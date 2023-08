Volley, Coppa Italia 2022 oggi: orari quarti di finale, canali tv, programma, streaming

Oggi domenica 16 gennaio (ore 18.00) si giocano tre match validi per i quarti di finale della Coppa Italia 2021-2022 di volley maschile. Si tratta di partite da dentro o fuori, che andranno in scena in casa delle squadre meglio piazzate al termine del girone d’andata di SuperLega. Le formazioni vincitrici si qualificheranno alla Final Four, che avrà luogo nel weekend del 5-6 marzo. Il tabellone si completerà poi tra tre giorni quando si disputerà l’ultimo quarto di finale tra Perugia e Padova.

Civitanova se la dovrà vedere contro Milano. La Lube, reduce da un bel successo in Champions League, si è rimessa in carreggiata dopo aver saltato diversi incontri a causa delle positività al Covid-19 e vuole regalare una bella soddisfazione ai propri tifosi, ben sapendo che i meneghini hanno tutte le carte in regola per centrare il colpaccio. Assolutamente da non perdere il derby tra Modena e Piacenza: i Canarini cercano riscatto al PalaPanini dopo il clamoroso ko in CEV Cup, i Lupi sognano di fare lo sgambetto.

Trento è chiamata al match casalingo contro Monza. I dolomitici hanno vinto in Champions League e sono galvanizzati, al pari però dei motivati brianzoli che hanno espugnato Ankara in CEV Cup. Di seguito il tabellone, il calendario completo, il programma dettagliato, il palinsesto tv e streaming dei quarti di finale della Coppa Italia 2022 di volley maschile che si disputeranno oggi (domenica 16 gennaio). Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming su Volleyball World Tv, Trento-Monza sarà anche in diretta tv su RaiSport.

CALENDARIO QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA VOLLEY OGGI: PROGRAMMA E ORARI

DOMENICA 16 GENNAIO:

18.00 Itas Trentino vs Vero Volley Monza (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su RaiPlay, Volleyball World Tv)

18.00 Leo Shoes PerkinElmer Modena vs Gas Sales Bluenergy Piacenza (diretta streaming su Volleyball World Tv)

18.00 Cucine Lube Civitanova vs Allianz Milano (diretta streaming su Volleyball World Tv)

QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA VOLLEY: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Trento-Monza: diretta tv su RaiSport; diretta streaming su RaiPlay, Volleyball World Tv

Modena-Piacenza e Civitanova-Milano: diretta streaming su Volleyball World Tv

Foto: Valerio Origo