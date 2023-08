Pallamano, Europei 2022: alla Francia il big match contro la Croazia, bene Danimarca, Svezia e Spagna

Si è aperta quest’oggi l’edizione 2022 degli Europei di pallamano maschile, con già nove gare disputare e tanti risultati degni di nota tra i campi di Ungheria e Slovacchia, Paesi ospitanti della manifestazione. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio quanto accaduto nella giornata odierna, girone per girone.

GRUPPO A

Inizia bene il cammino della Danimarca, campione del mondo in carica, vittoriosa 30-21 sul Montenegro, con la Slovenia che, orfana di Dean Bombac, si è imposta per 27-25 sulla Macedonia del Nord, allenata dalla leggenda Kiril Lazarov, questa volta nelle sole vesti di tecnico.

GRUPPO B

Un solo match disputato, in cui l’Ungheria, davanti al pubblico amico di Budapest, è uscita con le ossa rotte dal confronto con l’Olanda di un arrembante Kay Smits, in doppia cifra, per il conclusivo 31-28.

GRUPPO C

Nel big match del primo turno la Francia ha sconfitto 27-22 la Croazia. Prestazione di forza degli uomini allenati da Guillame Gille, che hanno preso il largo già nei primi minuti, mentre gli slavi hanno sofferto le assenze per Covid di Domagoj Duvnjak e Luka Cindric. Bene anche la Serbia, giustiziera 32-23 dell’Ucraina.

GRUPPO E

Match più difficile del previsto per la Spagna, che ha faticato fino all’ultimo contro la Repubblica Ceca, prima di avere ragione per 28-26, mentre la Svezia si è imposta agevolmente contro la Bosnia-Erzegovina per 30-18, in una gara dove a fare voce grossa è stata l’ala Hampus Wanne, con 6 reti.

GRUPPO F

Tutto facile per la Norvegia, che contro la Slovacchia padrona di casa si è imposta per 35-25, disputando una partita in cui ha avuto la possibilità di ruotare molto i giocatori a referto, con Sander Sagosen che si è limitato a segnare due gol. Primi due punti anche per la Russia, che ha superato 29-27 la Lituania, grazie alle nove reti del giovanissimo Sergei Kosorotov.

Foto: LaPresse