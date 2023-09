Basket, Serie A: Milano sconfigge la Fortitudo Bologna. Vittorie all’overtime per Reggio Emilia e Treviso

Continua la 18ma giornata della Serie A 2021-2022 di basket. In questo pomeriggio si sono disputate quattro partite e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a vedere l’andamento e il risultato di tutti i match.

BERTRAM DERTHONA BASKET TORTONA – UNAHOTELS REGGIO EMILIA 93-98 d1ts

Grande successo all’overtime per Reggio Emilia (93-98). A cominciare meglio sono sicuramente gli ospiti grazie a un Olisevicius molto vivace (4-12). Tortona non ci sta e in poco tempo riporta il punteggio in perfetto equilibrio con Sanders (21-21). I piemontesi riescono a passare in vantaggio con le triple di Severini e Sanders, ma poi lo stesso Olisevicius torna a dominare e permette ai compagni di chiudere i primi due quarti avanti di 8 (36-44). Dopo l’intervallo lungo Tortona cambia decisamente marcia e prima ribalta il risultato con gli scatenati Macura e Daum (55-50) e poi aumenta il vantaggio con due triple di Wright fino al 66-57 di fine terzo periodo. Gli ultimi dieci minuti si aprono con un ulteriore allungo da parte della squadra di casa grazie ai tiri dalla lunga distanza di Macura e Tavernelli (77-63). Sembra dunque tutto deciso, e invece Reggio Emilia reagisce alla grande: Thompson Jr. e Hopkins accorciano le distanze, ma sono i cinque punti finali di Strautins (con la tripla a 2 secondi dalla fine) a portare il match all’overtime. Qui gli ospiti sfruttano il momento positivo e con la magica coppia Cinciarini-Thompson Jr. conquistano l’ottava vittoria in campionato. A fine partita i top scorer sono Strautins e Olisevicius con 22 punti a testa, ma in casa Reggio Emilia c’è da segnalare anche la strepitosa prestazione di Andrea Cinciarini (15 punti, 10 assist e 8 rimbalzi). Tra le fila di Tortona buone, seppur inutili, le prove di Sanders (19 punti) e Macura (18 punti).

A/X ARMANI EXCHANGE MILANO – FORTITUDO KIGILI BOLOGNA 74-64

Milano sconfigge la Fortitudo Bologna e mantiene il primato in classifica (a pari punti con la Virtus Bologna ma con una partita in più da giocare). L’incontro si apre con grande equilibrio. Alle triple di Daniels, Datome, Baldasso e Alviti risponde presente la coppia Frazier-Benzing e il primo quarto si chiude con gli ospiti avanti di 6 (17-23). Dopo la breve pausa, la squadra di casa rientra in campo con più solidità difensiva e in poco tempo riesce a recuperare tutto lo svantaggio e a passare in vantaggio (26-25). Gli emiliani però non crollano e restano a contatto con gli avversari per tutto il resto del periodo grazie a Procida e al solito Frazier (37-36). Al rientro dagli spogliatoi sale in cattedra Benzing e Milano vola sul +10 (46-36). La Fortitudo continua a faticare in attacco e i ragazzi di Messina gestiscono il vantaggio con le bombe da tre di Luigi Datome e gli appoggi a canestro di Giampaolo Ricci (57-49). Gli ultimi dieci minuti sono di pura amministrazione per la capolista del campionato: le triple di Alviti e Hall spengono ogni speranza di rimonta e Milano chiude in agilità con un tranquillo 74-64. Per i meneghini il migliore è Datome con 15 punti, mentre per gli ospiti ci sono da segnalare i 22 punti di Frazier.

OPENJOBMETIS VARESE – DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 90-89

Varese supera Trento al termine di una partita ricca di emozioni e conquista un importante successo in ottica salvezza. L’inizio di partita è di studio: da una parte comincia bene Beane, dall’altra risponde alla grande Jonathan Williams (9-9). La squadra di casa tenta di prendere il largo con il gioco da tre di Keene e la tripla di Vene, ma gli ospiti sono attenti e tornano subito vicini con il tiro da tre di Reynolds e i quattro punti della coppia Conti-Flaccadori (17-16). Il quarto sembra dunque avviarsi verso un finale senza scossoni, e invece negli ultimi due minuti tre triple di uno straordinario Giancarlo Ferrero permettono ai lombardi di terminare il primo quarto con un vantaggio di 10 (28-18). La reazione di Trento non tarda ad arrivare e in poco tempo la partita torna in equilibrio (34-33). C’è tempo poi anche per il sorpasso, con gli ospiti che finiscono il primo tempo avanti di 3 grazie soprattutto al cinismo di Diego Flaccadori (38-41). Al rientro dall’intervallo il match continua a non trovare un vero padrone. Quattro triple di uno scatenato Keene (a cui si aggiungono anche le due bombe dalla distanza di Vene e Librizzi) provano a far scappare la squadra di casa, ma l’Aquila non si fa trovare impreparata e ribatte colpo su colpo con la coppia Reynolds-Williams (67-65). Gli ultimi dieci minuti regalano grandissime emozioni. Gli ospiti partono decisamente meglio e si portano addirittura sul +12 a meno di quattro minuti dalla fine (71-83). Tutto deciso? Ovviamente no: le bombe dalla lunga distanza di Vene, Keene e Reyes permettono ai lombardi di andare addirittura in vantaggio a 29 secondi dalla fine, poi un tiro libero allo scadere dello stesso Keene (che aveva sbagliato il primo dei due liberi) chiude i giochi e porta la squadra di Roijakkers al sesto successo in Serie A. A fine partita il migliore in casa Varese è Keene (23 punti e 5 assist), ma il top scorer dell’incontro è Reynolds con 26 punti.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO – NUTRIBULLET TREVISO BASKET 105-108 d1ts

A cominciare meglio sono decisamente gli ospiti. Nonostante le quattro triple della coppia Delfino-Zanotti, sono infatti Imbrò e Jones a prendersi la scena e a portare i compagni sul +10 dopo dieci minuti (17-27). Il secondo quarto inizia senza grandi scossoni, poi l’attacco di Treviso inizia a trovare delle difficoltà e la squadra di casa è brava ad accorciare grazie soprattutto a uno scatenato Lamb (43-47). Al rientro dagli spogliatoi gli ospiti tornano ad allungare, ma poco dopo tre bombe dalla lunga distanza di Lamb permettono a Pesaro di arrivare sul -1 (63-64). La frazione si conclude con quattro punti per parte e si arriva dunque a quarto periodo sul 67-68. I marchigiani provano a prendere il largo con un tiro da tre di Moretti, ma le triple di Imbrò e Sokolowski riportano avanti Treviso (82-83). Gli ultimi cinque minuti del quarto sono ricchi di colpi di scena: Pesaro torna avanti con le invenzioni di Zanotti e Moretti e rimane in vantaggio fino a 12 secondi dalla fine, poi uno straordinario Matteo Imbrò si prende il tiro da tre e non sbaglia, spostando così la contesa all’overtime. Caricati dalla tripla del compagno, i veneti passano in vantaggio nel tempo supplementare e l’ennesima bomba di Imbrò porta Treviso a +5 a 42 secondi dalla fine. Pesaro prova l’ultima reazione con Zanotti e Larson, ma è troppo tardi e gli ospiti festeggiano la settima vittoria in campionato. In casa Treviso sono ben quattro i giocatori che vanno oltre i 20 punti (Bortolani e Imbrò i migliori con 23), mentre tra le fila dei marchigiani ci sono da segnalare i 27 punti di Lamb.

I TABELLINI DELLE PARTITE

BERTRAM DERTHONA BASKET TORTONA – UNAHOTELS REGGIO EMILIA 93-98 d1ts (12-16, 24-26, 30-13, 16-25, 11-16)

Tortona: Mortellaro ne, Wright 16, Rota ne, Cannon 5, Tavernelli 4, Filloy 2, Mascolo 3, Severini 8, Sanders 19, Daum 11, Cain 7, Macura 18

Reggio Emilia: Thompson 12, Hopkins 11, Baldi Rossi, Strautins 22, Crawford 4, Colombo ne, Cinciarini 15, Johnson 12, Olisevicius 22, Bonacini ne, Diouf

A/X ARMANI EXCHANGE MILANO – FORTITUDO KIGILI BOLOGNA 74-64 (19-23, 18-13, 20-13, 17-15)

Milano: Kell, Melli 6, Leoni, Tarczewski 4, Ricci 7, Biligha 6, Hall, Baldasso 5, Daniels 8, Alviti 10, Bentil 10, Datome 15

Fortitudo Bologna: Frazier 22, Zedda ne, Aradori 5, Durham 7, Manna ne, Procida 12, Benzing 15, Feldeine ne, Charalampopoulos 3, Totè ne, Groselle, Borra

OPENJOBMETIS VARESE – DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 90-89 (28-18, 10-23, 29-24, 23-24)

Varese: Beane 7, Sorokas 11, De Nicolao G. 10, Vene 12, Reyes 5, Librizzi 4, Virginio 2, Ferrero 10, Caruso 6, Keene 23, Zhao ne

Trento: Bradford 8, Williams 17, Reynolds 26, Conti 4, Morina ne, Flaccadori 19, Saunders 9, Mezzanotte, Ladurner, Caroline 6

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO – NUTRIBULLET TREVISO BASKET 105-108 d1ts (17-27, 26-20, 24-21, 25-24, 13-16)

Pesaro: Moretti 14, Tambone 3, Stazzonelli ne, Lamb 27, Camara 5, Zanotti 12, Sanford 6, Larson 14, Demetrio 3, Delfino 13, Jones 8

Treviso: Jurkatamm 11, Vettori, Faggian, Pellizzari ne, Bortolani 23, Ronca ne, Imbrò 23, Chillo 8, Sokolowski 21, Tadiotto ne, Jones 22

