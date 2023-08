Tennis, Rafael Nadal sul caso Djokovic: “Ci sono delle regole, se non vuoi vaccinarti puoi avere dei problemi”

Dopo il suo debutto vittorioso a Melbourne (ATP 250) con il lituano Ricardas Berankis, anche a Rafael Nadal sono toccate in sorte domande sulla questione che sta coinvolgendo molto pesantemente Novak Djokovic. Il mancino di Manacor è per certi versi parte direttamente interessata, poiché ha contratto il Covid-19 nei giorni precedenti la partenza per l’Australia, riuscendo però a rimettersi in sesto in tempo utile per andare down under.

Queste le parole di Nadal in conferenza stampa, frutto di non meno di tre domande: “E’ chiaro che quel che sta accadendo non è bello per nessuno, secondo me. Ma non posso avere una chiara opinione su tutto perché non ho, sinceramente, tutti i dettagli. Sembra una situazione complicata, ma alla fine l’unica cosa che posso dire è che siamo passati attraverso tempi molto difficili, e tante famiglie hanno sofferto molto negli ultimi due anni con la pandemia.

Voglio dire, è normale che qui in Australia le persone siano molto frustrate per il caso, perché sono passate attraverso un sacco di lockdown durissimi, e molti non hanno potuto far ritorno a casa. Dal mio punto di vista, questa è l’unica cosa che posso dire: credo nelle persone che sanno di medicina, e se dicono che dobbiamo vaccinarci, dobbiamo vaccinarci. Questo è il mio punto di vista.

Sono passato anche io attraverso il Covid. Ho fatto la doppia dose di vaccinazione. Se lo fai, non hai alcun problema nel giocare qui. Questa è l’unica cosa chiara. Sul resto, non voglio avere o darti un’opinione senza tutte le informazioni. L’unica cosa che per me è chiara è che se sei vaccinato, puoi giocare agli Australian Open e ovunque, e il mondo, secondo me, ha già sofferto abbastanza con regole non seguite.

Non incoraggio nessuno a vaccinarsi, penso che ognuno sia libero di fare quel che sente sia meglio per sé. Ma ci sono regole, e se non vuoi vaccinarti, allora puoi avere dei problemi. E’ chiaro che dopo che tante persone sono morte in questi due anni, sento che il vaccino è l’unico modo per fermare questa pandemia. Questo è ciò che le persone che ne capiscono dicono, e non sono nessuno per pensarla diversamente.

Non ho un’opinione sul caso Djokovic. Penso che se lo avesse voluto, avrebbe giocato qui in Australia senza problemi. Ha scelto un’altra via, ha fatto le sue decisioni, e ognuno è libero di prenderle, però poi ci sono delle conseguenze. Naturalmente non mi piace quel che sta succedendo. Per certi versi mi dispiace per lui. Allo stesso tempo, però, lui sapeva le condizioni da molti mesi, quindi prende le sue decisioni“.

Nadal sarà nuovamente impegnato nel quarto di finale che lo opporrà a uno tra l’australiano Alexei Popyrin e l’olandese Tallon Griekspoor, con prospettive di tabellone particolarmente buone.

Foto: LaPresse