WTA Adelaide II 2022: Jasmine Paolini sconfitta in tre set da Lauren Davis

Niente fa fare per Jasmine Paolini nel secondo turno del WTA 250 di Adelaide. La tennista azzurra (n.52. Del ranking) viene sconfitta dalla statunitense Lauren Davis (n.95 WTA) per 4-6 6-4 6-4 ed è costretta a salutare il torneo australiano.

I primi turni di servizio non vedono particolari scossoni e si procede dunque on serve fino al 3-3. Il settimo game è quello buono per il break di Davis, ma subito dopo Paolini risponde presente con il controbreak e il successivo gioco del 5-4. L’azzurra sfrutta il momento favorevole e, nel game successivo, ruba ancora il servizio all’avversaria, aggiudicandosi così il primo set per 6-4.

Nel secondo parziale Davis rientra in campo con molta più intraprendenza e in poco tempo porta a casa due break importantissimi che la fanno volare sul 5-1. Paolini non ci sta e reagisce con una serie di tre game consecutivi, ma la rimonta purtroppo termina sul più bello: la numero 95 del ranking annulla tre palle del 5-5 e subito dopo conquista il secondo set per 6-4.

La contesa si sposta dunque all’ultimo parziale. Nei primi due game arriva un break per parte, poi la statunitense è brava ad annullare ben quattro palle del 2-3 e ad agguantare dunque il pareggio. I successivi tre game sono una girandola di emozioni e ad uscirne meglio è la statunitense grazie alla conquista di due break che la portano a servire per il match: la numero 95 del mondo non concede più nulla e si aggiudica l’intera posta in palio con il punteggio di 4-6 6-4 6-4.

A fine incontro sono sei i break conquistati dalla statunitense, mentre sono cinque quelli ottenuti dell’azzurra. Davis chiude la partita con un maggior numero di punti vinti con la prima di servizio (37/59 contro i 36/63 dell’avversaria), ma a pesare tantissimo sono soprattutto i nove doppi falli della 26enne di Lucca.

