LIVE Sport Invernali, risultati 9 gennaio in DIRETTA: Fischnaller sul podio, 7° Vinatzer, De Aliprandini sta bene!

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale degli sport invernali di oggi, domenica 9 gennaio 2022. Saranno di scena le gare di Coppa del Mondo per sci alpino, salto con gli sci, combinata nordica, biathlon, bob, snowboard, freestyle, slittino e slittino naturale.

Ci saranno inoltre gli Europei di speed skating, la Coppa Europa di skeleton e l’IBU Cup di biathlon.

OA Sport vi propone la diretta live testuale degli sport invernali: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 9 gennaio 2022, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 04.00 con lo snowboardcross maschile e femminile.

SNOWBOARD – Buongiorno a tutti, mancano meno di 15 minuti all’inizio delle gare di snowboardcross di Krasnojarsk, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo 2021-2022.

SNOWBOARD – In casa Italia tutte le speranze sono riposte in Michela Moioli (quinta ieri) e in Lorenzo Sommariva (ieri fuori agli ottavi di finale).

SNOWBOARD – Ricordiamo che ieri le vittorie sono andate alla britannica Charlotte Bankes e al tedesco Martin Noerl.

SNOWBOARD – In campo maschile, oltre a Sommariva, prenderanno parte alla gara anche gli azzurri Michele Godino e Filippo Ferrari. A livello femminile, invece, ci sarà anche Sofia Belingheri.

SNOWBOARD – È tutto pronto, si comincia con gli ottavi di finale maschili!

SNOWBOARD – L’australiano Adam Lambert vince la prima run. Si qualifica anche l’austriaco Alessandro Haemmerle, fuori invece l’altro austriaco Luca Haemmerle e lo statunitense Deibold.

SNOWBOARD – Dalla seconda batteria passano l’olandese De Blois e l’austriaco Lueftner. Eliminati il coreano Woo e lo statunitense Lacroix. Ora tocca a Godino. Forza Michele!

SNOWBOARD – Niente da fare per Godino che chiude quarto. Si qualificano per i quarti di finale lo spagnolo Eguibar e il canadese Moffatt. Oltre a Godino, fuori anche il canadese Graham.

SNOWBOARD – Tutto facile per il vincitore di ieri Noerl che passa il turno senza problemi. Con lui anche il russo Donskikh. Eliminati il russo Olyunin e lo statunitense Vedder.

SNOWBOARD – L’austriaco Dusek vince la quinta run. Si qualifica anche il canadese Bichon, mentre escono di scena il francese Bozzolo e lo svizzero Koblet.

SNOWBOARD – Passano ai quarti di finale l’australiano Bolton e il francese Surget. Fuori il francese Le Ble Jacques e lo spagnolo Romero. Ora tocca a Lorenzo Sommariva!

SNOWBOARD – GRANDE PROVA DI SOMMARIVA! L’azzurro termina in prima posizione la sua run e si qualifica per i quarti di finale. Con lui l’austriaco Pachner. Niente da fare invece per l’australiano Hughes e il canadese Hill.

SNOWBOARD – È il momento di Filippo Ferrari!

SNOWBOARD – Eliminato Ferrari che termina la sua batteria in terza posizione. Peccato, l’azzurro a metà gara si trovava in seconda piazza ed è stato poi superato dall’australiano Dickson. Insieme a Dickson si qualifica per i quarti di finale anche il canadese Grondin. Fuori invece il britannico Nightingale.

SNOWBOARD – Passiamo ora ai quarti di finale femminili. Per l’Italia al via ci saranno Michela Moioli e Sofia Belingheri.

SNOWBOARD – La britannica Bankes vince la prima run. Si qualifica anche la svizzera Casanova. Fuori la svizzera Jost e la russa Vasiltcova.

SNOWBOARD – Tutto facile anche per Trespeuch. La francese vola in semifinale insieme alla canadese McManiman. Eliminate le canadesi Bergermann e Critchlow.

SNOWBOARD – Nella terza batteria passano il turno l’australiana Brockhoff e la statunitense Jacobellis. Niente da fare per la svizzera Hediger e la francese Petit Lenoir.

SNOWBOARD – È il turno di Michela Moioli!

SNOWBOARD – MICHELA MOIOLI VINCE LA SUA RUN! Grande prova dell’azzurra che si qualifica così alle semifinali. Insieme a lei la statunitense Gaskill. Fuori l’austriaca Zerkhold e la russa Paul.

SNOWBOARD – Iniziano ora i quarti di finale maschili. Lorenzo Sommariva gareggerà nella quarta batteria.

SNOWBOARD – ANCORA FUORI ALESSANDRO HAEMMERLE! Il campione austriaco arriva addirittura quarto. A vincere la batteria è l’australiano Lambert davanti all’olandese De Blois. Fuori anche l’austriaco Lueftner.

SNOWBOARD – ANCORA FUORI ALESSANDRO HAEMMERLE! Il tre volte campione del mondo arriva addirittura quarto. A vincere la batteria è l’australiano Lambert davanti all’olandese De Blois. Fuori anche l’austriaco Lueftner.

SNOWBOARD – FUORI ALESSANDRO HAEMMERLE! Il tre volte campione del mondo arriva addirittura quarto. A vincere la batteria è l’australiano Lambert davanti all’olandese De Blois. Fuori anche l’austriaco Lueftner.

SNOWBOARD – Nella seconda run passano il turno il russo Donskikh e il tedesco Noerl. Fuori il canadese Moffatt e lo spagnolo Eguibar.

SNOWBOARD – L’austriaco Dusek vince il suo quarto di finale. Secondo il francese Surget. Eliminati il canadese Bichon e l’australiano Bolton.

SNOWBOARD – ORA TOCCA A SOMMARIVA! Con lui il canadese Grondin, l’australiano Dickson e l’austriaco Pachner.

SNOWBOARD – NOOOOOO! ELIMINATO SOMMARIVA! L’azzurro arriva terzo ed è costretto a dire addio ai sogni di gloria. Passano il turno Grondin e Dickson, mentre cade Pachner.

SNOWBOARD – È il momento delle semifinali femminili. Michela Moioli prenderà parte alla seconda run.

SNOWBOARD – Tutto facile per la britannica Bankes che si regala un’altra Big Final. Con lei si qualifica anche la francese Trespeuch. Small Final invece per la canadese McManiman e la svizzera Casanova.

SNOWBOARD – È il turno di Moioli! Forza Michela! L’azzurra dovrà vedersela con la statunitense Brockhoff, l’australiana Jacobellis e la statunitense Gaskill.

SNOWBOARD – NOOOOO! ELIMINATA MOIOLI! L’azzurra resta in seconda posizione per tre quarti di gara, ma nel finale non riesce a contenere il ritorno di Jacobellis. Va in Big Final anche Brockhoff. Small Final quindi per Moioli e Gaskill.

SNOWBOARD – Altra gara sottotono dunque per Moioli che anche oggi perderà terreno in classifica generale.

SNOWBOARD – Passiamo alle semifinali maschili.

SNOWBOARD – Volano in Big Final il tedesco Noerl e l’australiano Lambert. Small Final invece per il russo Donskikh e per l’olandese De Blois.

SNOWBOARD – Grondin vince la seconda semifinale. Secondo l’austriaco Dusek che come il canadese si qualifica per la Big Final. Si dovranno accontentare della finale per il quinto posto l’australiano Dickson e il francese Surget.

SNOWBOARD – Ci siamo per la Small Final femminile. La lotta per il quinto posto sarà tra la nostra Moioli, la statunitense Gaskill, la svizzera Casanova e la canadese McManiman.

SNOWBOARD – Moioli vince ancora la Small Final! Tutto abbastanza facile per l’azzurra che domina la run e chiude davanti a Gaskill, Casanova e McManiman (caduta).

SNOWBOARD – Tutto pronto per la Big Final femminile. In gara la britannica Bankes, l’australiana Brockhoff, la francese Trespeuch e la statunitense Jacobellis.

SNOWBOARD – DOPPIETTA DI CHARLOTTE BANKES! La britannica si ripete dopo la vittoria di ieri. Seconda Trespeuch, terza Jacobellis e quarta Brockhoff.

SNOWBOARD – Per Bankes si tratta della settima vittoria in Coppa del Mondo, la terza in stagione.

SNOWBOARD – È il momento della Small Final maschile.

SNOWBOARD – L’olandese De Blois vince la Small Final davanti all’australiano Dickson e al russo Donskikh. Quarto, e dunque ottavo, il francese Surget.

SNOWOARD – Passiamo alla Big Final maschile. A contendersi il successo l’austriaco Dusek, l’australiano Lambert, il tedesco Noerl e il canadese Grondin.

SNOWBOARD – DOPPIETTA ANCHE PER NOERL! Il tedesco compie una grande rimonta da metà gara in poi e trova il bis dopo la vittoria di ieri. Sul podio con lui l’austriaco Dusek, secondo, e il canadese Grondin, terzo. Quarta posizione per Lambert.

SNOWBOARD – Secondo successo in Coppa del Mondo per Noerl.

SNOWBOARD – In campo femminile Bankes vola a quota 409 punti in classifica generale. Seconda la francese Trespeuch (310 punti) e terza l’australiana Brockhoff (280 punti). La migliore delle italiane è Michela Moioli, attualmente quarta con 276 punti.

SNOWBOARD – A livello maschile, invece, Noerl raggiunge al primo posto l’austriaco Alessandro Haemmerle (entrambi con 286 punti). Terzo l’altro austriaco Dusek. Il primo degli azzurri è Sommariva, 11° con 101 punti.

SNOWBOARD – Si chiude dunque qui la tappa di Krasnojarsk. Le gare del weekend hanno visto le doppie vittorie della britannica Bankes e del tedesco Noerl. In casa Italia Moioli termina il fine settimana con due quinti posti, male invece Sommariva (ieri eliminato agli ottavi, oggi ai quarti).

SCI ALPINO – Tra mezz’ora la prima manche dello slalom di Kranjska Gora valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022

SCI ALPINO – Si rinnova la sfida ad altissimo livello tra la leader della coppa di specialità Petra Vlhova che ha vinto quattro dei cinque slalom fin qui disputati e mantiene un’ottima condizione di forma e la statunitense Mikaela Shiffrin, rientrata alla grande con il secondo posto a Zagabria dopo lo stop imposto dal Covid che l’ha costretta a saltare le due gare di Lienz.

SCI ALPINO – Questa la classifica della Coppa del Mondo di speciale femminile: 1. Petra Vlhova (Slovacchia) 480

2. Mikaela Shiffrin (USA) 340

3. Katharina Liensberger (Austria) 262

4. Wendy Holdener (Svizzera) 241

5. Lena Duerr (Germania) 202

SCI ALPINO – Sulla carta le altre, ancora una volta, lotteranno per il terzo gradino del podio, a partire da Wendy Holdener che ha allungato a Zagabria la serie di podi senza vittoria in Coppa del Mondo, fino ad arrivare alle outsider di lusso Lena Duerr, Katarina Liensberger, Michelle Gisin, Katharina Truppe o Sara Hector.

SCI ALPINO – Un fattore molto importante sarà quello delle assenze a causa del Covid e non solo. All’appello mancheranno le svizzere Meillard, Danioth e Rast, la norvegese Stjernesund, le austriache Gritsch e Brunner, le statunitensi O’Brien e Hurt, la canadese Remme, le svedesi Fermbaeck, Fjallstroem, Bostroem Mussener e Aronsson Elfman e l’azzurra Vera Tschurtschenthaler

SCI ALPINO – “Situazione non sostenibile, non da Coppa del Mondo” Questo il commento di Petra Vlhova sulle condizioni della pista di Kranjska Gora che ancora una volta hanno sollevato tante polemiche. Preparazione della neve non all’altezza secondo tanti atleti e tecnici, un problema che andrà affrontato al più presto

SCI ALPINO – L’Italia, che già deve fare a meno di Martina Peterlini, la migliore delle azzurre finora, che prima di Natale si è procurata un grave infortunio e salterà il resto della stagione, non avrà al via Federica Brignone alle prese con qualche problema fisico e Lara Della Mea che ha annunciato ieri pomeriggio il forfait per una non indisposizione. Le tre azzurre al via, dunque, scenderanno in pista tutte dopo il numero 30, con l’obiettivo di qualificarsi per la seconda manche. Marta Rossetti con il 31, Sophie Mathiou con il 42, Anita Gulli con il 48.

SCI ALPINO – La prima manche sarà tracciata dal tecnico di Petra Vlhova Mauro Pini, la seconda dal tecnico austriaco Hannes Zoechling

SCI ALPINO – Nuvole sul cielo di Kranjska Gora, minaccia neve, -5° in partenza

SCI ALPINO – Esce alla terza porta Michelle Gisin. Inforcata classica per l’elvetica

SCI ALPINO – Qualche frenata di troppo per Lena Duerr soprattutto nella parte alta. 52″02 il primo tempo di riferimento per la tedesca

SCI ALPINO – Continua a perdere anche nella seconda parte di gara la svedese Swenn Larsson che chiude seconda con 38 centesimi di ritardo

SCI ALPINO – La pista è già rovinata, specialmente nella parte bassa. L’austriaca Liensberger combatte ma subisce un ritardo di 32 centesimi, è seconda

SCI ALPINO – Primo posto per la svizzera Holdener che riesce a fare bene anche nella parte bassa dove i segni sono già evidenti, soprattutto nella prima parte del muro. Vantaggio di 53 centesimi

SCI ALPINO – Manche parallela per Vlhova rispetto a Holdener. La slovacca non riesce ad andare in testa, è seconda a 8 centesimi dalla svizzera

SCI ALPINO – Non è ancora la migliore Shiffrin, soprattutto nella parte iniziale, ma nella seconda parte si rivedono sprazzi della statunitense che chiude a 25 centesimi, terza

SCI ALPINO – Perde tanto nella parte finale la trionfatrice di ieri, la svedese Sara Hector che chiude con un ritardo di 1″52, settima

SCI ALPINO – Perde progressivamente la slovena Bucik che chiude al settimo posto con 1″38 di ritardo da Holdener

SCI ALPINO – Inforca nella parte finale la ceca Dubovska che esce di scena

SCI ALPINO – Prova non all’altezza delle aspettative per la austriaca Truppe che si inserisce all’ottavo posto con un ritardo di 1″41

SCI ALPINO – Adesso si fa davvero fatica a restare vicino al palo e impostare le giuste traiettorie. Anche l’austriaca Gallhuber soffre tanto e chiude decima a 1″67

SCI ALPINO – Qualche sbavatura di troppo per la statunitense Moltzan che chiude a 2″04 dalla testa, è undicesima

SCI ALPINO – Linee larghissime per la austriaca Mair che è dodicesima a 2″53 da Holdener. E’ un’altra pista rispetto a quella che hanno affrontato le prime

SCI ALPINO – Si difende in qualche modo la canadese St-Germain che però nel finale perde tanto ed è 12ma a 2″11

SCI ALPINO – Questa la classifica parziale dopo le prime 15 discese: 1 HOLDENER Wendy SUI 51.49

2 VLHOVA Petra SVK 51.57 +0.08

3 SHIFFRIN Mikaela USA 51.74 +0.25

4 DUERR Lena GER 52.02 +0.53

5 LIENSBERGER Katharina AUT 52.34 +0.85

SCI ALPINO – Per la situazione attuale prova tutto sommato positiva della austriaca Huber che chiude 11ma a 1″82 dalla vetta

SCI ALPINO – La croata Popovic accumula un ritardo di 2″37 e si inserisce in 14ma posizione

SCI ALPINO – Resta sotto i 2 secondi di distacco la canadese Mielzynski che è 12ma a 1″92 dalla testa. Lo spettacolo è un’altra cosa

SLITTINO – Dopo la prima run in quel di Sigulda nel singolo femminile al comando l’austriaca Madeleine Egle davanti alla teutonica Julia Taubitz ed alla russa Tatyana Ivanova. In casa Italia ritorno super per Sandra Robatscher che al momento è ottava. 15ma Andrea Voetter, 23ma Verena Hofer, 24ma Nina Zoeggeler.

SCI ALPINO – Alle 13.30 inizierà lo slalom maschile di Adelboden.

SCI ALPINO – La migliore delle canadesi e anche delle ultime scese è Nullmeyer che conferma di essere in grande condizione e crescita: 1″41 di ritardo e ottavo posto

SCI ALPINO – La francese Noens che aveva fatto bene a Zagabria, accumula un ritardo di 2″16 ed è 16ma al traguardo

SCI ALPINO – I pettorali di partenza degli italiani: 10 Alex Vinatzer, 19 Manfred Moelgg, 23 Giuliano Razzoli, 27 Stefano Gross, 30 Simon Maurberger, 37 Tommaso Sala, 54 Riccardo Tonetti.

SCI ALPINO – Cade prima dell’ultimo muro la norvegese Tviberg

SCI ALPINO – Sciata in difesa per la norvegese Holtmann che chiude a 2″42 dalla testa, 18ma

SCI ALPINO – Questa la classifica parziale quando sono scese le prime 22 atlete: 1 HOLDENER Wendy SUI 51.49

2 VLHOVA Petra SVK 51.57 +0.08

3 SHIFFRIN Mikaela USA 51.74 +0.25

4 DUERR Lena GER 52.02 +0.53

5 LIENSBERGER Katharina AUT 52.34 +0.85

6 SWENN LARSSON Anna SWE 52.40 +0.91

7 BUCIK Ana SLO 52.87 +1.38

8 NULLMEYER Ali CAN 52.90 +1.41

8 TRUPPE Katharina AUT 52.90 +1.41

10 HECTOR Sara SWE 53.01 +1.52

SCI ALPINO – Ieri Alex Vinatzer è rimasto vittima di una brusca caduta in gigante, riportando una botta alla spalla sinistra. Niente di preoccupante.

SCI ALPINO – La britannica Guest commette diversi errori e limita i danni: 2″33 di ritardo, 17mo posto

SCI ALPINO – Ad Adelboden, nel lontano 2015, Stefano Gross ottenne l’unica vittoria della sua carriera.

SCI ALPINO – Prova da dimenticare per la slovena Dvornik che accumula un ritardo di 3″21, è 21ma. Qualificazione difficile per la seconda manche

SCI ALPINO – Buona la prestazione dell’austriaca Sporer che in alcuni tratti viaggia sul ritmo delle prima ma alla fine paga 2″42, perdendo un secondo sul muro, ed è 19ma

SCI ALPINO – La svedese Saefvenberg limita i danni e subisce un ritardo di 2″16 che significa 16mo posto

SCI ALPINO – Ritardo pesante per la giapponese Ando che chiude con 3″76 di distacco, 24ma

SCI ALPINO – Lo scorso anno trionfò l’austriaco Marco Schwarz con 0.14 sul tedesco Linus Strasser e 0.15 sul britannio Dave Ryding. I top10 conclusero la gara racchiusi in appena 51 centesimi…

SCI ALPINO – Perde tanto nella seconda parte la tedesca Aichner, 18ma a 2″26

SCI ALPINO – La slovena Hrovat accumula un ritardo di 3″11, 24mo posto per lei

SCI ALPINO – 24mo posto anche per la statunitense O’Brien che ha un ritardo di 2″63

SCI ALPINO – Tra poco le azzurre. Al momento questa la classifica della prima manche: 1 HOLDENER Wendy SUI 51.49

2 VLHOVA Petra SVK 51.57 +0.08

3 SHIFFRIN Mikaela USA 51.74 +0.25

4 DUERR Lena GER 52.02 +0.53

5 LIENSBERGER Katharina AUT 52.34 +0.85

6 SWENN LARSSON Anna SWE 52.40 +0.91

7 BUCIK Ana SLO 52.87 +1.38

8 NULLMEYER Ali CAN 52.90 +1.41

8 TRUPPE Katharina AUT 52.90 +1.41

10 HECTOR Sara SWE 53.01 +1.52

SCI ALPINO – Prende un buco ed esce di pista Rossetti, che poi riparte e subisce 8″15 di ritardo

SCI ALPINO – La svizzera Stoffel è 24ma a 2″52, fantastica prova per la canadese Amelia Smart che chiude con 99 centesimi di ritardo e si inserisce al settimo posto!

SCI ALPINO – Molto incerta la graduatoria di slalom, ma va detto che sinora sono state portate a termine appena due gare. In testa a pari merito il norvegese Sebastian Foss-Solevaag e lo svedese Kristoffer Jakobsen a 140, terzo Noel a 100, sesto Razzoli a 65, nono Vinatzer a 50.

SCI ALPINO – La croata Ljutic 27ma a 2″93, la svedese Rask è 30ma a 3″35

SCI ALPINO – La statunitense Hensien si è inserita al 27mo posto a 2″86, la croata Komsic è 29ma a 2″99, fuori dalle 30 la neozelandese Hudson

SCI ALPINO – Nevica ad Adelboden.

SCI ALPINO – Iniziato lo slalom di Adelboden con lo scandinavo Sebastian Foss-Solevaag.

SCI ALPINO – SCIVOLA NEL FINALE FOSS-SOLEVAAG! Stava disputando una manche superlativa. Ora due francesi: Alexis Pinturault e Clement Noel. Per loro occasione enorme dopo l’uscita del norvegese.

SCI ALPINO – Un disastro la discesa dell’azzurra Mathiou: 4″35 di ritardo, perde due secondi nel muro finale. le italiane sono le ultime due in classifica

SCI ALPINO – Pinturault chiude in 54″17. Al terzo intermedio era 8 decimi indietro rispetto a Foss-Solevaag, che poi è uscito. Tocca a Noel.

SCI ALPINO – Scende la svizzera Good e si inserisce al 24mo posto a 2″47. Due secondi in meno di Mathiou. C’è più di qualcosa che non va nel lavoro che viene svolto in casa azzurra. E’ evidente

SCI ALPINO – INFORCATA DI NOEL, ALLUCINANTE! Sono usciti i due grandi favoriti!

SCI ALPINO – A questo punto chance colossale per Henrik Kristoffersen: il norvegese parte con il n.4.

COMBINATA NORDICA – C’è l’estone Kristjan Ilves al comando della Gundersen in Val di Fiemme dopo il salto. 138 punti, 3” di vantaggio sul teutonico Terence Weber, 15” su Johannes Lamparter e Yoshito Watabe. Il migliore degli italiani è Raffaele Buzzi, 32mo, a 1’34”, mentre Alessandro Pittin è 46mo.

SCI ALPINO – Kristoffersen al comando con soli 2 centesimi su Pinturault: si può fare molto meglio, Foss-Solevaag stava viaggiando quasi un secondo più veloce rispetto ad entrambi. Tocca all’austriaco Manuel Feller, che attaccherà come un ossesso.

SCI ALPINO – Niente da fare anche per l’azzurra Gulli che si illude fino all’ultimo rilevamento cronometrico e poi si inserisce al 35mo posto con 3″31 di ritardo. Non ci saranno azzurre nella seconda manche

SCI ALPINO – Feller si porta al comando con 9 centesimi su Kristoffersen. Classifica cortissima, come nel 2021 d’altronde. Ora il padrone di casa Ramon Zenhaeusern.

SCI ALPINO – Zenhaeusern è quarto a 0.16. Incredibile l’equilibrio di questa gara. Tocca a Marco Schwarz: l’austriaco in gigante ha mostrato di essere in crescita di condizione. Nel 2021 fu lui a vincere su questa pista.

SCI ALPINO – Sta tornando lo Schwarz dello scorso anno. Sul muro finale però tiene troppo e chiude 5° a 0.44. Ora lo svizzero Daniel Yule.

SCI ALPINO – Bene Yule, ma anche lo svizzero perde tanto sul muro. E’ 6° a mezzo secondo. Adesso la classifica potrebbe cambiare: occhio al britannico Dave Ryding, poi Alex Vinatzer e lo svedese Kristoffer Jakobsen, leader della classifica di specialità.

SCI ALPINO – Si chiude qui. Questa la classifica della prima manche dello slalom femminile di Kranjska Gora: 1 HOLDENER Wendy SUI 51.49

2 VLHOVA Petra SVK 51.57 +0.08

3 SHIFFRIN Mikaela USA 51.74 +0.25

4 DUERR Lena GER 52.02 +0.53

5 LIENSBERGER Katharina AUT 52.34 +0.85

6 SWENN LARSSON Anna SWE 52.40 +0.91

7 SMART Amelia CAN 52.48 +0.99

8 BUCIK Ana SLO 52.87 +1.38

9 NULLMEYER Ali CAN 52.90 +1.41

9 TRUPPE Katharina AUT 52.90 +1.41

11 HECTOR Sara SWE 53.01 +1.52 36 GULLI Anita ITA 54.80 +3.31

44 MATHIOU Sophie ITA 55.84 +4.35

49 ROSSETTI Marta ITA 59.64 +8.15

SCI ALPINO – Ryding è settimo a 0.58, adesso tutti stanno perdendo 3-4 decimi nell’ultimo intermedio. E’ il momento di Alex Vinatzer.

SCI ALPINO – Alex Vinatzer irriconoscibile. Ha perso tanto sin dal primo intermedio. E’ ultimo a 1″29.

SCI ALPINO – Lo svedese Jakobsen sbaglia nel finale ed è fuori! Sono usciti i primi tre della classifica di specialità di slalom. Peccato che Vinatzer non ne abbia approfittato. Ha sciato davvero male, a occhio dava la sensazione di essere lento: il peggior Vinatzer da tre anni a questa parte.

SCI ALPINO – Come vi avevamo anticipato, il rapporto di Vinatzer con Adelboden è pessimo: la qualificazione per la seconda manche non è neanche scontata, visti i distacchi minimi…Potrebbe aver influito la botta alla spalla sinistra accusata ieri in gigante. Intanto lo svizzero Loic Meillard è ottavo a 8 decimi.

SCI ALPINO – Il croato Filip Zubcic è 9° a 0.82. Vinatzer è sempre ultimo. La pista sta tenendo benissimo nonostante la nevicata, che comunque si è attenuata.

SCI ALPINO – Il tedesco Linus Strasser, 2° nel 2021, è ottavo a 62 centesimi. Sono tutti in corsa per il podio, tranne Vinatzer che rischia addirittura l’eliminazione.

SCI ALPINO – L’austriaco Michael Matt si pianta nel finale ed è 12° a 2″17, primo atleta a finire alle spalle di Vinatzer.

SCI ALPINO – Sono scesi i primi 15: al comando Feller con 0.09 su Kristoffersen e 0.11 su Pinturault. Solo 11° Vinatzer a 1″29, che ha sciato davvero male ed in maniera irriconoscibile. Fuori Noel, Foss-Solevaag (che era andato fortissimo) e Jakobsen.

SCI ALPINO – Si supera Luca Aerni: lo svizzero, pettorale n.16, è secondo a soli 5 centesimi da Feller! Boato del pubblico. La pista, come detto, regge benissimo, il tempo si potrà fare anche con i pettorali alti.

SCI ALPINO – FABIO GSTREIN AL COMANDO A PARI MERITO CON FELLER! Due austriaci in testa, gara stranissima! Vinatzer sempre più a rischio eliminazione, speriamo negli altri azzurri.

SCI ALPINO – Subito fuori lo sloveno Stefan Hadalin. Tocca al 39enne Manfred Moelgg.

SCI ALPINO – Moelgg esce dopo poche porte. Gara da incubo sin qui per l’Italia. Stiamo affondando nella neve.

BOB FEMMINILE – La prima manche della tappa di Winterberg vede al comando la tedesca Laura Nolte in 58.95 con ben 48 centesimi sulla statunitense Kaillie Humphries. Terza la tedesca Kim Kalicki a 54, quarta Christin de Bruin (Can) a 58. Quinta Nadezhda Sergeeva (Rus) a 80, sesta Elana Meyer Taylor (Usa) a 82, settima Mariama Jamanka (Ger) a 90. Non sono presenti equipaggi italiani.

SCI ALPINO – Classifica cortissima. Lo svizzero Tanguy Nef è 11° a 65 centesimi! Vinatzer 14° a 1″29, è durissima rimanere nei 30, perché i distacchi sono risicatissimi: non è escluso che serva stare sotto il secondo di distacco per qualificarsi!

SCI ALPINO – Torna a nevicare più forte. Il russo Alexander Khoroshilov è 14° a 0.89, ovviamente davanti a Vinatzer.

SCI ALPINO – Il norvegese Timon Haugan è 16° a 1″69, dunque alle spalle di Vinatzer, che al momento è 15°. Ora breve pausa, poi toccherà a Giuliano Razzoli, mai a punti ad Adelboden dal 2018 al 2021.

SCI ALPINO – BENE RAZZOLI! E’ settimo a 36 centesimi! Peccato che abbia perso 34 centesimi nel primo intermedio, dove ha faticato a trovare il ritmo. Poi si è scatenato! Si può giocare il podio!

SCI ALPINO – Subito fuori l’austriaco Christian Hirschbuehl. Occhio ora al belga Armand Marchant, una mina vagante.

SCI ALPINO – Marchant sbaglia ed è 17° a 1″48. Ora il croato Matej Vidovic, poi Stefano Gross.

SCI ALPINO – Vidovic è 16° a 1″12. Tocca a Gross, vincitore ad Adelboden nel 2015.

SCI ALPINO – Discreto Gross, 16° a 0.93. Vinatzer è 18°, ma a 1″29: qualificazione a forte rischio.

SCI ALPINO – Il canadese Erik Read è 20° 1″61. E’ importante che ora un po’ di atleti inizino a finire alle spalle di Vinatzer.

SCI ALPINO – Svizzeri scatenati. Sandro Simonet è 11° a 0.62. Tocca a Simon Maurberger col pettorale n.30.

SCI ALPINO – Maurberger 20° a 1″47, anche per lui qualificazione difficile. Mancano ancora 37 atleti…

SCI ALPINO – La classifica dopo i primi 30: 1) Fabio Gstrein (Austria) e Manuel Feller (Austria) a pari merito

3) Luca Aerni (Svizzera) +0.05

4) Henrik Kristoffersen (Norvegia) +0.09

5) Alexis Pinturault (Francia) +0.11

6) Ramon Zenhaeusern (Svizzera) +0.16

7) Giuliano Razzoli (Italia) +0.36

8) Marco Schwarz (Austria) +0.44

9) Daniel Yule (Svizzera) +0.50

10) Lucas Braathen (Norvegia) +0.51

SCI ALPINO – Braathen si è inserito in decima posizione con il n.31, 14° Rodes con il 32. 19° Gross, 21° Vinatzer, 22° Maurberger. Ricordiamo che sono usciti Foss-Solevaag, Jakobsen e Noel, ovvero i primi tre della classifica di slalom.

SCI ALPINO – L’austriaco Marc Digruber è settimo a 33 centesimi, dunque Razzoli scivola in ottava piazza.

SCI ALPINO – Si qualifica Tommaso Sala, 21° a 98 centesimi, appena dietro Gross. 23° Vinatzer, 25° Gross.

SCI ALPINO – Austriaci allucinanti. Johannes Strolz, pettorale n.38, è settimo a soli 17 centesimi! Ora Razzoli è nono.

SLITTINO – L’austriaca Madeleine Egle si aggiudica il singolo femminile di Coppa in quel di Sigulda. Battute la teutonica Julia Taubitz e la russa Tatyana Ivanova. Lontane le azzurre: la migliore è Andrea Voetter 13ma. 18ma Sandra Robatscher, 20ma Verena Hofer, 23ma Nina Zoeggeler.

SCI ALPINO – Il croato Kolega è 20° e fa retrocedere di una posizione tutti gli azzurri, escluso ovviamente Razzoli.

SCI ALPINO – 23° Gross e 24° Sala: rischiano anche loro, ma dovrebbero farcela. Vinatzer (27°) e Maurberger (29°) sono ormai quasi fuori.

SCI ALPINO – La top10 aggiornata con ben cinque austriaci! 1) Fabio Gstrein (Austria) e Manuel Feller (Austria) a pari merito

3) Luca Aerni (Svizzera) +0.05

4) Henrik Kristoffersen (Norvegia) +0.09

5) Alexis Pinturault (Francia) +0.11

6) Ramon Zenhaeusern (Svizzera) +0.16

7) Johannes Strolz (Austria) +0.17

8) Marc Digruber (Austria) +0.33

9) Giuliano Razzoli (Italia) +0.36

10) Marco Schwarz (Austria) +0.44

SCI ALPINO – Fuori Riccardo Tonetti. Al momento Vinatzer sempre 27° e Maurberger 30°, dunque sul filo. Ne mancano ancora 13.

SCI ALPINO – Il tedesco David Ketterer, pettorale n.57, è 26° a 1″22. Vinatzer 28° a 1″29, purtroppo è fuori Maurberger, 31° e primo degli esclusi.

SCI ALPINO – E’ terminata la prima manche dello slalom di Adelboden. Questa la classifica: 1) Fabio Gstrein (Austria) e Manuel Feller (Austria) a pari merito

3) Luca Aerni (Svizzera) +0.05

4) Henrik Kristoffersen (Norvegia) +0.09

5) Alexis Pinturault (Francia) +0.11

6) Ramon Zenhaeusern (Svizzera) +0.16

7) Johannes Strolz (Austria) +0.17

8) Marc Digruber (Austria) +0.33

9) Giuliano Razzoli (Italia) +0.36

10) Marco Schwarz (Austria) +0.44

SCI ALPINO – Quattro gli azzurri qualificati: 9° Razzoli a 0.36, 23° Gross a 0.93, 24° Sala a 0.98, 28° Vinatzer a 1.29. 31° e primo degli esclusi Maurberger a 1.47, che sfortuna. Non hanno chiuso la gara Moelgg e Tonetti.

SCI ALPINO – Tra mezz’ora la seconda manche dello slalom di Kranjska Gora valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022

SCI ALPINO – Nonostante lo spettacolo di livello basso nella prima manche, le più forti sono davanti e si giocheranno la vittoria del sesto slalom della stagione. Vlhova va in cerca del quinto successo stagionale, Shiffrin del secondo, Holdener del primo in carriera in Coppa del Mondo, difficile pensare ad altri inserimenti per la vittoria, a meno che la pista non presenti tali problemi da rendere impossibili le discese attorno al numero 30

BIATHLON – Mancano poco più di venti minuti all’inizio dell’inseguimento maschile di Oberhof (Germania), prova valida per la quinta tappa della Coppa del Mondo 2022 di biathlon.

SCI ALPINO – Questa la classifica della prima manche dello slalom femminile di Kranjska Gora: 1 HOLDENER Wendy SUI 51.49

2 VLHOVA Petra SVK 51.57 +0.08

3 SHIFFRIN Mikaela USA 51.74 +0.25

4 DUERR Lena GER 52.02 +0.53

5 LIENSBERGER Katharina AUT 52.34 +0.85

6 SWENN LARSSON Anna SWE 52.40 +0.91

7 SMART Amelia CAN 52.48 +0.99

8 BUCIK Ana SLO 52.87 +1.38

9 NULLMEYER Ali CAN 52.90 +1.41

9 TRUPPE Katharina AUT 52.90 +1.41

11 HECTOR Sara SWE 53.01 +1.52

BIATHLON – Il primo a partire quest’oggi sarà Aleksander Loginov. Subito dietro di lui partiranno il francese Emilien Jacquelin (dopo 7”) e il norvegese Sturla Holm Laegreid (dopo 15”).

COMBINATA NORDICA – Vinzenz Geiger stronca la concorrenza nel fondo e si aggiudica la seconda gara dalla Val di Fiemme! Alle sue spalle si piazza l’austriaco Johannes Lamparter che riesce a resistere alla rimonta del tedesco Johannes Rydzek. Miglior risultato in carriera per l’azzurro Raffaele Buzzi, 23°.

SCI ALPINO – Non ci sono azzurre al via nella seconda manche. E’ la prima volta che accade in stagione ma bisogna ricordare che, fra assenze varie, erano solo tre le italiane al via e le condizioni della pista non aiutavano certo chi partiva con numeri alti

BIATHLON – In lotta per un posto per il podio ci saranno anche i tedeschi Johannes Kuehn e Roman Rees, che prenderanno il via rispettivamente in quarta (con 15” di distacco da Loginov) e quinta posizione (+20”). Attenzione poi al norvegese Tarjei Boe (settimo a 24”) e al francese Quentin Fillon Maillet (nono a 30”).

SCI ALPINO – La battaglia per la vittoria sembra circoscritta alle prime tre della classe che sono quelle che hanno sciato meglio nella prima manche: Holdener, Vlhova e Shiffrin. Già Duerr è staccata di oltre mezzo secondo ma soprattutto è scesa con la pista intonsa, con il numero 2, grazie all’uscita immediata di Gisin con l’1

BIATHLON – Partiranno invece più dietro ma comunque con chance di podio lo svedese Sebastian Samuelsson (per lui 14ma posizione allo start con 54” di ritardo da Loginov) e i norvegesi Vetle Sjaastad Christiansen (16° a 59”) e Johannes Thingness Boe (28° a 1’22”).

SCI ALPINO – Il tracciatore della seconda manche è l’allenatore austriaco Hannes Zoechling

BIATHLON – In casa Italia il primo a iniziare la gara sarà Thomas Bormolini in 13ma posizione con 47” da recuperare dalla vetta. Più attardati gli altri nostri portacolori: 33° Dominik Windisch con un distacco di 1’34”, 35° Tommaso Giacomel a 1’36” e 49° Didier Bionaz a 2’02”.

SCI ALPINO – Cielo nuvoloso su Kranjska Gora, non nevica, -2° in partenza

SCI ALPINO – Sulla carta manche più varia e più veloce rispetto alla prima, questa seconda. La speranza è una sola: che la pista tenga

BIATHLON – In questo momento sta nevicando a Oberhof. Vedremo se queste condizioni meteo influiranno in qualche modo sulla gara.

BOB FEMMINILE – La tappa di Winterberg va alla tedesca Laura Nolte davanti alla connazionale Kim Kalicki staccata di 13 centesimi, mentre è terzo la statunitense Kaillie Humphries a 15. Quarta la statunitense Elana Meyers Taylor a 40 centesimi davanti alla canadese Christine de Bruin. Non erano al via equipaggi italiani

BIATHLON – Si comincia! È partito Loginov. Buon divertimento!

SCI ALPINO – Crono di 1’49″10 per la croata Ljutic che ha potuto usufruire di un’ottima pista. Al via Hensien

BIATHLON – Inizia la sua gara anche Bormolini.

SCI ALPINO – Un errore nella parte centrale per la statunitense Hensien che fatica anche nel finale e chiude a 49 centesimi dalla croata

SLITTINO – Altro podio in quel di Sigulda per Dominik Fischnaller! L’azzurro è nuovamente terzo in Lettonia, questa volta nella sprint vinta da Felix Loch davanti al lettone Kirsters Aparjods.

BIATHLON – Dopo 1,2 km Loginov ha guadagnato parecchio. Secondo Jacquelin a 15”, terzo Kuehn a 25”. Bormolini 12° a 54”.

SCI ALPINO – Bene in alto, qualche sbavatura nella parte centrale per la francese Lacheb che è seconda a 24 centesimi dalla croata. Ora O’Brien

SCI ALPINO – Manche di buon livello per la statunitense O’Brien che va in testa con 69 centesimi di vantaggio su Ljutic. Non è la manche perfetta ma va bene. Ora Mair

BIATHLON – Si arriva al primo poligono. Prima serie a terra.

SLITTINO – Altro podio in quel di Sigulda per Dominik Fischnaller! L’azzurro è nuovamente terzo in Lettonia, questa volta nella sprint vinta da Felix Loch davanti al lettone Kristers Aparjods. Solo 12mo Johannes Ludwig, leader della classifica, che perde punti importanti. 11mo Kevin Fischnaller.

SCI ALPINO – Buona manche per la austriaca Mair che aumenta progressivamente il suo vantaggio. E’ prima con 81 centesimi. Ora Stoffel

SCI ALPINO – Perde tutto in alto l’austriaca Stoffel rispetto alla compagna Mair e chiude al secondo posto a 25 centesimi dalla testa. Ora Good

SCI ALPINO – Interpreta bene la prima parte la svizzera Good che poi commette qualche errore e chiude terza a 36 centesimi dalla testa

BIATHLON – Loginov trova lo zero. Il russo esce dal poligono in prima posizione con 28” su Laegreid, anche lui con zero errori.

SCI ALPINO – La norvegese Holtmann con un grande finale si riprende la testa della classifica che rischiava di perdere. 44 centesimi di vantaggio per lei. La notizia è che tiene bene la pista. Ora Sporer

SCI ALPINO – Gara in altalena della croata Popovic che guadagna in alto e perde nella parte centrale. Chiude con 55 centesimi di ritardo, è quarta. Ora Guest

SCI ALPINO – Anche per Guest fatale la seconda parte di gara prima dell’intermedio dopo un buon avvio. Discreta nel finale, è terza con 31 centesimi di ritardo. Ora Aichner

SCI ALPINO – Non basta una prova solida alla tedesca Aicher per strappare la leadership a Holtmann. Perde tanto nell’ultima parte ed è seconda a 6 centesimi. Ora Noens

SCI ALPINO – Fa il contrario di chi l’ha preceduta la francese Noens ma il risultato è simile: non bene in alto, meglio nella parte bassa, 15 centesimi di ritardo e terzo posto per lei. Ora Saefvenberg

SCI ALPINO – Si torna al trend precedente con la svedese Saefvenberg che guadagna in alto e perde tantissimo dal secondo rilevamento cronometrico in avanti e soprattutto nel finale: 1″24 di ritardo, è decima. Ora St-Germain

BIATHLON – Un errore per Jacquelin.

BIATHLON – Esce terzo Tarjei Boe a 30” dalla testa, quarto Jacquelin a 45”.

BIATHLON – BENE BORMOLINI! L’azzurro non commette errori e si trova ora in 10ma posizione a 1′ dalla vetta.

BIATHLON -Un errore a testa per Windisch e Giacomel, due per Bionaz. Gli azzurri rimangono oltre la 30ma posizione.

BIATHLON – Dopo 3,7 km è sempre primo Loginov. Secondo Laegreid a 29”, terzo Tarjei Boe a 30”. Ottima prova fin qui di Bormolini, ora in lotta con un gruppo di atleti per la quarta posizione.

BIATHLON – È il momento della seconda serie a terra.

BIATHLON -Altro 5/5 di Loginov. Ora tocca a Tarjei Boe e Laegreid.

SCI ALPINO – La pista adesso si sta segnando, forse questo è il momento peggiore. La canadese st-Germain perde progressivamente ed è nona a 73 centesimi da Holtmann. Dopo la sosta Moltzan

BIATHLON -Doppio errore di Laegreid, un errore invece per Tarjei Boe.

BIATHLON – Trova lo zero il russo Babikov che esce dal poligono in seconda posizione con un ritardo di 49”. Terzo Tarjei Boe a 52”.

BIATHLON – Un errore per Bormolini. L’azzurro rimane in 10ma posizione a 1’20”.

BIATHLON -Un errore a testa anche per Windisch e Giacomel. Trova invece lo zero Bionaz. Gli azzurri restano oltre la 30ma posizione.

SCI ALPINO – E’ seconda la statunitense Moltzan che perde qualcosa di troppo nel finale e chiude alla pari con Aichner a 6 centesimi. Ora Mielzynski

BIATHLON – Dopo 6,2 km Loginov ha 1′ su Tarjei Boe e 1’01” su Samuelsson. 10° Bormolini a 1’28”.

BIATHLON – Un errore per Loginov. Il russo ha anche problemi con la carabina ma limita i danni.

SCI ALPINO – C’è una nuova leader a Kranjska Gora! E’ la canadese Mielzynski che riesce a trovare una buona manche, limita i danni nel muro finale e va al comando con 24 centesimi di vantaggio. Ora Huber

BIATHLON – 5/5 per Jacquelin che esce in seconda posizione a 33”. Terzo Lesser a 52”.

BIATHLON – Trova lo zero anche Fillon Maillet che ora è quarto a 53” dalla vetta.

BIATHLON – NOOOOOO! 3 ERRORI PER BORMOLINI! Davvero peccato. L’azzurro esce dal poligono in 20ma posizione a 2’08” da Loginov.

BIATHLON – Bene Giacomel che commette solo un errore, mentre Windisch ne manca addirittura quattro.

SCI ALPINO – Perde tutto il vantaggio nella parte finale la austriaca Huber che è seconda a 11 centesimi da Mielzynski. Ora Gallhuber

BIATHLON – Due errori per Bionaz. Giacomel è attualmente 29mo, Windisch 48°, Bionaz 50°.

SCI ALPINO – Gestisce molto bene il vantaggio l’austriaca Gallhuber che riesce a tenere 13 centesimi di vantaggio sulla canadese e va al comando. Ora Hector

BIATHLON -Al km 8,7 Loginov guida la corsa con 48” di vantaggio su Jacquelin, 51” su Lesser e 52” su Fillon Maillet.

BIATHLON – Loginov arriva all’ultimo poligono.

BIATHLON – CLAMOROSOOO! 3 ERRORI PER LOGINOV! SI RIAPRE TUTTO!

SCI ALPINO – Irruenza, tanti rischi, qualche imprecisione per la svedese Hector che si inserisce al terzo posto a 17 centesimi dalla testa. Ora Truppe

BIATHLON – FILLON MAILLET TROVA LO ZERO E VOLA VERSO LA VITTORIA!

SCI ALPINO – Commette qualche errore la austriaca Truppe che però si salva attaccando dall’inizio alla fine. E’ prima con 4 centesimi di vantaggio. Ora Nullmeyer

BIATHLON – Bene Samuelsson che non commette errori e esce con un ritardo di 8” da Fillon Maillet. Terzo Loginov a 20”, quarto Laegreid a 24”.

BIATHLON – FILLON MAILLET TROVA LO ZERO ED ESCE PER PRIMO DAL POLIGONO!

SCI ALPINO – Alle 13.30 inizierà la seconda manche dello slalom di Adelboden.

BIATHLON – Bene anche Bormolini che commette solo un errore. L’azzurro è ora 15° a 1’37”.

BIATHLON – Un errore anche per Giacomel che esce dal poligono in 31ma posizione.

BIATHLON – Attenzione perché Samuelsson sta recuperando su Fillon Maillet! 5” il ritardo dello svedese dopo 11,2 km.

SCI ALPINO – Questa la classifica dopo 22 discese. Tra poco Bucik: 1 NULLMEYER Ali CAN 1:46.44

2 TRUPPE Katharina AUT 1:46.75 +0.31

3 GALLHUBER Katharina AUT 1:46.79 +0.35

4 MIELZYNSKI Erin CAN 1:46.92 +0.48

5 HECTOR Sara SWE 1:46.96 +0.52

BIATHLON – Dietro di loro Loginov viene superato dai norvegesi Laegreid e Tarjei Boe.

BIATHLON – Fillon Maillet allunga! Scatto strepitoso del francese in salita.

SCI ALPINO – Grande prova della slovena Bucik che nel finale pennella e chiude con mezzo secondo esatto di vantaggio su Nullmeyer. Ora la sorpresa Smart

SCI ALPINO – In ritardo di linea, lontana dal palo la canadese Smart che accumula 1″28 di ritardo ed è nona, rovinando quanto di buono fatto finora. E’ comunque il miglior risultato in carriera per la canadese. Ora Swenn Larsson

SLITTINO DOPPIO – La gara sprint di Sigulda (Lettonia) se la aggiudicano i padroni di casa Sics/Sics con il tempo di 31.157 con 21 millesimi su Eggerti/Benecken (Ger) e 69 sui loro connazionali Wendl/Arlt. Quarti Rieder/Kainzwaldner a 72, settimi Rieder/Rastner a 311, 11esimi Nagler/Malleier a 511

SCI ALPINO – Precisa, dinamica e velocissima la svedese Swenn Larsson che mette da parte una prima manche non brillantissima e va al comando con 59 centesimi di vantaggio su Bucik. Miglior tempo della seconda manche per la scandinava. Ora Liensberger

SCI ALPINO – Inforca subito dopo l’intermedio la austriaca Liensberger

BIATHLON – TRIONFA FILLON MAILLET DAVANTI A SAMUELSSON!

SCI ALPINO – Fatica nella seconda parte di gara la tedesca Duerr che si inserisce in seconda posizione a 23 centesimi da Swenn Larsson

BIATHLON – Il norvegese Tarjei Boe vince la volata contro il connazionale Laegreid e chiude in terza posizione con un ritardo di 15”6 da Fillon Maillet. Quinto il russo Loginov a 18”5.

BIATHLON – Sesto il tedesco Rees, settimo il francese Claud, ottavo il tedesco Lesser, nono il belga Claude e decimo il russo Babikov.

BIATHLON – Arriva ora un ottimo Bormolini! Per lui 14° posto (a 1’38”4 dalla testa della corsa) e miglior risultato in carriera in un inseguimento.

BIATHLON – Giacomel chiude in 29ma posizione a 2’58”5 dalla vetta. 42° Windisch a 3’43”2 e 49° Bionaz a 4’20”5.

SCI ALPINO – INCREDIBILE! IUnforca Mikaela Shiffrin subito prima dell’ultimo rilevamento. Avrebbe potuto vincerla. Pochissimi i casi di inforcata per la statunitense. Ora Vlhova

BIATHLON – Per Fillon Maillet si tratta della terza vittoria in stagione (tutte arrivate nelle gare ad inseguimento), la 16ma in totale in Coppa del Mondo.

SCI ALPINO – Mikaela Shiffrin ha inforcato per la terza volta negli ultimi 9 anni, la prima dal gennaio 2018!

SCI ALPINO – L’ennesima zampata di Petra Vlhova che va al comando con 1″06 di vantaggio du Swenn Larsson. Non è stata perfetta Vlhova. Vediamo Holdener

SCI ALPINO – VINCE ANCORA PETRA VLHOVA! Holdener ha disputato un’ottima manche ma nella seconda parte le è mancata la brillantezza per vincere. La svizzera è seconda a 23 centesimi dalla slovacca. Continua la maledizione della vittoria per la svizzera

BIATHLON – Grazie a questo successo, il francese vola in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo con 461 punti. Perde dunque una posizione il francese Jacquelin, ora secondo con 449 punti. Terzo lo svedese Samuelsson con 425 punti. Il primo degli azzurri è invece Thomas Bormolini con 175 punti.

SCI ALPINO – Primo posto per la slovacca Vlhova, seconda piazza per la svizzera Holdener, terzo posto per la svedese Swenn Larsson. Questo il podio dello slalom di Kranjska Gor che nella seconda manche ha regalato lo spettacolo che era mancato nella prima

SCI ALPINO – L’uscita di Shiffrin apre una porta importante a Sofia Goggia in chiave Coppa del Mondo. L’azzurra ha a disposizione ora tante gare di velocità e la statunitense non ha fatto la differenza nella fase densa di gare tecniche

BIATHLON – Nella classifica di specialità Fillon Maillet sale a quota 205 punti. Secondo Samuelsson con 186 punti e terzo Jacquelin con 158. Il migliore degli azzurri è anche qui Thomas Bormolini, attualmente 27° con 61 punti

BIATHLON – Dall’inseguimento maschile di Oberhof è tutto. A tra poco per la pursuit 10km femminile (partenza alle ore 14.45).

SCI ALPINO – La seconda manche è stata tracciata da Martin Kroisleitner, proprio l’allenatore dell’Austria…

SCI ALPINO – Terza inforcata per Shiffrin nell’arco degli ultimi nove anni. L’ultima volta era stata a Lenzerheide nel 2018. Per Vlhova, invece, si tratta della quinta vittoria stagionale su sei slalom disputati che avvicina la slovacca sempre più alla vittoria della Coppa di specialità

SCI ALPINO – Questa la classifica finale dello slalom di Kranjska Gora: 1 VLHOVA Petra SVK 1:44.29

2 HOLDENER Wendy SUI 1:44.52 +0.23

3 SWENN LARSSON Anna SWE 1:45.35 +1.06

4 DUERR Lena GER 1:45.58 +1.29

5 BUCIK Ana SLO 1:45.94 +1.65

6 NULLMEYER Ali CAN 1:46.44 +2.15

7 TRUPPE Katharina AUT 1:46.75 +2.46

8 GALLHUBER Katharina AUT 1:46.79 +2.50

9 MIELZYNSKI Erin CAN 1:46.92 +2.63

10 HECTOR Sara SWE 1:46.96 +2.67

SCI ALPINO – Lo svizzero Marc Rochat è al cancelletto di partenza. Il pettorale più alto ad essersi qualificato è il n.57 del tedesco David Ketterer, che purtroppo ha estromesso Simon Maurberger.

SCI ALPINO – Iniziata la seconda manche con Rochat. Continua a nevischiare ad Adelboden.

SCI ALPINO – Questa la classifica della Coppa del Mondo di slalom: 1 VLHOVA Petra SVK 580

2 SHIFFRIN Mikaela USA 340

3 HOLDENER Wendy SUI 321

4 LIENSBERGER Katharina AUT 262

5 DUERR Lena GER 252

6 GISIN Michelle SUI 187

7 SWENN LARSSON Anna SWE 182

8 BUCIK Ana SLO 169

9 HECTOR Sara SWE 161

10 TRUPPE Katharina AUT 157

SCI ALPINO – Erroraccio nella parte alta per Rochat, che si pianta e riparte da fermo. 1’51″42 il suo tempo complessivo. Attenzione ora all’emergente austriaco Dominik Raschner.

SCI ALPINO – Questa la classifica di Coppa del Mondo: 1 SHIFFRIN Mikaela USA 866

2 VLHOVA Petra SVK 831

3 GOGGIA Sofia ITA 657

4 HECTOR Sara SWE 568

5 HOLDENER Wendy SUI 408

6 BRIGNONE Federica ITA 407

7 GISIN Michelle SUI 385

8 SIEBENHOFER Ramona AUT 353

9 GUT-BEHRAMI Lara SUI 343

10 MOWINCKEL Ragnhild NOR 336

SCI ALPINO – Raschner in vantaggio con soli 28 centesimi su Rochat, che aveva sbagliato in maniera grave. Ora Alex Vinatzer deve rischiare il tutto per tutto.

SCI ALPINO – Vinatzer in testa con 43 centesimi su Raschner, ma sul muro finale ha commesso un errore grave, sbilanciandosi e perdendo tanta velocità. E’ rimasto dentro per miracolo, ma 7-8 decimi li ha lasciati. Che peccato.

SCI ALPINO – Il giapponese Koyama è 4° a 1″67 da Vinatzer. Ora il tedesco Ketterer. Vinatzer comunque ha sciato con un approccio molto diverso rispetto alla prima manche. Sul muro ha commesso un grave errore, senza il quale ora avrebbe potuto fare anche un pensierino alla top10.

SCI ALPINO – Il tedesco Ketterer è 4° a 1″24. Parte il croato Vidovic con 0.17 su Vinatzer.

SCI ALPINO – Vidovic è 5° a 1″26. Vinatzer continua a recuperare nonostante il grave errore. Ora vedremo due azzurri in successione: Tommaso Sala (-0.31) e Stefano Gross (-0.36).

SCI ALPINO – Brutta manche per Sala, 4° a 1″09. Nel finale però ha recuperato 3 decimi a Vinatzer. Vediamo ora Gross.

SCI ALPINO – Gross è 4° a 0.84. Gli azzurri hanno recuperato 2-3 decimi nei confronti di Vinatzer sul muro finale. I migliori potranno arrivare anche a 6 o 7.

SLITTINO FEMMINILE -La gara sprint di Sigulda se la aggiudica la russa Tatyana Ivanova con il tempo di 31.241 davanti alla tedesca Natalie Geisenberger a 14 millesimi e alla austriaca Madeleine Egle terza a 31. Quarta Viktoriia Demchenko a 60, quinta Julia Taubitz a 81. Undicesima Andrea Voetter a 304

SCI ALPINO – Il russo Aleksander Khoroshilov è 4° a 0.79. Ora il croato Kolega che parte con 0.44 su Vinatzer.

SCI ALPINO – Kolega sesto a 1″07 da Vinatzer. Se l’azzurro non avesse sbagliato alla fine…Ne mancano 20, parte il croato Filip Zubcic con 0.47 di margine.

SCI ALPINO – Zubcic è secondo a 0.37 da Vinatzer. Sul muro finale ha guadagnato 6 decimi sull’azzurro. I rimpianti sono tanti…Attenzione ora allo svizzero Loic Meillard, 0.49 da gestire in partenza e 0.37 al primo intermedio.

SCI ALPINO – Meillard si porta in testa con 6 centesimi su Vinatzer. L’azzurro si è giocato una sicura top10 (se non qualcosa in più) con un grave errore sul muro. Si è praticamente piantato.

SCI ALPINO – L’americano Luke Winters è 3° a 0.17. Ora l’elvetico Nef, parte con 0.15 sul connazionale. Ricordiamo che l’Italia avrà ancora la carta Giuliano Razzoli da giocarsi.

SPEED SKATING – Sull’anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi) un day-3 di grandi emozioni con gli azzurri ancora protagonisti: attesa per le due Mass Start con al via Francesca Lollobrigida e Laura Peveri tra le donne e Andrea Giovannini tra gli uomini.

SCI ALPINO – Nef è quarto a 0.29. Ne mancano 16, si avvicina la top15 per Vinatzer che è 2° a 0.06 da Meillard. Comunque è già il miglior piazzamento in carriera ad Adelboden per l’altoatesino: è una pista che non gradisce.

SPEED SKATING – Lollobrigida va a caccia della terza medaglia in questa rassegna continentale, dopo aver vinto due bronzi nei 3000 e nei 1500 metri. Questa è la specialità principale dell’azzurra, reduce tra l’altro dal successo in Coppa del Mondo a Calgary (Canada) nella prova con partenza in linea.

SCI ALPINO – Il croato Rodes è 14° a 1″40, finisce anche dietro Gross e Sala.

SCI ALPINO – Ne mancano 15. Al comando lo svizzero Meillard con 0.06 su Alex Vinatzer, che sul muro finale ha commesso un errore che gli è costato tra i 6 ed i 9 decimi: rimpianti enormi. 9° Gross a 0.90, 11° Sala a 1″15. Ora parte il tedesco Linus Strasser, 2° nel 2021: 0.18 da gestire.

SCI ALPINO – Strasser al comando con 31 centesimi su Meillard e 33 su Vinatzer. Quest’ultimo continua a mantenere il miglior tempo di manche, nonostante un errore enorme.

SCI ALPINO – Inforcata per lo svizzero Sandro Simonet. Da adesso in poi chiunque, azzeccando la manche perfetta, può vincere. E’ il turno del britannico Ryding, 0.04 di margine in partenza su Strasser.

SCI ALPINO – Anche Ryding inforca. Ne mancano 12, Vinatzer è sempre 3°, dunque è sicuro di chiudere almeno tra i 15.

SCI ALPINO – Il norvegese Braathen pasticcia sul muro ed è 6° a 7 decimi. Ora lo svizzero Daniel Yule, parte con 0.12 di vantaggio.

SPEED SKATING – Anche Giovannini vuole dire la sua, desideroso di regalarsi un podio in questo contesto pur in tutte le difficoltà del caso, considerando la concorrenza qualificata.

SPEED SKATING – Si comincerà alle 14:05 con la Team Pursuit donne senza la selezione del Bel Paese, seguita dai 1500m uomini con Francesco Betti e Alessio Trentini, dai 1000m donne senza azzurre, dai 500m uomini con Mirko Giacomo Nenzi, Jeffrey Rosanelli e David Bosa, dalla Mass Start donne con Francesca Lollobrigida e Laura Peveri e dalla Mass Start uomini con Andrea Giovannini.

SPEED SKATING – Mancano 5 minuti all’inizio delle gare con la Team Pursuit che vedrà come arbitro il russo Ivan Dyakov: pubblicata l’entry list di Bielorussia, Germania, Norvegia, Polonia, Russia e Paesi Bassi.

SCI ALPINO – Anche Yule alle spalle di Vinatzer. Lo svizzero è 4° a 0.39. Ne mancano 10. Tocca all’austriaco Marco Schwarz, che ad Adelboden vinse nel 2021. 0.18 di vantaggio al via.

SCI ALPINO – Troppo legnoso Schwarz, 6° a 49 centesimi. Ne mancano 9. E’ il turno di Giuliano Razzoli: parte con 0.26 su Strasser, chiaramente deve attaccare senza fare calcoli. Attaccare e sperare…

SCI ALPINO – Troppo rispetto per Giuliano Razzoli sul muro. Aveva 18 centesimi di vantaggio all’ultimo intermedio, all’arrivo è 5° a 0.46. Vinatzer dunque sarà il miglior italiano anche oggi.

SPEED SKATING – Nella Bielorussia figurano Varabyova, Sloeva e Zueva, nella Germania Uhrig, Behlau e Scholz mentre i padroni di casa vedono protagonisti Wust, de Jong e Schouten.

SCI ALPINO – Parte ora l’austriaco Marc Digruber, per lui 0.29 di margine su Strasser.

SCI ALPINO – Digruber precipita al 12° posto a 0.99. Ne mancano 7, Vinatzer è 3° a 0.37: forse si è giocato anche la vittoria con quel grave errore sul muro nella seconda manche. Chiuderà in top10, ma i rimpianti sono enormi.

SPEED SKATING – Tra la Norvegia invece compaiono Bohm, Wiklund e Haugen mentre nella Polonia Bosiek e Czyszczon e nella Russia Golubeva, Voronina e Lalenkova.

SCI ALPINO – L’austriaco Johannes Strolz, pettorale n.38, si porta al comando con 29 centesimi su Strasser. Ne mancano 6: l’austriaco sogna il primo podio in carriera a 29 anni. C’è ora lo svizzero Ramon Zenhaeusern, 0.01 in partenza.

SCI ALPINO – Zenhaeusern limita i danni sul muro finale ed è 3° a 48 centesimi da Strolz. Mancano i migliori 5 dopo la prima manche. C’è il francese Alexis Pinturault (-0.05).

SPEED SKATING – È cominciata la team pursuit! Bielorussia e Germania hanno aperto la giornata di gare: tocca a Polonia e Norvegia.

SCI ALPINO – FUORI PINTURAULT! Era dietro di 11 centesimi al secondo intermedio. Vinatzer, male che vada, chiuderà 9°. Attenzione ora al norvegese Henrik Kristoffersen (-0.08).

SPEED SKATING – Germania subito dietro le bielorusse che hanno piazzato un ottimo 3.03.142 contro il 3.08.313 delle tedesche.

SCI ALPINO – Kristoffersen sbaglia sul piano e sprofonda in classifica. E’ 10° a 1″85. Anche Razzoli chiuderà in top10, alla fine gara discreta per l’Italia, è mancato l’acuto. Tocca a Luca Aerni (-0.12). Strolz sta piangendo all’arrivo, il sogno è ad un passo…

SPEED SKATING – Sprint importante della Norvegia che chiude a 2.58.544 con un scarto di 11.01 secondi sulla Polonia e si assicura una medaglia: polacche lontanissime a 3.09.557.

SPEED SKATING – Tocca a Russia e Paesi Bassi per rincorrere le scandinave che sono in testa al momento.

SCI ALPINO – Aerni è 4° a 0.58. Mancano due austriaci, dunque l’Austria è sicura di aver vinto questa gara…Primo podio in carriera per Strolz a 29 anni. Tocca al connazionale Manuel Feller (-0.17).

SCI ALPINO – Feller è secondo a 17 centesimi da Strolz! Due austriaci sul podio, Fabio Gstrein (-0.17) potrebbe completare la tripletta!

SPEED SKATING – ORO PER I PAESI BASSI! Wust, de Jong e Schouten vincono il primo posto chiudendo con 2.54.128 davanti la Norvegia di Bohm, Wiklund e Haugen che chiudono con 4.41 di ritardo. Bronzo per la Russia che chiude con 2.59.231 a 5.20 dalla vetta.

SCI ALPINO – HA INFORCATO GSTREIN! Era dietro di 21 centesimi al secondo intermedio! Prima vittoria in carriera per Strolz!

SCI ALPINO – Doppietta austriaca con Johannes Strolz che ha preceduto Manuel Feller di 0.17. Il tedesco Linus Strasser si conferma sul podio come nel 2021 ed è 3° a 0.29. 7° Alex Vinatzer a 0.66, 9° Giuliano Razzoli a 0.75, 20° Stefano Gross a 1″50, 22° Tommaso Sala a 1″75.

SPEED SKATING – Quarta la Bielorussia con 3.03.142 davanti a Germania e Polonia che concludono rispettivamente con 3.08.143 e 3.09.557.

BIATHLON – Tra 20′ circa l’inseguimento femminile, sulla distanza dei 10 km, in programma a Oberhof (Germania), gara che chiude la quinta tappa di Coppa del Mondo 2022

SPEED SKATING – Alle 14.32 è in programma invece la gara dei 1500 metri degli uomini in cui saranno protagonisti Francesco Betti e Alessio Trentini. L’arbitro è l’olandese Berri de Jonge.

SCI ALPINO – La classifica finale dello slalom di Adelboden: Johannes Strolz (Austria) Manuel Feller (Austria) +0.17 Linus Strasser (Germania) +0.29 Ramon Zenhaeusern (Svizzera) +0.48 Luca Aerni (Svizzera) +0.58 Loic Meillard (Svizzera) +0.60 Alex Vinatzer (Italia) +0.66 Daniel Yule (Svizzera) +0.68 Giuliano Razzoli (Italia) +0.75 Luke Winters (Stati Uniti) +0.77

SCI ALPINO – Alex Vinatzer ha realizzato il miglior tempo di manche nella seconda frazione, risalendo dal 28° al 7° posto. Ha commesso un grave errore sul muro finale: si è piantato, perdendo tra i 6 e gli 8 decimi. Sì, avrebbe potuto vincere.

SPEED SKATING – In corso la premiazione del Team Pursuit femminile! Tanta emozione anche per le russe Golubeva, Voronina e Lalenkova giunte terze.

SCI ALPINO – Vi diamo una bellissima notizia: “solo” una distorsione per Luca De Aliprandini, nessuna frattura. Ora inizierà del percorso di riabilitazione, ma la presenza alle Olimpiadi di Pechino 2022 è certa!

BIATHLON – La norvegese Marthe Roeiseland, in testa alla classifica di Coppa del Mondo, ha la possibilità di allungare ulteriormente, visto che partirà per prima dopo la grande prestazione di venerdì nella sprint

SCI ALPINO – A proposito di Olimpiadi…Giuliano Razzoli ha chiuso i primi tre slalom stagionali sempre in top10: non può non venire convocato per Pechino…

SCI ALPINO – Non cambia la classifica generale di Coppa del Mondo. Odermatt comanda con 845 punti, seguito da Kilde (469) e Mayer (447).

BIATHLON – Le più immediate inseguitrici della norvegese proveranno a riaprire i giochi. La svedese Elvira Oeberg , che tenterà il recupero da dietro e la bielorussa Alimbekava, che parte dal quarto posto, vogliono dire la loro nella battaglia per la Coppa

SCI ALPINO – Foss-Solevaag e Jakobsen, usciti nella prima manche, restano davanti nella classifica di slalom con 140 punti, seguiti da Noel e Strolz a 100. 5° Razzoli a 94, 7° Vinatzer a 86.

SPEED SKATING – Comincia l'olandese padrone di casa Tijmen Snel: al via i 1500 metri maschili!

BIATHLON – Notizie dell'ultima ora. Non c'è al via Lisa Vittozzi, che non era al meglio. Non partirà neppure la bielorussa Hanna Sola, seconda in classifica

SPEED SKATING – Ottimo tempo del #45 che chiude a 1.46.611. Tocca all'azzurro Francesco Betti e il tedesco Moritz Klein.

SPEED SKATING – Francesco Betti chiude i 1500 metri in 1.48.931 con 0.65 di ritardo dal tedesco Moritz Klein e a 2.30 dal primo.

BIATHLON – Per la vittoria di giornata attenzione anche all'atleta che ha chiuso al secondo posto venerdì, la francese Julia Simon, reduce da tre secondi posti consecutivi, che parte a 7″1 da Roeiseland. Da non sottovalutare anche la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold quinta a 23″1, la francese Anais Chevalier sesta a 26″3, la russa Kristina Reztsova settima a 26″6, la finlandese Mari Eder ottava a 28″4, la svedese Hanne Oeberg, nona a 33″5

SPEED SKATING – Tocca a un altro azzurro, Alessio Trentini, che si confronta con l'ungherese Konrad Nagy.

BIATHLON – In casa Italia saranno solo due le atlete al via in questa gara e per un risultato di prestigio si punta su Dorothea Wierer che ha chiuso al decimo posto la gara di venerdì a 37″9 da Roeiseland e ha bisogno di una prova solida al poligono per puntare in alto

SPEED SKATING – OTTIMA PROVA DI ALESSIO TRENTINI! 1.47.288 dell'azzurro che finisce davanti al connazionale Francesco Betti e registra un ritardo di 0.67 dall'olandese Tijmen Snel. Nagy termina a 1.49.499.

BIATHLON – Partita la gara!

SPEED SKATING – Alessio Trentini resta in terza posizione momentaneamente dopo le prove dei polacchi Zbigniew Brodka e Marcin Bachanek che hanno fermato il tempo rispettivamente su 1.48.368 e 1.49.121.

BOB – Francesco Friedrich come al solito al comando in Coppa del Mondo. Nessun patema per il teutonico che guida con 20 centesimi di vantaggio sulla coppia formata dal canadese Justin Kripps e dall'altro tedesco Johannes Lochner.

BIATHLON – Al km 0.6 Roeiseland, Simon a 8″, Tandrevold, Alimbekava, Chevalier, Rzetsova, Eder, Oeberg a 24″, Wierer a 35″

SPEED SKATING – Stefan Emele vola in prima posizione con 1.46.579 nonostante sia stato colpito dal polacco Jakub Piotrowski.

BIATHLON – Al km 1.2 Roesiland davanti, Simon a 12″, Tandrevold, Alimbekava, Chevalier, Rzetsova, Eder, H. Oeberg a 30″, Wierer, E. Oeberg, Davidova, Nilsson a 39″

BIATHLON – Primo poligono

SPEED SKATING – Salgono nelle prime due posizioni i russi Daniil Aldoshkin e Sergey Trofimov: il primo si aggiudica il confronto con un vantaggio di 0.47.

BIATHLON – Perfetta Roeiseland, due errori di Simon

SPEED SKATING – Daniil Beliaev vince il confronto con il belga Mathias Vosté con 1.46.153 contro 1.47.118: il russo si inserisce al terzo posto.

BIATHLON – Dopo il primo poligono: Roeiseland davanti, Oeberg 36″, Eder a 38″, Reztsova a 42″, Nilsson a 52″, Leshchanka a 54″, Wierer 29ma a 2'01″

BIATHLON – Al km 3.2 Roeiseland davanti, H. Oeberg e Eder a 39″, Reztsova a 53″, Nilsson a 59″, Leshchanka, Alimbekava, Bescond, Tandrevold a 1'04″, Wierer 27ma a 2'12″

BIATHLON – Secondo poligono

BIATHLON – Un errore per Roeiseland

SPEED SKATING – Dopo la falsa partenza, i norvegesi Kristian Ulekleiv e Allan Dahl Johansson hanno appena concluso i propri giri: il secondo dei due vola al primo posto con 1.44.164 mentre il connazionale finisce in settima piazza con 2.48 di ritardo.

SPEED SKATING – Alessio Trentini e Francesco Betti sono attualmente in decima e tredicesima piazza rispettivamente a 3.12 e 4.75 di ritardo dalla prima posizione.

BIATHLON – Un errore per Eder e H. Oeberg, non sbaglia Reztsova, Alimbekava non sbaglia, un errore per Nilssone e Bescond

BIATHLON – All'uscita del secondo poligono: Roeiseland davanti, Reztsova a 25″, H. Oeberg, Alimbekava, Bescond a 46″, Leshchanka a 51″, Eder a 56″. Wierer 37ma a 2'41″

SPEED SKATING – Il detentore del record del mondo e della pista, l'olandese Kjeld Nuis vola in testa con 1.43.608 a 0.55 dall'olandese Allan Dahl Johansson e si assicura una medaglia.

BIATHLON – Al km 5.2 Roeiseland davanti, Reztsova a 26″, H. Oeberg, Alimbekava a 48″, Bescond, Leshchanka a 53″, Eder a 56″, Chevalier a 1'09″, Simon a 1'11″

BIATHLON – Terzo poligono

BIATHLON – Un errore per Roeiseland

SPEED SKATING – MEDAGLIA D'ORO PER KJELD NUIS E DOPPIETTA PAESI BASSI! Secondo Thomas Krol con 0.30 di ritardo: rivincita per il detentore del record della pista dopo la sconfitta patita due anni fa. Terzo il norvegese Allan Dahl Johansson con 1.44.164.

BIATHLON – Tre errori per Reztsova

BIATHLON – H. Oeberg non sbaglia, due errori Eder, Simon non sbaglia, non sbaglia Alimbekava

SPEED SKATING – Alessio Trentini e Francesco Betti sono giunti rispettivamente 14° e 17° con 1.47.289 e 1.48.914 rispettivamente a 3.68 e 5.30 dalla vetta.

BIATHLON – Dopo il terzo poligono Roeiseland davanti, H. Oeberg a 28″, Alimbekava a 32″, Simon 44″, Chevalier 51″, Leshchanka a 1'02″. Zero di Wierer che è 22ma a 2'20″

BIATHLON – Al km 6.6 Roeiseland davanti, H. Oeberg a 20″, Alimbekava a 26″, Simon 45″, Chevalier 55″, Leshchanka a 1'05″, E. Oeberg, Reztsova, Davidova, Hauser a 1'24″,

BIATHLON – Al km 7.2: Roeiseland davanti, H. Oeberg a 23″, Alimbekava a 30″, Simon 46″, Chevalier 1'00″, Leshchanka a 1'09″, E. Oeberg, Reztsova, Davidova, Hauser a 1'26″,

BIATHLON – Ultimo poligono

BIATHLON – E ARRIVA UN'ALTRA VITTORIA PER ROEISELAND CHE NON SBAGLIA!

BIATHLON – Un errore per H. Oeberg, Alimbekava, Simon, non sbaglia Chevalier ed è in lotta per il podio, tre errori Leshchanka e Reztsova

SPEED SKATING – Premiazione in corso dei primi tre classificati dei 1500 metri maschili.

SPEED SKATING – Tra poco i 1000 metri femminili: non ci sono italiane in gara.

BIATHLON – All'uscita dell'ultimo poligono: Roeiseland davanti, H. Oeberg a 51″, Alimbekava a 58″, Chevalier 1'01″, Simon 1'09″, Hauser a 1'30″. Ancora uno zero velocissimo per Wierer che è 13ma a 2'38″

BIATHLON – Al km 9.2: Roeiseland davanti, H. Oeberg a 34″, Alimbekava a 46″, Chevalier, Simon 1'03″

BIATHLON – ROEISELAND TAGLIA IL TRAGUARDO, SECONDA VITTORIA PER LEI A OBERHOF!

SPEED SKATING – Saranno la ceca Zuzana Kursova e la padrona di casa Femke Kok ad esordire nella terza specialità di giornata.

BIATHLON – H. Oeberg è seconda, Alimbekava conquista il primo podio stagionale ed è terza

BIATHLON – Quarta Simon a 51″, quinta Chevalier a 59″, Hauser sesta a 1'21″, poi E Oeberg a 1'43″, Davidova a 1'46″, Tandrevold a 2'05″, Brorsson a 2'12″

BIATHLON – Wierer chiude al 15mo posto, superata da Reztsova nel finale: distacco di 2'25″ per l'unica azzurra in gara

BIATHLON – Con questa vittoria la norvegese Roeiseland allunga ulteriormente nella classifica di Coppa del Mondo. E. Oeberg si salva pur senza brillare con un settimo posto

SPEED SKATING – 1.14.800 dell'olandese che chiude con 5.66 di vantaggio sulla ceca. Tocca a Vera Guntert e Ane By Farstad.

BIATHLON – Il podio dell'inseguimento di Oberhof: Roeiseland (Norvegia) prima, H. Oeberg (Svezia) seconda, Alimbekava (Bielorussia) terza. Dorothea Wierer ha chiuso al 15mo posto

SPEED SKATING – La norvegese conclude a 1.20.065 con 1.41 di vantaggio sulla svizzera.

SPEED SKATING – È Michelle Uhrig ad aggiudicarsi il derby tedesco contro Katja Franzen avvicinandosi a 1.18.058 a -3.25 dalla vetta.

SPEED SKATING – Quarto e quinto tempo momentaneo per la svizzera Kaitlyn Mcgregor con 1.19.061 e la rumena Mihaela Hogas che piazza il tempo a 1.19.096

SPEED SKATING – MICHELLE DE JONG IN SECONDA PIAZZA! 1.15.688 a -0.88 dalla connazionale Femke Kok: quarta Martine Ripsrud.

SPEED SKATING – La britannica Ellia Smeding vola al terzo posto con 1.16.853 e vince il confronto con la norvegese Julie Nistad Samsonsen che si attesta a 4.36 dalla vetta.

SPEED SKATING – L'unica polacca in gara, Karolina Bosiek vola in terza posizione con 1.16.766: Lea-Sophie Scholz non decolla e si attesta in sesta posizione.

SPEED SKATING – Nono tempo per la bielorussa Hanna Nifantava che ha rischiato di cadere in partenza: 1.18.593. Ekaterina Sloeva invece non ha gareggiato.

SPEED SKATING – JUTTA LEERDAM VOLA IN VETTA CON 1.13.602! L'olandese scalza le connazionali Femke Kok e Michelle de Jong, con quest'ultima superata anche dalla russa Elizaveta Golubeva.

SPEED SKATING – DARIA KACHANOVA TERMINA TERZA! Definite le posizioni: doppietta olandese con Jutta Leerdam al primo posto e Femke Kok che si aggiudica l'argento. Giù dal podio le russe Angelina Golikova ed Elizaveta Golubeva.

SPEED SKATING – Sesto tempo per Michelle de Jong che conclude con 1.15.688 davanti la polacca Karolina Bosiek che ha fermato il cronometro su 1.16.766.

SPEED SKATING – Premiazione in corso dei 1000 metri femminili

SPEED SKATING – Tra pochissimo tocca ai 500 metri tra gli uomini con protagonisti gli azzurri Mirko Giacomo Nenzi, Jeffrey Rosanelli, David Bosa.

BOB – Il tedesco Francesco Friedrich ha dominato la gara di bob a 4 a Winterberg ottenendo il miglior tempo in entrambe le manche. 2° il britannico Hall a 42 centesimi, 3° l'americano Church a 46. Non erano presenti equipaggi azzurri.

SPEED SKATING – Lo svizzero Oliver Grob e il russo Victor Lobas aprono la gara dei 500 metri maschili.

SPEED SKATING – 35.68 per Victor Lobas all'esordio nella specialità odierna: tocca al connazionale Daniil Beliaev e l'austriaco Ignaz Gschwentner.

SPEED SKATING – 35.98 per il russo che si avvicina al connazionale: l'austriaco invece un po' più lontano con 36.794. Tocca ad Henrik Fagerli Rukke e Timur Karamov.

SPEED SKATING – TOCCA A NENZI! In corsia interna contro Nico Ihle: intanto sorpasso in vetta di Rukke con 35.207 contro 35.588 del russo.

SPEED SKATING – Mirko Nenzi chiude a 53.63 con un ritardo di 0.10 dall'avversario che si piazza in seconda posizione: l'azzurro vola al quarto posto.

SPEED SKATING – ROSANELLI MOMENTANEAMENTE IN SECONDA POSIZIONE! 35.117 dell'azzurro contro il 34.954 di Joel Dufter che vola in prima posizione.

SPEED SKATING – Dopo il tempo del tedesco, anche Merijn Scheperkamp e Dai Dai N'Tab scendono sotto i 35″ volando nelle prime due posizioni. Adesso tocca all'ultimo azzurro, David Bosa contro il norvegese Bjorn Magnussen.

SPEED SKATING – 35.135 per David Bosa momentaneamente sesto: Jeffrey Rosanelli è il miglior azzurro della specialità dopo il 35.117 che lo attesta al momento al quinto posto.

SPEED SKATING – SQUALIFICATO IL CAMPIONE OLIMPICO LORENTZEN! Falsa partenza per il norvegese: Damian Zurek vola a 35.30.

SPEED SKATING – Marek Kania e Ignat Golovatsiuk sono i penultimi in gara: il bielorusso chiude con 34.839 e sale al terzo posto. Sesto momentaneo per il polacco.

SPEED SKATING – PIOTR MICHALSKI SI AGGIUDICA L'ORO ALL'ULTIMO! 34.601 per il polacco che chiude davanti agli olandesi Merijn Scheperkamp e Dai Dai N'Tab rispettivamente con 34.616 e 34.764.

SPEED SKATING – Beffa all'ultimo dunque per i padroni di casa: quarto l'altro olandese che ha perso lo scontro contro il polacco all'ultimo con il tempo di 34.769.

SPEED SKATING – Bene gli azzurri con due in top10, ovvero Jeffrey Rosanelli che giunge nono con 35.117 davanti al connazionale David Bosa con 35.135. 15° Mirko Giacomo Nenzi con 35.638.

SPEED SKATING – In corso la premiazione dei 500 metri maschili.

SPEED SKATING – Alle 16:46 ci sarà la Mass Start donne con Francesca Lollobrigida e Laura Peveri protagoniste per quanto riguarda le azzurre.

SALTO CON GLI SCI – Austria al comando dopo la prima serie della gara a squadre maschile di Bischofshofen con 10 punti di vantaggio sulla Norvegia, ma sono ben cinque le formazioni ancora in lizza per il podio e per la vittoria (tutte racchiuse in meno di 17 punti). La Germania è invece sesta e staccata dal gruppo di testa a causa della caduta di Karl Geiger nell'ultima rotazione.

SPEED SKATING – Alle 17.09 invece sarà il turno della Mass Start degli uomini con Andrea Giovannini come unico azzurro in gara.

SPEED SKATING – Sale l'attesa in Olanda! Atlete in pista: si attende la presentazione.

SPEED SKATING – C'è un po' di ritardo: le atlete si riscaldano in pista.

SPEED SKATING – Ecco la presentazione delle 23 atlete in pista!

SPEED SKATING – SI COMINCIA! Al via il primo giro che solitamente coincide con il riscaldamento.

SPEED SKATING – SI COMINCIA! Al via il primo giro dei sedici previsti.

SPEED SKATING – Non ci sono grandi fughe sin qui dopo i primi due sprint lap: Zueva è in prima posizione a nove giri dalla fine.

SPEED SKATING – Gruppone ben compatto: Lollobrigida e Schouten molto vicine in avanti. Peveri prova a farsi spazio: intanto cade Cooper.

SPEED SKATING – Gruppone ben compatto: Lollobrigida e Schouten molto vicine in avanti. Peveri prova a farsi spazio: intanto cade Kerschbaummayr.

SPEED SKATING – Olandesi dietro Lollobrigida che continua a faticare: Schouten resiste in avanti. ULTIMO GIRO IN CORSO!

SPEED SKATING – DOPPIETTA OLANDESE NELLA MASS START DONNE ALL'ARRIVO! Elizaveta Golubeva termina al terzo posto: beffa per Francesca Lollobrigida a cui manca la zampata finale e arriva quarta all'arrivo.

SPEED SKATING – Fra poco il via della mass start maschile: 24 atleti al via tra cui Andrea Giovannini

SPEED SKATING – Nella mass start: oro al belga Swings, argento allo svizzero Wenger, bronzo al russo Zakharov, quarto posto per il norvegese Ulekhlev, quinto per l'azzurro Giovannini

SPEED SKATING – Si chiude dunque con due risultati al di sotto delle aspettative l'Europeo di speed skating per l'Italia. Il quarto posto di Lollobrigida e il quinto di Giovannini nelle due mass star. Non arrivano medaglie nella terza e ultima giornata della rassegna continentale. Restano i tre bronzi firmati da Francesca Lollobrigida, 1500 e 3000 metri e dalla squadra italiana del Team Pursuit maschile

SALTO CON GLI SCI – L'Austria completa l'opera a Bischofshofen e si impone per la prima volta nella storia in una gara a squadre maschile casalinga di Coppa del Mondo. Completano il podio Giappone e Norvegia, staccati di 9.1 e 9.3 punti, mentre la Slovenia viene beffata ed è quarta a 1.2 punti dalla top3.