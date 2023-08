Challenger Forlì, Luca Nardi vince e ora sfiderà un britannico che aveva battuto…Sinner!

Luca Nardi non smette di impressionare. Dopo aver vinto il Challenger I di Forlì, il giovane tennista italiano sta continuando a giocare sul cemento indoor della località romagnola e prosegue la propria cavalcata. La scorsa settimana aveva conquistato il suo primo torneo in questa categoria, e oggi si è imposto in maniera autoritaria contro il bosniaco Aldin Sektic al primo turno del Challenger II di Forlì. Il nativo di Pesaro ha vinto in due set col punteggio di 7-6(3), 7-5 in 1 ora e 59 minuti di gioco, avendo la meglio sul numero 395 al mondo e qualificandosi agli ottavi di finale del torneo.

Il 18enne ha strappato il servizio all’avversario nel corso del quarto game del primo set, ma l’avversario ha recuperato nel settimo game. Luca Nardi ha avuto un set point, ma non è riuscito a concretizzarlo e si è andati al tie-break dove, sotto 3-2, ha infilato cinque punti di fila. Nel secondo set è stato strepitoso perché, sotto 5-3, è riuscito a piazzare due break e a chiudere i conti.

Il nostro portacolori è ora chiamato ad affrontare il britannico Jack Draper, attuale numero 262 al mondo, che lo scorso anno riuscì clamorosamente a sconfiggere Jannik Sinner al prestigioso Queen’s (torneo ATP 500 di Londra, poi vinto da Matteo Berrettini). Si tratta di un avversario impegnativo e che sicuramente metterà a dura prova il marchigiano, atteso da un esame di rilievo nei primi passi della sua carriera nel tennis che conta.

Luca Nardi ha iniziato la settimana da numero 306 al mondo, ma grazie al successo odierno ha già scalato la graduatoria in maniera virtuale ed è entrato nella top 300 del ranking ATP. Al momento si è issato al 293mo posto con 178 punti, ma chiaramente è tutto in divenire e dipenderà dai suoi risultati e da quelli degli avversari che lo inseguono nel corso di questa settimana.

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events