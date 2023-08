Calendario Serie A calcio 2022, programma 21-23 gennaio: orari, canali tv, streaming DAZN e Sky

Chiusa la parentesi degli ottavi di finale di Coppa Italia, è già tempo di rigettarsi sul campionato per la giornata numero 23 della Serie A 2022, la quale si aprirà già questa sera con la sfida tra Verona e Bologna, trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, online su DAZN, Sky Go e NOW.

Fitto il programma di sabato, con Genoa-Udinese delle 15 che sarà su DAZN, così come Inter-Venezia alle 18, mentre alle 20.45 Lazio-Atalanta sarà in co-esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251; stessi canali anche il lunch match della domenica tra Cagliari e Fiorentina alle 12.30.

Tre anche le partite delle 15, ovvero Napoli-Salernitana, Spezia-Sampdoria e Torino-Sassuolo, tutte su DAZN, così come la trasferta della Roma sul campo dell’Empoli alle 18. A chiudere il quadro sarà dunque la super sfida tra Milan e Juventus alle 20.45, sempre su DAZN.

PROGRAMMA SERIE A 21-23 GENNAIO

Venerdì 21 gennaio

20.45 Verona-Bologna – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT 251

Sabato 22 gennaio

15.00 Genoa-Udinese – DAZN

18.00 Inter-Venezia – DAZN

20.45 Lazio-Atalanta – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT 251

Domenica 23 gennaio

12.30 Cagliari-Fiorentina – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT 251

15.00 Napoli-Salernitana – DAZN

15.00 Spezia-Sampdoria – DAZN

15.00 Torino-Sassuolo – DAZN

18.00 Empoli-Roma – DAZN

20.45 Milan-Juventus – DAZN

Foto: LaPresse