Coppa Davis 2022: cambia il format! Fase a gironi a metÃ  settembre in quattro cittÃ , finali mantenute a novembre

L’ITF ha comunicato un cambiamento importante all’interno del format della Coppa Davis 2022, che era già nell’aria da parecchio tempo. La fase a gironi, infatti, si svolgerà a settembre, dopo gli US Open e in quattro città diverse, mentre le Finals si terranno ancora nel mese di novembre.

In particolare, le date dei gironi (uno per città, in sostanza: un upgrade rispetto alle tre sedi del 2021) sono quelle dal 14 al 18 settembre. Non si conoscono le città ospitanti, così come non è ufficialmente noto quale sarà la sede delle Finals dal 23 al 27 novembre. La decisione è stata effettuata in seguito ai molti feedback che i giocatori hanno fornito circa la questione di una così lontana fine della stagione, anche posteriore rispetto alle ATP Finals.

Si può anche vedere in questo cambiamento un tentativo di aggiustare in corsa un format che, fin dall’inizio, ha sempre destato un numero di polemiche ben superiore al contenuto agonistico dell’attuale maniera di svolgimento della Davis.

Così il presidente ITF, David Haggerty: “Vogliamo mantenere i tradizionali elementi e l’atmosfera che rendono la Coppa Davis così unica. Allo stesso tempo, siamo coscienti del fatto che dobbiamo restare flessibili alle necessità dei Paesi, dei giocatori e dei fan e del gioco nella sua interezza. Siamo orgogliosi di quanto abbiamo ottenuto con i cambiamenti iniziali fatti alle Finals negli ultimi anni, e restiamo concentrati sul corrente sviluppo della competizione per il beneficio di tutti i coinvolti“.

Il direttore della competizione, Albert Costa, si esprime invece così: “Giocatori e capitani sono stati chiari: a loro piace il format finora, ma vogliono evitare di finire tardi la stagione. La decisione di spostare la fase a gruppi a settembre lo mostra. Allo stesso tempo mantiene il formato a più città, aggiungendone una quarta, e assicura che ancora più tifosi nel mondo possano godere dell’atmosfera unica della Coppa Davis e della possibilità di supportare i propri team dal vivo“.

Russia (come Federazione Tennis) e Croazia sono già ammesse direttamente alle Finals come finaliste del 2021, mentre Serbia e Gran Bretagna hanno ricevuto wild card. Nel primo weekend di marzo ci sarà il turno preliminare, con l’Italia che andrà in Slovacchia, a Bratislava, con Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Simone Bolelli.

Foto: LaPresse