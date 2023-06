F1, Fernando Alonso: “In Bahrein capiremo i reali valori in pista, le nuove vetture permettono di attaccare”

La seconda tranche dei test pre-stagionali riservati alla Formula Uno in vista del Mondiale 2022 sarà un momento quanto mai atteso. La prima parte dei lavori svolta al Montmelò ha lasciato parecchi dubbi sia ai team, sia al Circus in generale, per cui nel corso del prossimo weekend (10-12) sul tracciato di Sakhir, potremo farci una idea più dettagliata sui reali valori in pista.

Dello stesso avviso anche Fernando Alonso, reduce da un buon inizio con la sua nuova Alpine. “Sarà un modo per capire a che punto siamo – spiega a Marca – ma a livello di sensazioni credo che siamo in buona forma in vista del Bahrein. Le nuove vetture si guidano in maniera differente e sono divertenti, il feeling è ottimo soprattutto ad alta velocità, ma mancano pochi giorni per trovare il massimo potenziale. Anche a livello di piloti dobbiamo adattare il nostro stile di guida alle macchine del 2022, che sono più pesanti”.

L’asturiano fa un bilancio della sua prima parte di test pre-stagionali: “Abbiamo concluso una tre-giorni di lavoro di buon livello, anche perchè eravamo fermi da un po’ di tempo. E’ sempre bello tornare in azione e rimettersi a spingere a dovere una Formula Uno. A parte qualche piccolo problema nel corso dell’ultimo giorno il programma è andato bene. Però, ovviamente, qualche dubbio è rimasto”.

Le monoposto del 2022 saranno le prime della cosiddetta “nuova era della F1”. L’auspicio di tutti era che potessero permettere maggiore spettacolo e sorpassi. Il due volte campione del mondo sembra confermare queste indiscrezioni: “Ho avuto l’opportunità di seguire una vettura per un paio di curve, un’Alfa Romeo e successivamente un’altra, e sinceramente ho sentito che era un po’ più facile rispetto allo scorso anno”.

Foto: @RACINGPICTURE