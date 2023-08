Sport in tv oggi (domenica 23 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, sabato 22 gennaio 2022, saranno di scena diversi sport: il tennis con gli Australian Open, il calcio con la Serie A e la Coppa d’Africa, il basket con la NBA e la Serie A, il calcio a 5 con gli Europei, il ciclocross con la Coppa del Mondo, il ciclismo con la Classica Comunitat Valenciana e gli sport invernali con le gare di Coppa del Mondo per sci alpino, salto con gli sci, biathlon, sci freestyle, slittino e slittino naturale. Ci saranno inoltre i 4 Continents di pattinaggio artistico, i Mondiali junior / under 23 di bob, gli Europei Open Junior di biathlon e la Coppa del Mondo junior di speed skating.

PROGRAMMA SPORT IN TV OGGI (DOMENICA 23 GENNAIO)

01.00 Tennis, Australian Open – Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport Player, discovery+

(Matteo Berrettini contro Pablo Carreno Busta 5° match dall’1.00, ma con 4° incontro alle 9.00, Bolelli/Fognini contro Murray/Soares 3° match dall’1.00)

01.00 Basket NBA, Regular Season: Milwaukee Bucks-Sacramento Kings – Sky Sport NBA, Sky Go, Now

09.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo: 1a manche doppio Vatra Dornei – Nessuna copertura tv / streaming

09.30 Slittino naturale, Coppa del Mondo: 1a manche singolo femminile Vatra Dornei – Nessuna copertura tv/streaming

09.40 Speed skating, Coppa del Mondo Junior: seconda giornata – Nessuna copertura tv / streaming

09.40 Slittino, Coppa del Mondo: 1a manche singolo femminile St. Moritz – fil-luge.org

10.00 Bob, Mondiali junior / under 23: bob a 2 femminile – Nessuna copertura tv / streaming

10.00 Bob, Mondiali junior / under 23: bob a 4 maschile – Nessuna copertura tv / streaming

10.30 Biathlon, Europei Open Junior: 10 km pursuit femminile – Nessuna copertura tv / streaming

10.30 Slittino naturale, Coppa del Mondo: 2a manche doppio Vatra Dornei – Nessuna copertura tv / streaming

10.45 Pattinaggio artistico, 4 Continents: free program individuale maschile – Eurosport Player

11.10 Slittino, Coppa del Mondo: 2a manche singolo femminile St. Moritz – fil-luge.org

11.15 Slittino naturale, Coppa del Mondo: 2a manche singolo femminile Vatra Dornei – Nessuna copertura tv/streaming

11.45 Sci alpino, Coppa del Mondo: superG femminile Cortina – Rai2, Eurosport2, RaiPlay, Eurosport Player

12.10 Biathlon, Coppa del Mondo: staffetta 4×7.5 km maschile – RaiSport+HD, RaiPlay, Eurosport Player

12.30 Calcio, Serie A: Cagliari-Fiorentina – DAZN, Sky Sport 4K, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, Now

12.40 Ciclismo, Classica Comunitat Valenciana: La Nucia-Valencia (175 km) – 14.15 YouTube SportPublic TV

13.00 Slittino, Coppa del Mondo: staffetta a squadre St. Moritz – fil-luge.org

13.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo: skicross maschile e femminile – Eurosport Player

13.30 Sci alpino, Coppa del Mondo: discesa libera maschile – RaiSport+HD, Eurosport2, RaiPlay, Eurosport Player

13.40 Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide: donne elite – RaiSportWeb1, Eurosport Player

14.00 Biathlon, Europei Open Junior: 12.5 km pursuit maschile – Nessuna copertura tv / streaming

14.30 Calcio a 5, Europei: Serbia-Ucraina – uefa.tv

14.30 Calcio a 5, Europei: Portogallo-Paesi Bassi – uefa.tv

15.00 Calcio, Serie A: Napoli-Salernitana – DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Spezia-Sampdoria – DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Torino-Sassuolo – DAZN

15.05 Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide: uomini elite – RaiSportWeb1, Eurosport Player

15.15 Biathlon, Coppa del Mondo: 12.5 km mass start femminile – RaiSport+HD, Eurosport1, RaiPlay, Eurosport Player

16.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo: HS142 maschile Titisee – Eurosport1, Eurosport Player

16.30 Pattinaggio artistico, 4 Continents: gala – Eurosport Player

17.00 Basket, Serie A: Brindisi-Virtus Bologna – Eurosport Player, discovery+

17.00 Calcio, Coppa d’Africa: Burkina Faso-Gabon – Eurosport Player, discovery+

18.00 Calcio, Serie A: Empoli-Roma – DAZN

20.00 Calcio, Coppa d’Africa: Nigeria-Tunisia – Eurosport2, Eurosport Player, discovery+

20.45 Basket, Serie A: Brescia-Sassari – RaiSport+HD, RaiPlay, Eurosport Player, discovery+

20.45 Calcio, Serie A: Milan-Juventus – DAZN

Foto: LaPresse