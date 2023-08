LIVE Snowboard, PGS Scuol 2022 in DIRETTA: quarta piazza per Mirko Felicetti, vincono Loginov e Schoeffmann

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15:47 Buona prova di squadra dell’Italia, a cui però è mancato l’acuto: top ten per Ochner e Dalmasso, mentre al maschile quarta piazza per Felicetti, quinta per March e dodicesima per Bagozza.

15:45 Ricapitoliamo i podi: al femminile vittoria per Sabine Schoeffmann, seconda piazza per Julie Zogg e terza per Jenny Ladina; al maschile successo per Dmitrii Loginov, piazza d’onore per Stefan Baumeister e terzo gradino del podio per Sangho Lee.

15:44 Scivola Stefan Baumeister, la vittoria va al russo Dmitrii Loginov!

15:42 Tutto pronto per la big final tra Stefan Baumeister e Dmitrii Loginov.

15:40 Qualche imprecisione di troppo per Mirko Felicetti, che purtroppo si deve accontentare della quarta posizione. Sul terzo gradino del podio ci sale Sangho Lee.

15:38 Partiti!

15:37 Mirko Felicetti sfiderà Sangho Lee, leader di Coppa del Mondo, per il terzo gradino del podio.

15:35 Adesso è il momento degli uomini.

15:33 Julie Zogg scivola a quattro porte dalla fine e regala la vittoria a Sabine Schoeffmann, che in precedenza aveva sbagliato a sua volta!

15:31 Adesso Julie Zogg e Sabine Schoeffmann si giocheranno la vittoria.

15:29 Ladina la spunta per 17 centesimi, Langenhorst si deve accontentare della quarta posizione.

15:27 Inizia la small final femminile tra Ladina e Langenhorst.

15:25 A sorpresa niente finale per Sangho Lee, che quindi sfiderà il nostro Felicetti nella small final. A giocarsi il primo gradino del podio saranno Loginov e Baumeister.

15:23 Niente da fare purtroppo per Mirko Felicetti, l’azzurro dovrà lottare per la terza piazza. In finale ci va il russo Loginov.

15:21 Nella prima semifinale maschile Mirko Felicetti sfiderà Dmitrii Loginov!

15:20 Gran finale di Schoeffmann, che beffa di 22 centesimi Jenny Ladina. Schoeffmann e Zogg si giocheranno la vittoria.

15:18 Ottima manche di Julie Zogg, la svizzera vola in finale. Langenhors si deve accontentare della small final.

15:16 Non c’è un attimo di respiro, tocca subito alle semifinali femminili.

15:14 Baumeister è l’ultimo semifinalista, eliminato Dario Caviezel.

15:12 Brutto errore per Payer, Sangho Lee vola in semifinale e guadagnerà punti in Coppa del Mondo sugli immediati inseguitori.

15:11 Bagarre tra i due azzurri, alla fine ad avere la meglio è Felicetti che, dopo essersi qualificato con l’ultimo tempo, sta facendo i numeri!

15:09 Adesso tocca al derby tra Aaron March e Mirko Felicetti!

15:08 Loginov fa la voce grossa e ha la meglio su Promegger.

15:06 Schoeffmann è l’ultima semifinalista, niente da fare per Hochreiter.

15:05 Erroraccio di Gong, Ladina ringrazia e vola in semifinale.

15:03 Claudia Riegler deve inchinarsi a Carolin Langenhost, eliminata la migliore delle qualificazioni!

15:01 La prima semifinalista è Julie Zogg, eliminata Sofiya Nadyrshina, che era una delle favorite oggi.

15:00 Tocca subito alle donne!

14:58 L’ultimo atleta a qualificarsi ai quarti è Dario Caviezel.

14:57 Tutto facile per Stefan Baumeister, eliminato Victor Wild.

14:55 Niente da fare per Daniele Bagozza, l’ultimo azzurro impegnato si è dovuto arrendere ad Alexander Payer.

14:53 Il leader di Coppa del Mondo Sangho Lee ha sofferto, ma è riuscito a battere di otto centesimi Zan Kosir.

14:52 Alla grande anche Mirko Felicetti! L’azzurro ha superato di sedici centesimi Tim Mastnak, che in mattinata si era qualificato con il primo tempo!

14:51 E’ subito il momento di Mirko Felicetti!

14:50 Aaron March vola ai quarti, ottima discesa dell’azzurro, che ha avuto la meglio su Lukas Mathies!

14:49 E’ il momento di Aaron March, primo azzurro in gara!

14:48 Andreas Prommegger elimina il quinto delle qualificazioni Benjamin Karl.

14:46 Dmitrii Loginov soffre, ma per due centesimi ha la meglio su Kwiatkowski.

14:45 Tocca subito agli uomini.

14:43 Hofmeister conferma le brutte impressioni della mattina e viene battuta di un centesimo da Schoeffmann. Con questa run si sono conclusi gli ottavi femminili.

14:41 Col brivido, ma passa il turno Melanie Hochreiter, niente da fare per Daniela Ulbing.

14:40 Ladina Jenny beffa per appena due centesimi Polina Smolentsova.

14:39 Vittoria sudata per Tsubaki Miki, eliminata Naiying Gong.

14:38 Claudia Riegler commette qualche errore ma passa ai quarti, niente da fare per Aleksandra Krol.

14:36 Purtroppo Lucia Dalmasso si deve arrendere alla tedesca per appena quattordici centesimi, eliminate entrambe le azzurre.

14:35 Tocca subito a Lucia Dalmasso, che sfiderà Carolin Langenhorst.

14:34 NOOOOOO! Errore sul finale di Ochner, che stava rientrando sulla svizzera. Julie Zogg vola ai quarti.

14:33 E’ il momento di Nadya Ochner, che sfiderà Julie Zogg!

14:31 Dominio di Nadyrshina, che ha dimostrato di avere un’altra marcia, eliminata Zang.

14:29 Si parte!

14:27 Questo il primo accoppiamento degli ottavi di finale femminili: Sofiya Nadyrshina sfiderà la cinese Ruxin Zang.

14:24 Risultato a sorpresa invece per Lucia Dalmasso che, questa mattina, è riuscita a strappare il non pettorale, trovando un accoppiamento agli ottavi non proibitivo.

14:21 Nadya Ochner viene dal quarto posto di Cortina d’Ampezzo e nelle qualificazioni odierne è stata quinta, l’azzurra, dopo un inizio di stagione non brillantissimo, sta salendo di colpi gara dopo gara.

14:18 Alle 14:30 si partirà con gli ottavi di finale, toccherà prima alle donne e poi agli uomini.

14:15 Niente da fare invece per Edwin Coratti, Roland Fischnaller e Maurizio Bormolini che si erano sempre comportati bene in stagione, al femminile fuori Jasmin Coratti ed Elisa Caffont.

14:12 In mattinata si sono svolte le qualificazioni, gli azzurri ad aver passato il taglio sono stati 5: Nadya Ochner, Lucia Dalmasso, Daniele Bagozza, Aaron March e Mirko Felicetti.

14:09 Dopo quasi un mese di stop, torna il massimo circuito di snowboard PGS in quel di Scuol (Germania).

14:06 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa di Coppa del Mondo di PGS 2021-2022.

I RISULTATI DELLE QUALIFICAZIONI: AVANZANO 5 AZZURRI

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa di Coppa del Mondo di PGS 2021-2022, che andrà in scena a Scuol (Germania). Dopo quasi un mese di stop torna in scena il massimo circuito di snowboard PGS, gli azzurri sono pronti a battagliare per le posizioni che contano, come fatto sempre successo in stagione.

Il programma odierno prevede le qualificazioni maschili e femminili alle ore 09:30, mentre per le fasi finali bisognerà aspettare le 14:30. Nell’ultimo appuntamento di Coppa del Mondo, a Cortina d’Ampezzo, l’Italia aveva gioito con il terzo posto di Roland Fischnaller e il quarto di Nadya Ochner. L’Italia, specialmente al maschile, è una vera e propria corazzata e di fatto gli azzurri partono in ogni gara per salire quantomeno sul podio, questi gli atleti che rappresenteranno i nostri colori oggi: Roland Fischnaller, Daniele Bagozza, Mirko Felicetti, Aaron March, Edwin Coratti, Maurizio Bormolini e Gabriel Messner, mentre al femminile saranno presenti Lucia Dalmasso, Jasmin Coratti ed Elisa Caffont e Nadya Ochner. I nomi da battere sono sempre i soliti, tra gli uomini i favori del pronostico sono dalla parte di Sanghoo Lee, Stefan Baumeister e Dario Caviezel, mentre al femminile a partire con una marcia in più sarà Ester Ledecka.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta tappa di Coppa del Mondo di PGS 2021-2022, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdervi davvero nulla, la gara prenderà il via alle ore 09:30 con la qualificazione, mentre la nostra DIRETTA inizierà intorno alle 14:00 per seguire le fasi finali.

