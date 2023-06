Calendario Serie A calcio: orari partite 26-27 febbraio, programma, tv, streaming DAZN e Sky

La Serie A di calcio 2022 è giunta alla sua giornata numero 27, che si aprirà proprio quest’oggi con le due milanesi in campo, con il Milan che alle 18.45 affronterà in casa l’Udinese, in diretta streaming su DAZN, mentre alle 21 l’Inter sarà ospite del Genoa, in co-esclusiva su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

Tre invece le partite del sabato, partendo dalle ore 15, quando il Bologna farà visita al fanalino di coda Salernitana, su DAZN come il match delle 18 tra Empoli e Juventus, mentre alle 20.45 Sassuolo e Fiorentina si affronteranno anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio.

In co-esclusiva anche il consueto lunch match domenicale tra Torino e Cagliari delle 12.30, mentre poi sarà tutto in esclusiva su DAZN, ovvero Verona-Venezia alle 15, Spezia-Roma alle 18 e Lazio-Napoli alle 20.45. A chiudere il programma sarà invece Atalanta-Sampdoria, alle 20.45 di lunedì 28 febbraio.

PROGRAMMA SERIE A

Serie A calcio 2022 – 27a giornata

Venerdì 25 febbraio

18:45 Milan-Udinese DAZN

21:00 Genoa-Inter DAZN/Sky

Sabato 26 febbraio

15:00 Salernitana-Bologna DAZN

18:00 Empoli-Juventus DAZN

20:45 Sassuolo-Fiorentina DAZN/Sky

Domenica 27 febbraio

12:30 Torino-Cagliari DAZN/Sky

15:00 Verona-Venezia DAZN

18:00 Spezia-Roma DAZN

20:45 Lazio-Napoli DAZN

Lunedì 28 febbraio

20:45 Atalanta-Sampdoria DAZN

Foto: LaPresse