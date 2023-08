Calendario Coppa Italia 2022 oggi: orari partite 18 gennaio, programma, tv, streaming

Torna quest’oggi lo spettacolo della Coppa Italia di calcio 2022, per un programma che prevedere quest’oggi due partite, ad iniziare dalle ore 17.30, quando la Lazio di Ciro Immobile ospiterà l’Udinese, mentre alle 21 la Juventus cercherà di proseguire il proprio cammino contro la Sampdoria.

Completa la trasmissione televisiva, con Mediaset che coprirà entrambe le sfide. Lazio-Udinese sarà infatti visibile su Italia 1, con Juventus-Sampdoria che andrà invece in onda su Canale 5, mentre non mancherà la diretta in streaming sulla piattaforma gratuita Mediaset Play.

PROGRAMMA COPPA ITALIA

Coppa Italia – Martedì 18 gennaio 2022

17.30 Lazio-Udinese

Diretta tv – Italia 1

Diretta streaming – Mediaset Play

21.00 Juventus-Sampdoria

Diretta tv – Canale 5

Diretta streaming – Mediaset Play

Foto: LaPresse