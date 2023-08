Pattinaggio artistico: Kamila Valieva firma uno short da 90 punti agli Europei 2022. Le azzurre si qualificano

Solo lei poteva raggiungere 90 punti. La donna dei record Kamila Valieva colpisce ancora, vincendo per assoluta dispersione lo short program femminile, gara d’apertura della seconda giornata dei Campionati Europei 2022 di pattinaggio di figura, rassegna in fase di svolgimento a Tallinn (Estonia), presso la Tandiroba Ice Hall.

La stella del gruppo di Eteri Tutberidze ha nuovamente superato se stessa, confezionando un programma semplicemente perfetto in ogni sua forma, tecnicamente impeccabile, artisticamente ineccepibile, fluido, continuo, maturo e ben interpretato. Da antologia il triplo axel inaugurale, di grande elevazione, scorrevolezza e parabola, un cioccolatino invece il triplo flip, elemento di salto che ha preceduto poi la combinazione triplo lutz/triplo toeloop inserita in zona bonus.

Guadagnando quasi il massimo nelle tre trottole pianificate, tutte ovviamente chiamate di livello 4 e valutate con un grado di esecuzione oltremodo stellare (plebiscito di +5 nella layback finale), la nativa di Kazan ha superato per la prima volta nella storia della disciplina la fine a qualche tempo fa impensabile soglia dei 90 punti, nello specifico 90.45 (51.73, 38.72), un punteggio che rispecchia fedelmente quanto mostrato in pista da quella che nient’altro non è che la migliore pattinatrice di sempre, al momento ingiocabile.

Anche perché, guardando i risultati, appare evidente la distanza tra la fuoriclasse e il resto delle concorrenti, in quanto la seconda classificata si è piazzata addirittura a quattordici lunghezze. E non stiamo parlando di un’atleta russa ma della belga Loena Hendrickx, artefice di una prestazione di grande rilievo, senza imprecisioni, caratterizzata dal triplo lutz combinato con il triplo toeloop, dal doppio axel e dal triplo flip; difficoltà che, insieme a un ottimo riscontro nel secondo punteggio, le hanno consentito di raccogliere 76.25 (41.65, 34.60) superando le due rivali più quotate, entrambe alle prese con due errori gravi.

Alexandra Trusova infatti è rimasta attardata al terzo posto con 75.13 (41.44, 34.69) a causa di una caduta nel triplo axel. Ma è andata peggio alla Campionessa del Mondo in carica Anna Shcherbakova, purtroppo caduta nel triplo lutz, fattore che non le ha concesso di agganciare la combinazione. La moscovita quindi, al momento quarta con 69.05 (33.79, 36.26), dovrà ancora una volta, e per lei non sarà un problema, tirare fuori gli artigli per risalire la china in vista del programma libero.

Da menzionare inoltre altre atlete sopra quota 65, tutte russe migrate in altre Nazioni per trovare spazio tra cui spicca la sorprendente polacca Ekaterina Kurakova, al momento quinta con 67.47 (35.78, 31.69), la georgiana Anastasiia Gubanova, sesta con 67.02 (37.85, 29.17) ed Ekatrina Ryabova (Azerbaijan), settima con 65.47 (35.76, 29.71).

Pratica qualificazione archiviata infine per le azzurre, seppur con situazioni molto diverse. Marina Piredda si è piazzata brillantemente al quattordicesimo posto sciorinando una performance pulita, inaugurata con la combinazione triplo toeloop/triplo toeloop e proseguita con il triplo flip e il doppio axel con cui ha sfiorato quota 60 con 59.53 (33.48, 26.05). Più complicata la prova di Lara Naki Gutmann che, al netto di un doppio axel e un triplo lutz agganciato al doppio toeloop, ha pagato dazio rischiando il triplo flip, ruotandolo però solo da due giri, e dunque ricevendo la chiamata di elemento invalido; per via del passaggio a vuoto la trentina si è dovuta accontentare quindi della ventitreesima piazza con 52.94 (26.20, 26.74).

