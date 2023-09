Salto con gli sci femminile, Coppa del Mondo Willingen: Kramer vince la gara a metà e allunga nella generale

Gara a metà che premia le più forti sul trampolino HS147 di Willingen, novità per il circuito femminile. Il vento non permette alle ragazze di saltare per due volte e dunque ci si accontenta della prima serie, che premia l’austriaca Marita Kramer leader di Coppa del Mondo, che allunga ulteriormente nella corsa alla conquista della sfera di cristallo. Alle sue spalle due delle più immediate inseguitrici, la tedesca Katharina Althaus e la slovena Ema Klinec mentre l’altra slovena, Ursa Bogataj, terza in Coppa del Mondo, si deve accontentare del settimo posto.

Complicata la prima (e unica) serie di gara con vento e maltempo a farla da padroni. Cade senza conseguenze la tedesca Freitag e blocca la gara per diversi minuti, mentre trova un grande salto la giapponese Ito che, con 123.5 metri, raggiunge il punteggio di 71.6 e guida a lungo la graduatoria, approfittando anche di qualche controprestazione a causa del vento.

Il finale, però, regala spettacolo con le big che si superano progressivamente ed è la leader di coppa, l’austriaca Kramer a volare al comando con un salto da 123.5 (stessa misura della giapponese Ito) che le frutta il primo posto in classifica con il punteggio di 80.2.

Subito prima la tedesca Althaus aveva impressionato arrivando a 126.5 con un ottimo telemark ma la compensazione non ha giocato a suo favore fermandola a quota 77.1 visto il vento favorevole. Stessa cosa per la slovena Ema Klinec che è addirittura atterrata a 127 metri ma si è dovuta accontentare di 72 punti che le hanno comunque permesso di salire sul podio ai danni di Ito, quarta.

A completare la top ten la slovena Kriznar (69.8), la francese Pagnier (61), la slovena Bogataj (53.1), la norvegese Opseth (50.5), la austriaca Siefriedsberger (45.4) e la svedese Westman (41.2). Non c’erano azzurre in gara.

Foto Lapresse