Calcio, cambia l’orario di Empoli-Sassuolo: il nuovo programma della 21a giornata di Serie A e come seguirlo in tv

Arrivano ancora novità per quanto riguarda il prossimo turno della Serie A, il ventunesimo, che si giocherà tutto domenica 9 gennaio. La Lega Calcio ha deciso lo spostamento del match tra Empoli e Sassuolo. La sfida del “Castellani”, infatti, era previsto per le ore 12.30 ma, visti i rinvii di Cagliari-Bologna e Torino-Fiorentina nello slot delle ore 14.30, Empoli-Sassuolo sarà giocata proprio a quell’ora.

Il terzo match rinviato per Covid, Udinese-Atalanta, si doveva disputare alle ore 16.30, ma in quello slot rimane Napoli-Sampdoria, mentre alle ore 18.30 toccherà a Roma-Juventus, con Inter-Lazio alle ore 20.45. In serale si dovrebbe giocare anche Hellas Verona-Salernitana, con i campani che rimangono falcidiati a livello di positività e la sfida è ancora a forte rischio rinvio.

IN TV – La 21a giornata di Serie A sarà trasmessa nella sua interezza in streaming su DAZN, mentre Sky trasmetterà Venezia-Milan e Spezia-Genoa. In streaming si potranno seguire su SkyGO e NOW, mentre OA Sport vi proporrà le DIRETTE LIVE dei big match del turno.

PROGRAMMA 21a GIORNATA SERIE A 2022

Domenica 9 gennaio

Ore 12.30 Venezia-Milan – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport Calcio (249) e DAZN

Ore 14.30 Empoli-Sassuolo – diretta su DAZN

Ore 16.30 Napoli-Sampdoria – diretta su DAZN

Ore 18.30 Genoa-Spezia – diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport Calcio (249) e DAZN

Ore 18.30 Roma-Juventus – diretta su DAZN

Ore 20.45 Inter-Lazio – diretta su DAZN

Ore 20.45 Verona-Salernitana – diretta su DAZN

Posticipata Cagliari-Bologna

Posticipata Torino-Fiorentina

Posticipata Udinese-Atalanta

Foto: Lapresse