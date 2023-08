Salto con gli sci, i convocati dell’Italia per Titisee-Neustadt. 2 azzurri tornano in gara in Coppa del Mondo

A due settimane esatte dalla Cerimonia d’Apertura, prosegue il percorso di avvicinamento verso i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 anche per l‘Italia del salto con gli sci. Dopo aver saltato l’ultimo appuntamento di Zakopane, questo weekend la squadra azzurra torna a disputare una tappa di Coppa del Mondo maschile con due rappresentanti.

A Titisee-Neustadt vedremo all’opera infatti Giovanni Bresadola e Francesco Cecon, convocati dal coordinatore squadre Sandro Sambugaro per affrontare le due competizioni individuali previste nel fine settimana. Si tratta del penultimo evento del circuito maggiore prima della trasferta olimpica in Cina.

Sul trampolino grande tedesco, con punto HS fissato a 142 metri, si svolgerà quest’oggi la prima qualificazione in vista della gara di sabato 22 gennaio. Domenica arriverà poi il momento di una nuova qualificazione e della seconda competizione individuale della tre-giorni teutonica.

Nel frattempo a Innsbruck andrà in scena anche una tappa di Coppa Continentale combined, riservata quindi sia agli uomini che alle donne. In chiave azzurra c’è curiosità soprattutto per le gare femminili su Large Hill, in cui sono iscritte Martina Zanitzer, Martina Ambrosi e Jessica Malsiner.

