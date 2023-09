LIVE Atletica, Lievin 2022 in DIRETTA: Marcell Jacobs vince ancora in 6″50! “Non sono cambiato, voglio i Mondiali”. Record del mondo per Ingebrigtsen nei 1500!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.48 La nostra DIRETTA LIVE del meeting di Lievin finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per seguire i prossimi appuntamenti di Marcell Jacobs che tornerà in pista per gli Assoluti di Ancona il 26 e il 27 marzo. Un caro saluto e buonanotte a tutti!

22.47 Si chiude qui la serata di Lievin che ha visto il record del mondo di Jakob Ingebrigtsen nei 1500 metri e il 6.50 di Marcell Jacobs sui 60 metri, confermando le ottime sensazioni delle prime due gare.

22.45 Zeleke si prende la vittoria davanti a Kipsang! 4:57.00 il tempo finale! Bene i francesi Habz e Gressier.

22.41 La spagnola Vicente chiude in terza posizione con la misura di 6.62 nel salto in lungo.

22.39 Meeting che si chiude con la finale dei 2000 metri maschili.

22.37 Tsegay vince con il tempo di 4:21.72 precedendo Embaye e Meshesha. Giulia Aprile cala nel finale e chiude in dodicesima posizione con il crono di 4:33.84.

22.35 Giulia Aprile si sta battendo egregiamente, l’azzurra non è troppo lontana dalle migliori.

22.32 Parte la finale del miglio femminile.

22.31 Nulla da fare per Sidorova che non riesce ad arrivare a 4.90.

22.29 Nullo il penultimo salto della spagnola Diame che rimane in seconda posizione.

22.26 Due errori per Sidorova a 5.90.

22.24 7.35 PER HOLLOWAY! Nuovo primato mondiale stagionale! Li ha messi in fila tutti!

22.22 E’ tempo di finale per i 60 metri ostacoli maschili: Holloway a caccia di un super tempo.

22.21 6.81 per Rojas: la venezuelana ritocca ancora il suo personale nel salto in lungo.

22.20 Sidorova mette l’asticella a 4.90.

22.18 Nulla da fare per Nilsen a 6.03: lo statunitense comunque vince con l’eccellente misura di 5.91.

22.15 7:30.55: Girma vince a sorpresa i 3000 metri davanti a Barega e Wale. Almgren con il 7:34.31 demolisce il record nazionale svedese che era di sette secondi superiore.

22.14 Nilsen prova ad arrivare a 6.03 per il record personale.

22.12 4.85 per Sidorova! La russa si prende il primato mondiale stagionale, sbagliano Zhuk e Nageotte.

22.10 6.69 per Rojas che rimane in quota nel salto in lungo.

22.08 Fuori Braz e Vloon, nell’asta maschile rimane in gara solo Nilsen.

22.06 Al via i 3000 metri maschili: l’etiope Barega va all’assalto del record del mondo.

22.04 5.91 per Nilsen!! Due errori per Braz e Vloon.

22.03 Anche Nageotte a 4.80! Altissimo livello in questo meeting di Lievin.

22.01 Sidorova e Zhuk passano i 4.80! Entrambe realizzano la miglior prestazione mondiale di quest’anno.

21.59 Un errore di Braz a 5.91.

21.58 Primo errore per Sidorova e Zhuk a 4.80.

21.56 La francese Bapte vince con il tempo di 8.00. Crolla la Charlton nella seconda parte di gara.

21.54 Finale dei 60 ostacoli femminili: favorite Charlton e Hurske.

21.51 La russa Sidorova non sbaglia a 4.70 nell’asta.

21.49 Nilsen sempre più in alto! 5.86 per lo statunitense che prosegue la sua corsa nell’asta.

21.47 Prestazione sensazionale del norvegese che ha messo marce elevatissime negli ultimi 400 metri!

21.46 RECORDDDDDD!!! RECORD DEL MONDO PER JAKOB INGEBRIGTSEN! 3:30.60!! TEMPO CLAMOROSO!!

21.45 6.77 per Rojas! Record personale nel lungo per la triplista venezuelana!

21.43 Gara di altissimo spessore: sono in partenza i 1500 metri maschili. Sono presenti due assi come Jakob Ingebrigtsen e Marcin Lewandowski.

21.41 Chiude la gara Lavillenie: 5.71, niente da fare a 5.81.

21.40 Grandissimo salto dell’americano Nilsen: 5.81 nell’asta così come il brasiliano Braz che arriva al suo primato stagionale.

21.38 Probabilmente un tempo che si avvicinerà al record europeo Jacobs ce l’ha in programma per i Mondiali.

21.36 Il 27enne di Desenzano sul Garda ha dichiarato di voler vincere i Mondiali indoor di Belgrado e di non essere cambiato di una virgola dopo il successo olimpico: continua il duro lavoro per migliorarsi sempre di più.

21.35 Grande serenità nell’intervista per Jacobs che è sembrato tutto sommato soddisfatto di questa prova a Lievin.

21.34 Charleston l’ha messo alla prova: l’americano sigla un ottimo 6.52, il suo record personale.

21.33 6″50 PER MARCELL JACOBS! Ancora partenza non semplice, poi grandissima progressione e altra vittoria!

21.32 COMINCIA LA FINALE DEI 60 METRI MASCHILI!

21.30 Corsia 1 per Safo-Antwi, corsia 2 Hall, corsia 3 Baker, corsia 4 Omanyala, corsia 5 Jacobs, corsia 6 Vicaut, corsia 7 Charleston e corsia 8 Cissé.

21.29 Ma è tempo di finale dei 60 metri maschili! C’è Lamont Marcell Jacobs in corsia 5!

21.27 In testa alla gara del lungo femminile c’è la spagnola Diame che ha siglato il suo personale a 6.64.

21.26 Apre con 6.58 Rojas nel salto in lungo: ottimo inizio per la venezuelana.

21.24 4.65 per la cinese Xu nell’asta: è record personale.

21.22 La giamaicana Goule vince! 1:58.48: primato mondiale stagionale e primato nazionale giamaicano. Seconda Nakaayi.

21.20 Comincia la finale degli 800 metri femminili: la giamaicana Goule è la principale indiziata al successo.

21.19 Iniziata anche la gara del salto in lungo femminile: presente la venezuelana Rojas, campionessa olimpica nel triplo.

21.17 Niente da fare per Karalis al secondo tentativo a 5.76.

21.15 Termina la gara del salto triplo con la classifica totalmente invariata dai primi salti: Martinez vince con 17.21 davanti a Hees (16.76) e Lipsanen (16.59).

21.12 6.40 per Holloway!! Prestazione monstre da parte dell’americano che si è lasciato anche del margine per la finale.

21.10 Seconda semifinale dei 60 ostacoli maschili: Holloway è il grande favorito.

21.08 Il filippino Obiena conferma di non essere in serata ed esce non riuscendo a saltare oltre i 5.71.

21.07 Il francese Séné non riesce a passare i 5.71 e viene eliminato. Lavillenie resta in gara all’ultimo tentativo.

21.05 L’americano Eaton è il più veloce nella prima semifinale dei 60 ostacoli maschili con il tempo di 7.55.

21.03 Sta per partire la prima batteria dei 60 ostacoli maschili.

21.02 Sono volati a 5.71 l’olandese Vloon, l’australiano Marschall e lo statunitense Wooten.

21.00 Piuttosto deludente Roberta Bruni che chiude la sua gara già a 4.40 con tre errori.

20.58 Il tempo più veloce è stato quello dello spagnolo Garcia: 1:46.29.

20.56 Tecuceanu chiude in quarta posizione nel meeting con il crono di 1:47.48, circa due secondi e mezzo sopra alla sua miglior prestazione personale.

20.54 E’ tempo di Finale A negli 800 metri maschili: la finale B è stata vinta dal francese Robert davanti all’italo-rumeno Tecuceanu.

20.51 Koppelaar è il primo eliminato nell’asta maschile: l’olandese non supera i 5.61. Si salva invece il filippino Obiena.

20.48 Oltre a Bruni, anche la francese Chevrier è in difficoltà a 4.40. Primo errore per la padrona di casa.

20.45 Situazione che rimane invariata nel salto triplo: Martinez sempre al comando con 17.21 davanti a Hees (16.76) e Lipsanen (16.59).

20.43 I più in difficoltà a 5.61 sono Obiena e Koppelaar: due errori per entrambi. Riesce a scamparla il francese Sene.

20.41 Errore per Roberta Bruni a 4.40, mentre supera questa quota la cinese Xu.

20.38 La francese Bapte vince la seconda batteria dei 60 ostacoli con il crono di 8.03. Si qualificano per la finale anche le finlandesi Hurske e Neziri. Eliminate Luminosa Bogliolo ed Elisa Di Lazzaro.

20.35 Hanno passato i 5.61 Lavillenie, Ludwig, Nilsen e Braz. Tutti gli altri hanno sbagliato almeno una volta.

20.33 Parte bene Roberta Bruni nel salto con l’asta femminile con la misura fatta a 4.20.

20.31 Seconda batteria dei 60 ostacoli femminili che vede due azzurre al via: Elisa Di Lazzaro e Luminosa Bogliolo.

20.29 Lázaro Martínez si migliora ancora! 17.21 per il cubano che firma nuovamente la miglior prestazione mondiale del 2022.

20.27 Prima batteria dei 60 metri ad ostacoli femminili vinta dall’atleta delle Bahamas Charlton con il tempo di 8.04. In finale anche l’ungherese Kozak e la bielorussa Herman.

20.25 L’etiope Seyaum Dawit vince i 3000 metri femminili con il tempo di 8:23.24, miglior prestazione mondiale stagionale. Seguono altre due etiopi: Taye e Worku.

20.22 Il padrone di casa Lavillenie è il primo a passare indenne a 5.61.

20.20 Errore di Koppelaar e di Karalis al primo tentativo a 5.61.

20.18 Si salva il brasiliano Braz: riesce a superare i 5.51 all’ultimo tentativo utile.

20.15 L’unico che non ha oltrepassato la soglia dei 5.51 è il brasiliano Braz che ha già commesso due errori ed è a rischio eliminazione.

20.13 Comincia la finale dei 3000 metri femminili: la favorita sembra essere la keniota Beatrice Chebet.

20.11 Lázaro Martínez! Il cubano si presenta con un 16.97 nel triplo che significa essere leader mondiale stagionale. Subito grande salto per aprire alla grande la gara. Segue il tedesco Hess con 16.76.

20.09 Errore per l’americano Wooten a 5.51 al suo ingresso in gara, mentre parte bene il filippino Obiena.

20.07 Superano i 5.51 anche Lavillenie, Ludwing, Vloon e Marschall.

20.05 Il primo risultato valido nel salto triplo è quello del greco Pantazis: 15.82. Ancora gli altri non hanno fatto registrare misure.

20.03 Il greco Karalis, l’olandese Koppelar e il francese Sene superano al primo tentativo i 5.51 nel salto con l’asta.

20.01 6″53 PER MARCELL JACOBS! L’azzurro vince la sua batteria ed approda in finale insieme al francese Vicaut (6.59) e l’americano Charleston (6.61).

20.00 Ma è tempo della seconda batteria dei 60 metri! Marcell Jacobs scatta dalla corsia 5! Vediamo come si presenta il campione olimpico.

19.59 Anche il francese Sene e l’australiano Marschall superano la misura di 5.36 al secondo salto.

19.58 Sta per cominciare anche la gara del salto triplo maschile: il pole position il tedesco Hess che ha un record personale di 17.52.

19.56 Non un grandissimo tempo in batteria per Ronnie Baker: vedremo se lo statunitense alzerà i giri del motore in finale.

19.54 Bene anche lo statunitense Ludwig alla misura di 5.36. Errore per Lisek, Marschall e Sene.

19.52 Omanyala vince la batteria dei 60 metri con un 6.62 davanti a Baker e Cissé (6.65).

19.50 Koppelaar esegue bene il suo primo salto a 5.36, tanti altri bypassano il primo tentativo.

19.48 Comincia la gara del salto con l’asta: presente l’americano Nilsen che ha un personale di 6.02.

19.45 Da evidenziare la presenza di altri due americani di ottimo livello come Marvin Bracy (6.48 nel 2014, al debutto nel 2022) e Mike Rodgers (6.48 nel 2011), battuto da Marcell Jacobs a Lodz (6.62).

19.42 Stavolta non mancheranno gli avversari per il campione europeo indoor nei 60 metri: su tutti lo statunitense Ronnie Baker, già battuto dall’azzurro nella finale olimpica. L’americano ha anticipato l’uomo più veloce del mondo in semifinale a Tokyo, a Stoccolma e Montecarlo.

19.39 La batteria dell’allievo di Paolo Camossi scatterà alle 20.00 e sarà la seconda dei 60 metri.

19.36 Il 27enne di Desenzano su Garda ha siglato un 6.51 nella capitale tedesca e un 6.49 in Polonia. In entrambe le occasioni ha dato la percezione che si può limare centesimi, specialmente nella partenza non fulminea.

19.33 Occhi puntati su Marcell Jacobs: il campione olimpico torna in gara nei 60 metri dopo le uscite di Berlino e Lodz.

19.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Meeting di Lievin (Francia), tappa di livello gold del World Indoor Tour 2022 di atletica leggera.

