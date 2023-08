Inter-Lazio 2-1, Serie A: Bastoni e Skriniar risolutori, i nerazzurri tornano in testa

L’Inter ha sconfitto la Lazio per 2-1 nel posticipo della 21ma giornata della Serie A 2021-2022 di calcio. I nerazzurri si sono imposti di fronte al proprio pubblico di San Siro, infilando il 15mo sigillo stagionale e tornando in testa alla classifica generale con un punto di vantaggio sul Milan e sei sul Napoli (i rossoneri e i partenopei hanno giocato una partita in più). I biancocelesti, invece, restano all’ottavo posto con lo stesso numero di punti di Roma e Fiorentina, a -6 dalla quinta piazza occupata dalla Juventus.

I padroni di casa sono scesi in campo col 3-5-2. Simone Inzaghi ha optato per Handanovic tra i pali; Bastoni, de Vrij e Skriniar in difesa; Perisic, Gagliardini, Brozovic, Barella, Dumfries a formare la linea di centrocampo; Sanchez e Lautaro Martinez in attacco. Maurizio Sarri ha replicato col 4-3-3: Anderson, Immobile e Pedro a comporre il tridente offensivo; Milinkovic-Savic, Cataldi e Basic a centrocampo; Hysaj, Luiz Felipe, Radu e Marusic davanti all’estremo difensore Strakosha.

Al 17′ Lautaro Martinez segna su lancio in profondità di Sanchez, ma il gol è stato annullato dal VAR per fuorigioco. I padroni di casa esprimono un gioco migliore e al 30′ trovano la rete del vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Bastoni inventa il tiro dalla lunga distanza e beffa Strakosha. Cinque minuti più tardi, però, gli ospiti pareggiano: punizione di Cataldi, errore di de Vrij e Immobile anticipa Handanovic.

Nella ripresa sono sempre i padroni di casa a risultare più convincenti: al 65′ Strakosha dice no a Dumfries e Perisic, ma due minuti più tardi Bastoni firma un bel cross dalla sinistraa e Skriniar si inserisce perfettamente di testa. La Lazio è un po’ alle corde, la girandola di cambi di Inzaghi non cambia le carte in tavola e l’Inter porta a casa una vittoria fondamentale.

La Salernitana ha battuto il Verona per 2-1: Djuric apre le marcature su rigore al 29′, Lazovic pareggia al 63′, Kastanos riporta in vantaggio i campani al 70′. La Salernitana resta ultima, ma sale a quota 11 punti e si rimette in corsa per la salvezza, gli scaligeri occupano il 12mo posto.

Foto: Lapresse