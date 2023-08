Australian Open 2022, Matteo Berrettini senza paura con Rafael Nadal! Sarà una battaglia mentale, deve crederci!

E dunque sarà Matteo Berrettini contro Rafael Nadal una delle due semifinali degli Australian Open 2022. Entrambi sono dovuti passare attraverso la durezza dei quarti di finale, con due epiloghi al quinto set. Il francese Gael Monfils e il canadese Denis Shapovalov sono dovuti capitolare al cospetto della classe dei due tennisti citati che, pur non al meglio della forma, hanno saputo vincere con la testa i loro match.

Matteo e Rafa si ritroveranno a distanza di tre anni. Il loro unico precedente risale a un’altra semifinale Slam, ovvero gli US Open 2019. Vinse Nadal in quella circostanza, ma di acqua ne è passata sotto i ponti. In quel match il romano era una sorta di rookie, mentre Rafa si sarebbe avviato al successo del torneo in Finale contro Daniil Medvedev.

Berrettini, da questo punto di vista, deve credere nelle sue possibilità. La propria combinazione servizio-dritto sarà messa a dura prova da chi ha fatto e fa delle qualità in risposta un grande vanto, senza considerare anche i colpi che ha saputo sviluppare nel tempo in fase di attacco.

In buona sostanza, Matteo dovrà proporre una versione simile a quella che si è vista nel quinto set contro Monfils e la stessa efficacia in battuta negli ottavi di finale contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta. Il rendimento della prima sarà determinante nell’economia del match.

In tutto questo anche le questioni fisiche sono importanti: entrambi hanno dato fondo alle loro energie e chi riuscirà a recuperare meglio sarà il favorito.

