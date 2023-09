Ginnastica artistica, Coppa del Mondo Cottbus 2022: programma, orari, tv, streaming

Nel weekend del 24-27 febbraio andrà in scena a Cottbus (Germania) la prima tappa della Coppa del Mondo 2022 di ginnastica artistica. Il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità è pronto per fare il suo debutto stagionale. Il parterre in terra tedesca è particolarmente interessante visto che, tra i tanti atleti, iscritti, figurano l’israeliano Artem Dolgopyat (Campione Olimpico al corpo libero), lo statunitense Stephen Nedoroscik, il turco Ibrahim Colak, l’ucraino Illia Kovtun (bronzo iridato all-around), l’armeno Artur Davtyan (bronzo olimpico al volteggio), l’israeliano Artur Davtyan.

Lista partenti di lusso al maschile, un po’ meno al femminile dove la capofila sarà la tedesca Pauline Schaefer. Si tratta del primo appuntamento, a cui seguiranno quelli di Doha, Il Cairo e Baku nelle prossime sei settimane. Alla Lausitz Arena vedremo anche un po’ d’Italia con Carlo Machini, Thomas Grasso e Matteo Levantesi: ci sarà da divertirsi soprattutto tra sbarra e volteggio con i nostri due azzurri di punta reduci dai Mondiali dove hanno accarezzato la medaglia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming della prima tappa della Coppa del Mondo 2022 di ginnatica artistica che si disputerà a Cottbus.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO GINNASTICA A COTTBUS: PROGRAMMA E ORARI

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO:

16.30-19.30 Qualificazioni (corpo libero maschile, cavallo, anelli; volteggio femminile, parallele asimmetriche)

VENERDÌ 25 FEBBRAIO:

16.30-19.30 Qualificazioni (volteggio maschile, parallele pari, sbarra; trave, corpo libero femminile)

SABATO 26 FEBBRAIO:

14.00-17.00 Finali (corpo libero maschile, cavallo, anelli; volteggio femminile, parallele asimmetriche)

DOMENICA 27 FEBBRAIO:

14.00-17.00 Finali (volteggio maschile, parallele pari, sbarra; trave, corpo libero femminile)

COPPA DEL MONDO GINNASTICA A COTTBUS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta streaming sul canale YouTube della Federginnastica per le finali.

Foto: Simone Ferrero/FGI