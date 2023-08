Rugby, Coppa Italia 2022: il Mogliano non scenderà in campo contro il Viadana

Il Covid continua a creare grattacapi al rugby: dopo la sospensione di tutte le competizioni fino al 30 gennaio incluso, ad eccezione di Coppa Italia e TOP10, anche i pochi match in programma sono costantemente a rischio cancellazione con conseguente 20-0 a tavolino contro la squadra impossibilitata a scendere in campo.

Oggi sono state rese note le prevedibili decisioni del Giudice Sportivo per quanto concerne il terzo turno della Coppa Italia di rugby, che ha visto saltare tre dei quattro match in programma, e già si sa che ci sarà lavoro in tal senso per gli organi competenti anche la prossima settimana.

Sabato 15 gennaio è in programma la quarta giornata della Coppa Italia ed è già saltato un incontro: nel Girone 1 il match Mogliano Rugby 1969 – Rugby Viadana 1970 è stato annullato per rinuncia del Mogliano, che subirà la sconfitta a tavolino, consegnando i 5 punti al Viadana.

Regolarmente in programma al momento gli altri tre incontri: per il Girone 2 alle 14.00, a Reggio Emilia, si giocherà Colorno-Lazio ed alle 15.00 si disputerà Rovigo-Calvisano. Nel Girone 1, infine, l’unico match ancora in calendario, sempre alle 15.00, al Plebiscito di Padova, è quello tra Petrarca e Valorugby.

PROGRAMMA E CLASSIFICHE

Coppa Italia – IV giornata, 15 gennaio

Programma Girone 1

Ore 15.00 Petrarca Rugby – Valorugby Emilia

Mogliano Rugby 1969 – Rugby Viadana 1970 annullata per rinuncia del Mogliano

Riposa: Sitav Rugby Lyons

Classifica Girone 1

Petrarca Rugby* 15; Valorugby Emilia 10; Mogliano Rugby 1969 5; Rugby Viadana 1970 0; Sitav Rugby Lyons* 0.

* = una partita in più

Programma Girone 2

Ore 14.00 Rugby Colorno – Lazio Rugby 1927

Ore 15.00 FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta – Rugby Transvecta Calvisano

Riposa: Fiamme Oro

Classifica Girone 2

Fiamme Oro* 12; Femi-CZ Rovigo 7; Rugby Transvecta Calvisano 6; HBS Colorno* 5; S.S. Lazio Rugby 1927 1.

Foto: LiveMedia/Alfio Guarise