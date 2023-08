Tennis, nove top 20 al via nel WTA 500 di Adelaide. Bronzetti sfiderà Bondarenko per un posto nel tabellone principale

Inizia finalmente anche la nuova stagione di tennis femminile. Si comincerà domani con il WTA 500 di Adelaide, primo appuntamento del 2022 insieme ai due WTA 250 di Melbourne.

A partire favorite nel torneo di Adelaide saranno sicuramente la padrona di casa Ashleigh Barty (numero 1 del mondo) e la bielorussa Aryna Sabalenka (n.2 WTA), ma attenzione anche alla greca Maria Sakkari (n.6 del ranking), alla spagnola Paula Badosa Gilbert (n.8 del mondo) e alla polacca Iga Swiatek (n.9 WTA). Le prime due beneficeranno di un bye al primo turno e partiranno dunque direttamente dagli ottavi di finale, mentre Sakkari, Badosa e Swiatek giocheranno il loro primo turno rispettivamente contro la slovena Tamara Zidansek (n.30 WTA), la bielorussa Victoria Azarenka (n.27 del ranking) e una qualificata.

Al via ci saranno tante altre top 20, a partire dalla statunitense Sofia Kenin (n.12 del mondo), passando per la kazaka Elena Rybakina (n.14 WTA) e arrivando fino all’ucraina Elina Svitolina (n.15 del ranking) e alla ceca Petra Kvitova (n.17 del mondo). Per quanto riguarda le tenniste azzurre, invece, l’unica ancora in corsa è Lucia Bronzetti (n.148 WTA), che nella notte italiana affronterà nell’ultimo turno delle qualificazioni l’ucraina Katerina Bondarenko (n.207 del ranking) per conquistare un posto nel tabellone principale.

Che il torneo abbia inizio. Qui di seguito il tabellone completo del WTA 250 di Adelaide.

WTA 250 ADELAIDE

Barty (AUS) (1) – Bye

Gauff (USA) – Qualificata

Watson (GBR) – Tomljanovic (AUS)

Qualificata – Kenin (USA) (6)

Badosa (ESP) (4) – Azarenka (BLR)

Hon (AUS) – Kvitova (CZE)

Alexandrova (RUS) – Fernandez (CAN)

Qualificata – Swiatek (POL) (5)

Rybakina (KAZ) (7) – Sanders (AUS)

Qualificata – Qualificata

Qualificata – Rogers (USA) (5)

Zidansek (SLO) – Sakkari (GRE) (3)

Svitolina (UKR) (8) – Gasanova (RUS)

Doi (JPN) – Kucova (SVK)

Juvan (SLO) – Paquet (FRA)

Bye – Sabalenka (BLR) (2)

Foto: LaPresse