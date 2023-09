LIVE Pattinaggio artistico, Coppie Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Sui-Han in testa! Della Monica-Guarise nella top 10, Ghilardi-Ambrosini qualificati col brivido

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.46: Per oggi è tutto, appuntamento a domani alle 12 per il programma libero delle coppie di artistico che assegnerà l’ultimo titolo di pechino 2022. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio

14.45: Questa la classifica del programma corto delle Coppie di Artistico:

1 CHN SUI Wenjing / HAN Cong 84.41 Q

2 ROC TARASOVA Evgenia / MOROZOV Vladimir 84.25 Q

3 ROC MISHINA Anastasia / GALLIAMOV Aleksandr 82.76 Q

4 ROC BOIKOVA Aleksandra / KOZLOVSKII Dmitrii 78.59 Q

5 CHN PENG Cheng / JIN Yang 76.10 Q

6 USA KNIERIM Alexa / FRAZIER Brandon 74.23 Q

7 USA CAIN-GRIBBLE Ashley / LEDUC Timothy 74.13 Q

8 JPN MIURA Riku / KIHARA Ryuichi 70.85 Q

9 GEO SAFINA Karina / BERULAVA Luka 66.11 Q

10 ITA DELLA MONICA Nicole / GUARISE Matteo 63.58 Q

11 ESP BARQUERO Laura / ZANDRON Marco 63.34 Q

12 CAN JAMES Vanessa / RADFORD Eric 63.03 Q

13 CAN MOORE-TOWERS Kirsten / MARINARO Michael 62.51 Q

14 GER HASE Minerva Fabienne / SEEGERT Nolan 62.37 Q

15 ISR KOPS Hailey / KRASNOPOLSKI Evgeni 55.99 Q

16 ITA GHILARDI Rebecca / AMBROSINI Filippo 55.83 Q

17 CZE ZUKOVA Jelizaveta / BIDAR Martin 54.64

18 AUT ZIEGLER Miriam / KIEFER Severin 51.96

14.44: Sui-Han chiudono al comando la prima parte di gara ma Tarasova-Morozov sono vicinissimi e non lontani sono vicini anche Mishina-Galliamov. Della Monica-Guarise sono decimi, Ghilardi-Ambrosini 16mi, ultima coppia qualificata per il libero

14.43: La terza coppia russa: Aleksandra Boikova / Dmitrii Kozlovskii totalizzano un punteggio di 78.59 (42.17+36.42) che significa quarto posto non vicinissimi alla zona medaglie

14.41: In una sfida stellare serve la perfezione per restare in scia e qui un piccolo errore sul lanciato c’è stato con la mano a terra di Boikova e con qualche sbavatura su passi e trottole. Rischiano di dover rimontare per puntare ad un podio che si allontana

14.39: Bene il triplo Salchow in parallelo, bene il twist, mano a terra per Boikova sul triplo Flip lanciato

14.37: Si conclude la prima parte di gara con la terza coppia russa: Aleksandra Boikova / Dmitrii Kozlovskii. Boikova è di San Pietroburgo, ha 19 anni, anche Kozlovskii, 21 anni, è di San Pietroburgo, dove i due si allenano sotto la guida di Artur Minchuk, Tamara Moskvina. Sono i campioni europei del 2020, terzi quest’anno a Tallinn e terzi lo scorso anno al Mondiale di Stoccolma. Si esibiscono sul classico Lago dei Cigni di Petr Tchaikovski

14.37: La seconda coppia russa: Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov totalizzano un punteggio di 84.25 (46.05+38.21) sono secondi di 16 centesimi! Che battaglia!

14.34: Sempre meglio! Perfetti i russi che non commettono errori e raggiungono un punteggio tecnico più alto di quelli di Sui-Han

14.32: Bene il triplo Toeloop in parallelo, bene il twist e bene anche il triplo Rittberger lanciato

14.31: E’ il momento della seconda coppia russa: Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov. Nata a Kazan lei, 27 anni, nato a Potsdam in Germania lui, 29 anni fa. Si allenano a Mosca sotto la guida di Eteri Tutberidze e Maxim Trankov. Non scendono dal podio europeo dal 2015. Nelle ultime quattro edizioni sono stati due volte primi e tre volte secondi, come quest’anno a Tallinn. Sono stati quarti a PyeongChang e anche lo scorso anno al Mondiale. Si esibiscono su un mix: Metamorphosis Two di Philip Glass e Experience di Ludovico Einaudi

14.31: La coppia cinese Wenjing Sui e Cong Han totalizza un punteggio di 84.41 (45.96+38.45) è primato mondiale e primo posto con quasi 2 punti di vantaggio sui russi!

14.28: Una piccola sbavatura sulla trottola peraltro non rilevata dalla giuria ma prestazione solida della coppia cinese che risponde alla grande ai russi. vedremo chi affronterà il libero in testa

14.25: Bene il triplo Toeloop in parallelo, bene il triplo Lutz lanciato e bene anche il twist, qualche problema sulla trottola per Sui

14.24: Si prosegue con la forte coppia cinese Wenjing Sui e Cong Han. Sono entrambi di Harbin, lei ha 26 anni, lui 29. Sono allenati da Hongbo Zhao, Wei Zhang, Jinlin Guan a Pechino. Sono stati argento a PyeongChang, campioni del mondo 2017 e 2019, secondi ai Mondiali lo scorso anno. Si esibiscono su Mission Impossible 2 Orchestra Suite: Part 1 di Hans Zimmer

14.23: La coppia russa numero uno Anastasia Mishina / Aleksandr Galliamov totalizzano un punteggio di 82.76 (44.95+37.81) è il record personale e vale il primo posto con 6 punti di vantaggio sui cinesi

14.20: Programma corto al limite della perfezione per i campioni mondiali ed europei in carica che otterranno una valutazione elevata dalla giuria e potrebbero chiudere in testa la prima parte di gara

14.19: Bene il twist, bene il triplo Flip lanciato, bene il triplo Salchow

14.17: Si apre l’ultimo gruppo con la prima coppia russa in gara, la più attesa, Anastasia Mishina / Aleksandr Galliamov. Mishina, di San Pietroburgo, 20 anni, Galliamov, 22 anni, di Berezniki. Si allenano a San Pietroburgo sotto la guida di Tamara Moskvina, Artur Minchuk, Nikolai Moroshkin. Sono i campioni europei e i Campioni Mondiali in carica. Si esibiscono su Variations on the ballet Esmeralda di Cesare Pugni, arrangiato da Alexander Goldshtein

14.11: Questa la classifica quando mancano 4 coppie sul ghiaccio, le più forti:

1 14 CHN PENG Cheng / JIN Yang 76.10 Q

2 2 USA KNIERIM Alexa / FRAZIER Brandon 74.23 Q

3 13 USA CAIN-GRIBBLE Ashley / LEDUC Timothy 74.13 Q

4 4 JPN MIURA Riku / KIHARA Ryuichi 70.85 Q

5 1 GEO SAFINA Karina / BERULAVA Luka 66.11 Q

6 10 ITA DELLA MONICA Nicole / GUARISE Matteo 63.58 Q

7 6 ESP BARQUERO Laura / ZANDRON Marco 63.34 Q

8 3 CAN JAMES Vanessa / RADFORD Eric 63.03 Q

9 12 CAN MOORE-TOWERS Kirsten / MARINARO Michael 62.51 Q

10 11 GER HASE Minerva Fabienne / SEEGERT Nolan 62.37 Q

11 9 ISR KOPS Hailey / KRASNOPOLSKI Evgeni 55.99 Q

12 15 ITA GHILARDI Rebecca / AMBROSINI Filippo 55.83 Q

13 8 CZE ZUKOVA Jelizaveta / BIDAR Martin 54.64

14 5 AUT ZIEGLER Miriam / KIEFER Severin 51.96

14.09: La seconda coppia azzurra in gara, Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini totalizzano un punteggio di 55.83 (28.38+29.45) che significa 12mo posto e qualificazione per il rotto della cuffia

14.06: Hanno lottato gli azzurri che con due cadute sono rimasti lontani dalle loro miglior performances e rischiano di ritrovarsi nelle retrovie della classifica

14.04: Bene il twist ma caduta di Rebecca su un passaggio di transizione e caduta di Rebecca anche sul triplo Salchow, bene il triplo Lutz lanciato

14.03: Si chiude il penultimo gruppo con la seconda coppia azzurra in gara, Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini. Ghilardi 22 anni di Seriate, Ambrosini, 28 anni di Asiago. Si allenano a Bergamo sotto la guida di Franca Bianconi e Rosanna Murante. Sono alla quarta parteciazione europea e hanno come miglior risultato all’Europeo, il quinto posto di Tallinn, mentre due anni prima erano stati ottavi. Sono stati 17mi al Mondiale 2017, sono al debutto olimpico. Si esibiscono su Mambo Italiano interpretato da Bette Midler, Luca Longobardi

14.02: La prima delle due coppie cinesi, Cheng Peng e Yang Jin totalizza un punteggio di 76.10 (40.87+35.23) che significa primo posto provvisorio con un buon vantaggio sugli statunitensi

14.00: Programma di grande qualità della prima coppia cinese in gara. Hanno vinto la tensione eseguendo tutti gli elementi in modo efficace. Da rivedere solo il salto in parallelo. Potrebbero andare in testa

13.58: Bene il twist, bene il triplo Toeloop in parallelo, salvato in extremis il triplo Rittberger lanciato ma atterraggio comunque buono

13.57: Sul ghiaccio ora la prima delle due coppie cinesi, Cheng Peng e Yang Jin. 24 anni lei, di Harbin, 27 anni lui di Harbin. Sono allenati a Pechino da Hongbo Zhao, Wei Zhang, Jinlin Guan. Sono stati 17mi a PyeongChang, quarti al Mondiale 2019 e quinti al Mondiale 2021, secondi al Four Continents 2020. Si esibiscono su un medley: Piano & I: Moonlight Sonata di L. v. Beethoven, interpretata da Alicia Keys e No One di Alicia Keys

13.56: La coppia statunitense composta da Ashley Cain-Gribble e Timothy Leduc totalizzano un punteggio di 74.13 (39.91+34.22), sono secondi per un decimo rispetto ai compagni di squadra

13.53: Punteggio tecnico in linea con i primi della classe, peccato per i punti lasciati sul ghiaccio con l’atterraggio imperfetto nel lanciato. La prestazione è comunque buona

13.51: Bene il twist, bene il triplo Rittberger in parallelo, atterraggio su due piedi per il triplo Lutz, salvato in extremis

13.50: Si prosegue con la coppia statunitense composta da Ashley Cain-Gribble e Timothy Leduc. Di Dallas, 26 anni lei, di Cedar Rapids, 31 anni lui, vicono a Dallas e si allenano ad Euless in Texas sotto la guida di Peter Cain, Darlene Cain, Nina Mozer. Sono stati secondi al Four Continents del 2018, noni alle ultime due edizioni dei Mondiali. Si esibiscono sulla colonna sonora di The White Crow The White Crow di Ilan Eshkeri, intepretata da Lisa Batiashvili

13.49: I canadesi Kirsten Moore-Towers e Michael Marinaro totalizzano un punteggio di 62.51 (31.94+42.57) e sono settimi

13.46: Prova compromessa dal salto lanciato, con doppia caduta. Sembra che Marinaro abbia riportato anche un problema fisico perchè chiude in seria difficoltà

13.45: Problemi sul twist, bene il triplo Toeloop, doppia caduta sul triplo Toeloop lanciato

13.43: Si apre ora il quarto gruppo con i canadesi Kirsten Moore-Towers e Michael Marinaro. Lei è di St Catharines, ha 29 anni e vive a Oakville, lui ha 29 anni, è di Sarnia e vive a Oakville, dove i due si allenano agli ordini di Bruno Marcotte, Alison Purkiss, Brian Shales. Sono stati sesti agli ultimi Mondiali, quarto risultato in carriera da top ten iridata. Si esibiscono su Hold on Tight di Forest Black

13.22: Questa la classifica quando mancano le ultime 8 coppie sul ghiaccio. Ora la pausa per il rifacimento del ghiaccio:

1 2 USA KNIERIM Alexa / FRAZIER Brandon 74.23 Q

2 4 JPN MIURA Riku / KIHARA Ryuichi 70.85 Q

3 1 GEO SAFINA Karina / BERULAVA Luka 66.11 Q

4 10 ITA DELLA MONICA Nicole / GUARISE Matteo 63.58 Q

5 6 ESP BARQUERO Laura / ZANDRON Marco 63.34 Q

6 3 CAN JAMES Vanessa / RADFORD Eric 63.03 Q

7 11 GER HASE Minerva Fabienne / SEEGERT Nolan 62.37 Q

8 9 ISR KOPS Hailey / KRASNOPOLSKI Evgeni 55.99 Q

9 8 CZE ZUKOVA Jelizaveta / BIDAR Martin 54.64

10 5 AUT ZIEGLER Miriam / KIEFER Severin 51.96

13.20: La coppia tedesca tedesca Minerva Fabienne Hase / Nolan Seegert totalizzano un punteggio di 62.37 (32.45+30.92) che significa settimo posto provvisorio

13.17: Sporcato da un errore grave e da qualche imprecisione il programma corto dei tedeschi che potrebbero essere in zona Della Monica/Guarise

13.15: Bene il twist, bene il triplo Toeloop in parallelo, caduta rovinosa sul triplo Salchow lanciato

13.14: Si chiude il terzo gruppo con la coppia tedesca tedesca Minerva Fabienne Hase / Nolan Seegert. Hase ha 21 anni, è di Berlino, come Seegert che ha 29 anni. Sono allenati fra Berlino, Sochi e Oberstdorf da Dmitri Savin e Fedor Klimov. Vantano come miglior risultato un quinto posto agli Europei 2020, sono stati ottavi a Tallinn e 13mi ai Mondiali 2019. Sono al debutto olimpico. Si esibiscono su You Are the Reason (Duet Version) di Calcum Scott, Leona Lewis

13.13: La prima coppia italiana in gara, Nicole Della Monica e Matteo Guarise, totalizzano un punteggio di 63.58 (33.16+31.42) che significa quarto posto provvisorio

13.10: Da rivedere qualcosa sul sollevamento e sulle trottole, arriva un discreto punteggio tecnico, attorno ai 33

13.09: Bene il triplo Toeloop in parallelo, bene il twist, caduta sul triplo Rittberger lanciato

13.07: E’ il momento della prima coppia italiana in gara, Nicole Della Monica e Matteo Guarise. 32 anni lei, di trescore (Bergamo), 33 anni lui, di Rimini, dove vive. Si allenano tra Bergamo e Assago sotto la guida di Cristina Mauri. Sono nella top ten europea da sei edizioni dei campionato continentali, che hanno dovuto saltare quest’anno per un problema fisico. Sono stati ottavi agli ultimi due Mondiali e decimi a PyeongChang. Si esibiscono su Let It Be from Across The Universe colonna sonora di the Beatles, interpretato da Timothy T. Mitchum, Carol Woods

13.07: La coppia israeliana composta da Hailey Kops e Evgeni Krasnopolski totalizza un punteggio di 55.99 (30.59+25.40) che significa sesto posto e qualificazione per il libero

13.04: Arriva l’errore di Krasnopolski sulla sequenza di passi che potrebbe costare caro alla coppia israeliana che sugli elementi di salto era riuscita ad essere efficace

13.02: Bene il twist, non perfetto il triplo Salchow in parallelo, bene il triplo Lutz lanciato

13.01: Sul ghiaccio ora la coppia israeliana composta da Hailey Kops e Evgeni Krasnopolski. Nata a New York lei, 19 anni fa, nato a Kiev in Ucraina lui, 33 anni fa. Vivono ad Hackensack negli Stati Uniti dove sono allenati da Galit Chait Moracci e Robin Szolkowy. Sono al debutto assieme, lui è stato 19mo a PyeongChang ed ha come miglior risultato un settimo posto agli Europei del 2018. Si esibiscono su un mix: Torn di Nathan Lanier e Heart Cry di Drehz

13.00: La coppia ceca Jelizaveta Zukova / Martin Bidar totalizzano un punteggio di 64.64 (29.56+27.08), sesto posto provvisorio

12.57: Mezzo disastro per la coppila coppia ceca Jelizaveta Zukova / Martin Bidara ceca, già in difficoltà nel corto deli Europei. Due cadute che compromettono la prestazione dei cechi che rischiano l’eliminazione

12.56: Bene il twist, caduta di Bidar sul triplo Toeloop, caduta rovinosa di Zukova sul triplo Lutz lanciato

12.54: Si apre il terzo gruppo con la coppia ceca Jelizaveta Zukova / Martin Bidar. Zukova è russa di Ekaterinburg, ha 18 anni, mentre Bidar è di Ceske Budejovice, ha 22 anni. Si allenano fra Praga e Mosca. Bidar vanta un bronzo agli Europei del 2017 ma con un’altra compagna. I due assieme sono stati 15mi ai Mondiali lo scorso anno e 12mi agli Europei a Tallinn. Si esibiscono su Boom Boom di 2WEI, Jon, Bri Bryant

12.47: Questa la classifica provvisoria dopo i primi due gruppi:

1 2 USA KNIERIM Alexa / FRAZIER Brandon 74.23 Q

2 4 JPN MIURA Riku / KIHARA Ryuichi 70.85 Q

3 1 GEO SAFINA Karina / BERULAVA Luka 66.11 Q

4 6 ESP BARQUERO Laura / ZANDRON Marco 63.34 Q

5 3 CAN JAMES Vanessa / RADFORD Eric 63.03

6 5 AUT ZIEGLER Miriam / KIEFER Severin 51.96

12.46: La coppia spagnola a forti tinte azzurre Laura Barquero / Marco Zandron totalizza 63.34 (34.63+28.71) che significa quarto posto provvisorio

12.43: Tante piccole sbavature che però non compromettono la buona prova della coppia iberica, punteggio tutto sommato buono

12.41: Bene il twist, da rivedere il triplo Salchow in parallelo, bene il triplo Flip lanciato

12.40: Si chiude il secondo gruppo con la coppia spagnola a forti tinte azzurre Laura Barquero / Marco Zandron. Barquero è nata a Madrid 20 anni fa, Zandron, italiano, è di Bolzano ed ha 23 anni. Si allenano a Bergamo sotto la guida di Barbara Luoni e Luca Dematte. Sono stati noni a Tallinn. Si esibiscono su Dawn of Faith di Eternal Eclipse.

Non sarà al via la coppia ungherese Ioulia Chtchetinina / Mark Magyar, che è risultato positivo al Covid test.

12.40: Gli austriaci Miriam Ziegler e Severin Kiefer si fermano a un punteggio di 51.96 (24.53+27.43), sono quinti e a forte rischio taglio

12.37: Tanti errori da parte degli austriaci che rischiano un punteggio molto basso e di non superare il taglio

12.35: Da rivedere il twist, step out di Ziegler sul triplo Toeloop in parallelo, imperfezioni anche sul sollevamento, mano a terra sul triplo Filp lanciato

12.34: Tocca ora agli austriaci Miriam Ziegler e Severin Kiefer. 27 anni lei, di Oberpullendorf, 31 anni lui, di Kuchl. Sono allenati tra Berlino, Gmunden e Salisburgo da Knut Schubert e Julia Kiefer e nello staff c’è anche Silvia Fontana. Sono una coppia molto esperta che vanta come miglior risultato agli Europei il sesto posto del 2019 e ai Mondiali il decimo posto del 2019. Sono stati 11mi ai Mondiali dello scorso anno. Si esibiscono su All I Want di Kodaline arrangiato da Maxime Rodriguez

12.31: La coppia giapponese Riku Miura e Ryuichi Mihara totalizza un punteggio di 70.85 (36.39+34.46) che significa secondo posto provvisorio a 3.5 punti dagli statunitensi

12.29: Un errore quello sul salto in parallelo che può costare nella corsa alla top ten della coppia giapponese che non riesce a fare meglio rispetto all’esibizione del Team Event

12.27: Bene il twist, solo doppio il Toeloop per Miura, bene il triplo Lutz lanciato

12.22: Si riparte con il secondo gruppo e con la coppia giapponese Riku Miura e Ryuichi Mihara. Lui ha 20 anni, è di Takarazuka e vive a Oakville, lei è di Tokai City e vive a Oakville dove i due sono allenati da Bruno Marcotte, Meagan Duhamel, Brian Shales. Sono stati decimi al Mondiale dello scorso anno. Si esibiscono su Hallelujah di Leonard Cohen, interpretata da Kathryn Dawn Lang.

11.58: E’ già il momento dello stop per il rifacimento del ghiaccio. Questa la classifica dopo il primo gruppo:

1 2 USA KNIERIM Alexa / FRAZIER Brandon 74.23 Q

2 1 GEO SAFINA Karina / BERULAVA Luka 66.11

3 3 CAN JAMES Vanessa / RADFORD Eric 63.03

11.57: La coppia canadese composta da Vanessa James e Eric Radford totalizza un punteggio di 63.03 (30.37+32.66) e si inseriscono al terzo posto provvisorio

11.54: Errore grave per i canadesi che hanno avuto qualche problema anche sul twist e la trottola, oltre al Toeloop di James. Dovranno inseguire in classifica

11.52: Bene il twist, bene il triplo Salchow lanciato, errore di Vanessa con il Toeloop solo doppio in parallelo, triplo per Eric

11.51: Si chiude il primo gruppo con la coppia canadese composta da Vanessa James e Eric Radford. 34 anni anni lei di Scarborough, 37 appena compiuti lui di Winnipeg. Vivono e si allenano a Montreal sotto la guida di Julie Marcotte. Hanno ottenuto grandi risultati in passato con altri compagni, lei gareggiando per la Francia con CXipres è stata anche campionessa europea, lui bronzo olimpico a PyeongChang con Duhamel, sono al debutto internazionale assieme. Si esibiscono su un mix: Shiny Happy People interpretato da Ruben and The Dark & AG e Daydreamers di Karl Hugo

11.49: La coppia statunitense composta da Alexa Knierim e Brandon Frazier ha totalizzato un punteggio di 74.23 (40.64+33.59), punteggio lievemente più basso del Team Event ma comunque sono primi con un buon risultato

11.47: Prova di spessore della coppia statunitense che aspira ad una posizione di eccellenza in classifica e non è stata fortunatissima con il sorteggio. Livelli tutti altissimi, da rivedere solo la spirale

11.46: Bene il twist, non perfetto il triplo Toeloop in parallelo, bene il triplo Flip lanciato

11.44: Si prosegue con la coppia statunitense composta da Alexa Knierim e Brandon Frazier. 30 anni lui, di Addison, vive a Irvine. 29 anni lei, di Phoenix, vive a Wesley Chapel. Sono allenati da Todd Sand, Jenni Meno, Chris Knierim, Christine Binder a Irvine in California. Sono stati settimi al Mondiale 2021, sono al debutto olimpico assieme. Si esibiscono su House of The Rising Sun di Heavy Young Heathens

11.43: La coppia georgiana Karina Safina / Luka Berulava totalizza il punteggio di 66.11 (36.74+29.37), buon punteggio, vicino al personal best

11.41: Buona prestazione della coppia georgiana che non ha sbagliato negli elementi di salto. Qualcosa da rivedere ma il punteggio tecnico è buono

11.40: Bene il twist, bene il triplo Toeloop in parallelo, bene il triplo Rittberger lanciato

11.38: Si apre il primo gruppo con il programma corto della coppia georgiana Karina Safina / Luka Berulava. Safina è nata a Cheliabinsk in Russia 17 anni fa, Berulava è di Mosca, ha 19 anni. Si allenano in Russia a Perm sotto la guida di Pavel Sliusarenko. Sono stati ottimi quarti al debutto europeo a Tallinn. Si esibiscono su Moonlight di Viper

11.36: Sono 18 le coppie in gara, si qualificano al programma libero solo le prime 16. C’è stato un ritiro, quello della coppia ungherese Ioulia Chtchetinina / Mark Magyar, che è risultato positivo al Covid test

11.34: Si potrebbero inserire nella battaglia per le prime dieci posizioni anche i quinti classificati dell’Europeo di Tallinn, Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini. Ghilardi 22 anni di Seriate, Ambrosini, 28 anni di Asiago. Si allenano a Bergamo sotto la guida di Franca Bianconi e Rosanna Murante. Sono stati 17mi al Mondiale 2017 e sono al debutto olimpico.

11.31: L’Italia presenta al via due coppie, gli esperti Nicole Della Monica-Matteo Guarise che, se avranno superato i problemi fisici che li hanno afflitti negli ultimi mesi, potranno puntare alla top ten. Tralasciando infatti i primi cinque team gli allievi di Cristina Mauri affronteranno rivali di pari livello in una gara giocata tutta sull’errore.

11.27: In lizza per il podio anche la terza coppia russa, Aleksandra Boikova-Dmtrii Kozlovskii, dominatori della stagione 2019-2020 e ultimamente in risalita dopo un periodo viziato da alcune sbavature di troppo. Sono i due “cavalli pazzi” dalla gara, pericolosi come pochi se nelle migliori condizioni.

11.22: Da non sottovalutare Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov, quest’anno apparsi nettamente più convincenti rispetto al solito, complice una collaborazione proficua con il guru del singolo femminile Eteri Tutberidze, allenatrice dei due insieme a Maxim Trankov.

11.18: Tra le mura amiche per conquistare la medaglia d’oro sfumata a PyeongChang per un’incollatura. Da soli, contro una corrazzata più competitiva che mai. Sarà tutt’altro che semplice l’impresa per Wenjing Sui-Cong Han, in lizza per il titolo nelle coppie alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.

11.14: Va in scena al Capital Indoor Stadium l’ultima gara del programma di Pechino 2022, che vede al via le coppie di artistico con due binomi italiani in gara e una sfida per le medaglie che vede in lizza russi e cinesi.

11.10: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live del programma corto delle coppie di artistico ai giochi Olimpici di Pechino 2022

Programma, orari, Tv e streaming del programma corto delle coppie di artistico a Pechino 2022 – Le favorite delle coppie di artistico a Pechino 2022 – Il trionfo di Mishina-Galliamov agli Europei di Tallinn – La cronaca del programma libero femminile – Il video del programma libero di Kamila Valieva

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma corto delle coppie di artistico ai giochi Olimpici di Pechino 2022. Va in scena al Capital Indoor Stadium l’ultima gara del programma di Pechino 2022, che vede al via le coppie di artistico con due binomi italiani in gara e una sfida per le medaglie che vede in lizza russi e cinesi.

Tra le mura amiche per conquistare la medaglia d’oro sfumata a PyeongChang per un’incollatura. Da soli, contro una corrazzata più competitiva che mai. Sarà tutt’altro che semplice l’impresa per Wenjing Sui-Cong Han, in lizza per il titolo nelle coppie alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Contrariamente a quanto successo in Corea del Sud infatti, i cinesi ritroveranno nel loro cammino soltanto avversari appartenenti a un’unica bandiera, quella russa, unico Paese ad essere cresciuto in modo sensibile in una specialità in chiara crisi da un punto di vista numerico. Gli allievi seguiti da Hongbo Zhao sono senza dubbio i più completi del lotto, dotati di una qualità negli elementi importante e soprattutto di una artisticità e di un pattinaggio quasi da danzatori.

I principali competitors hanno dimostrato nell’ultimo periodo, con i fatti, di essere meritevoli tanto quanto gli asiatici. Anastasia Mishina-Aleksandr Galliamov in particolare, già Campioni Mondiali ed Europei in carica, si sono presi con le unghia e con i denti la leadership del movimento proponendo sempre dei programmi di altissimo profilo e valore. Da non sottovalutare Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov, quest’anno apparsi nettamente più convincenti rispetto al solito, complice una collaborazione proficua con il guru del singolo femminile Eteri Tutberidze, allenatrice dei due insieme a Maxim Trankov. In lizza per il podio anche la terza coppia russa, Aleksandra Boikova-Dmtrii Kozlovskii, dominatori della stagione 2019-2020 e ultimamente in risalita dopo un periodo viziato da alcune sbavature di troppo. Sono i due “cavalli pazzi” dalla gara, pericolosi come pochi se nelle migliori condizioni.

L’Italia presenta al via due coppie, gli esperti Nicole Della Monica-Matteo Guarise che, se avranno superato i problemi fisici che li hanno afflitti negli ultimi mesi, potranno puntare alla top ten. Tralasciando infatti i primi cinque team gli allievi di Cristina Mauri affronteranno rivali di pari livello in una gara giocata tutta sull’errore. Si potrebbero inserire nella battaglia per le prime dieci posizioni anche i quinti classificati dell’Europeo di Tallinn, Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini. Ghilardi 22 anni di Seriate, Ambrosini, 28 anni di Asiago. Si allenano a Bergamo sotto la guida di Franca Bianconi e Rosanna Murante. Sono stati 17mi al Mondiale 2017 e sono al debutto olimpico.