 2019 di Saitama, alle Finali Grand Prix di Torino (sciorinando l’ormai celebre libero composto da cinque quadrupli) e, in ultimo, nell’ultima rassegna iridata di Stoccolma.

2.00: Da una parte il migliore di tutti i tempi, dall’altra l’unico a essere riuscito a dargli veramente filo da torcere. Sarà una sfida sensazionale quella per la medaglia d’oro che vedrà sfidarsi per l’ennesima volta il nipponico Yuzuru Hanyu e lo statunitense Nathan Chen.

1.57: Va in scena al Capital Indoor Stadium una delle gare forse più attese e interessanti dell’intera edizione numero 24 dei Giochi Olimpici, il primo segmento dell’individuale maschile che vede al via due delle star mondiali di questa disciplina: il giapponese Yuzuru Hanyu e lo statunitense Nathan Chen.

1.53: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live del programma corto del singolo maschile di pattinaggio artistico ai giochi Olimpici di Pechino 2022

Foto Valerio Origo