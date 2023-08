Australian Open 2022, sorteggio italiani: Sinner pesca un qualificato, Berrettini contro Brandon Nakashima

L’attesa è finita. E’ andato in scena con ritardo (ore 06.15 italiane) il sorteggio dei due tabelloni principali, maschile e femminile degli Australian Open 2022. La cerimonia è stata posticipata per il discorso del Primo Ministro australiano, Scott Morrison, che ha annunciato delle variazioni sulle restrizioni legate alla pandemia Covid-19. Giova ricordare che l’affluenza negli impianti sia stata dimezzata.

La prima notizia è che il n.1 del mondo Novak Djokovic sia presente. Non sono arrivate ancora comunicazioni ufficiali circa la vicenda che ha visto coinvolto il serbo, legata al proprio visto in territorio australiano, ma allo stato attuale delle cose il campione nativo di Belgrado è nella sua posizione di testa di serie n.1 nella parte alta e comincerà il proprio percorso contro il connazionale Miomir Kecmanovic.

Sempre nella parte alta troviamo Alexander Zverev (testa di serie n.3) che giocherà contro il connazionale Daniel Altmaier. Una zona del main draw in cui troviamo anche tre italiani: Matteo Berrettini (testa di serie n.7) contro l’americano Brandon Nakashima; Fabio Fognini contro l’olandese Tallon Griekspoor e Lorenzo Sonego (testa di serie n.25) opposto all’americano Sam Querrey.

Per quanto riguarda la parte bassa il n.2 del mondo Daniil Medvedev inizierà la sua corsa allo Slam contro lo svizzero Henri Laaksonen e nel secondo turno vi potrebbe essere un incrocio interessante con Nick Kyrgios. Per quanto riguarda il greco Stefanos Tsitsipas (testa di serie n.4) l’esordio sarà contro lo svedese Mikael Ymer.

Pattuglia italica numerosa in questa parte del tabellone. Jannik Sinner comincerà la propria avventura contro un qualificato e nel secondo turno affronterà il vincente della sfida tra l’americano Steve Johnson e l’australiano Jordan Thompason. Lorenzo Musetti sarà opposto all’idolo di casa Alex de Minaur, mentre Andreas Seppi affronterà il polacco Kamil Majchrzak.

A completare il quadro in casa azzurra abbiamo Stefano Travaglia contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut (testa di serie n.15), Marco Cecchinato contro il tedesco Philipp Kohlschreiber e Gianluca Mager contro il russo Andrey Rublev (testa di serie n.5).

IL TABELLONE PRINCIPALE MASCHILE

PARTE ALTA

(1) Djokovic vs Kecmanovic

Q vs Paul

Otte vs (WC) Tseng

Querrey vs (25) Sonego

(17) Monfils vs Coria

Bublik vs Q

Delbonis vs P. Martinez

Bagnis vs (16) Garin

(12) Norrie vs Korda

Moutet vs (WC) Pouille

Griekspoor vs Fognini

Q vs (19) Carreno Busta

(31) Alcaraz vs Q

Fucsovics vs Lajovic

(WC) Kozlov vs Vesely

Nakashima vs (7) Berrettini

(3) A. Zverev vs Altmaier

F. Lopez vs Millman

Q vs Nishioka

(WC) Vukic vs (30) Harris

(23) Opelka vs Anderson

Koepfer vs Taberner

Rune vs Kwon

Djere vs (14) Shapovalov

(10) Hurkacz vs Gerasimov

Duckworth vs Mannarino

Q vs McDonald

Munar vs (18) Karatsev

(28) Khachanov vs Kudla

Bonzi vs Gojowczyk

Q vs (WC) Kokkinakis

Giron vs (6) Nadal

PARTE BASSA

(8) Ruud vs Molcan

Ivashka vs Andujar

Seppi vs Majchrzak

Musetti vs (32) De Minaur

(21) Basilashvili vs A. Murray

Q vs P. Cuevas

Johnson vs Thompson

Q vs (11) Sinner

(15) Bautista Agut vs Travaglia

Kohlschreiber vs Cecchinato

Tiafoe vs Q

Q vs (20) Fritz

(26) Dimitrov vs Q

Paire vs Monteiro

Baez vs Ramos Vinolas

M. Ymer vs (4) Tsitsipas

(5) Rublev vs Mager

Carballes Baena vs Berankis

Q vs Q

Q vs (27) Cilic

(24) Evans vs Goffin

Popyrin vs Rinderknech

Davidovich Fokina vs (WC) Bolt

Ruusuvuori vs (9) Auger-Aliassime

(13) Schwartzman vs Krajinovic

(WC) O’Connell vs Gaston

Q vs J.M. Cerundolo

Cressy vs (22) Isner

(29) Humbert vs Gasquet

Van de Zandschulp vs Struff

Q vs Kyrgios

Laaksonen vs (2) Medvedev

Foto: LaPresse