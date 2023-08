Sci alpino, montepremi supersonico per la discesa di Kitzbuehel, il più alto dell’anno! Tutte le cifre e gli assegni

La discesa di Kitzbuehel è uno dei eventi più importanti dello stagione di sci alpino, si tratta di una vera e propria Classica molto sentita da tutti gli atleti: imporsi sulla mitologica Streif può anche valere una carriera intera e per molti velocisti vale più di una medaglia ai Mondiali.

L’appuntamento in terra austriaca è in programma per il weekend del 21-23 gennaio e gli organizzatori vogliono fare le cose in grande visto il montepremi che hanno messo sul tavolo: 100.000 euro per chi vincerà le gare in terra austriaca (due discese libera e anche lo slalom).

Il trofeo dell’Hahnenkamn si preannuncia imperdibile, a maggiore ragione considerando la sontuosa borsa in palio. Stiamo parlando del montepremi più alto dell’intera stagione, oltre il doppio rispetto a quanto viene di media previsto per un successo in Coppa del Mondo (45.000 franchi svizzeri, circa 43.300 euro). Si è voluto premiare gli atleti che regalano lo spettacolo. Lauti premi anche per chi salirà sul podio: 50.000 euro per il secondo posto, 22.500 per la terza piazza.

QUANTI SOLDI GUADAGNA CHI VINCE LE GARE A KITZBUEHEL:

100.000 euro.

TABELLA PREMI GARE A KITZBUEHEL:

Nell’ordine dal primo al trentesimo posto:

110’000.00 55’000.00 27’500.00 23’100.00 18’700.00 15’400.00 13’200.00 12’100.00 11’000.00 9’900.00

6’600.00 5’500.00 4’950.00 4’400.00 4’070.00 3’740.00 3’410.00 3’080.00 2’750.00 2’420.00

2’200.00 2’145.00 2’090.00 2’035.00 1’980.00 1’925.00 1’870.00 1’815.00 1’760.00 1’705.00

1’265.00 1’210.00 1’210.00 1’210.00 1’210.00 1’210.00 1’210.00 1’210.00 1’210.00 1’210.00

Foto: Lapresse